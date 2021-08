Nine to Five est désormais disponible en accès anticipé sur Steam

Redhill Games annonce le lancement de la bêta ouverte de Nine to Five, son FPS free-to-play par équipes, via le programme d’accès anticipé de Steam. Il s’agit d’un shooter tactique où les joueurs s’affrontent par équipes de trois dans des parties endiablées pendant lesquelles stratégie et collaboration sont les maîtres mots. Nine to Five prend place dans un futur proche : les grands groupes contrôlent la planète et être mercenaire n’est finalement plus qu’un métier comme un autre.

Dans Nine to Five, la coopération et la tactique sont tout aussi importantes que les réflexes et l’adresse. Chaque partie se divise en trois manches, et chacune d’entre elles influence la suivante, ce qui oblige les joueurs à constamment adapter leur stratégie aux nouvelles situations s’ils veulent l’emporter. Chaque carte propose plusieurs manières de remplir les objectifs et les joueurs disposent de nombreuses opportunités pour exécuter leurs plans.

Dès aujourd’hui, ceux et celles qui participeront à la bêta ouverte pourront débloquer jusqu’à 19 armes personnalisables ainsi que divers gadgets. Deux cartes et trois modes de jeu sont disponibles, avec des objectifs dynamiques qui évoluent à chaque manche. De plus, les joueurs pourront débloquer et acheter divers objets cosmétiques. Chaque manche sera l’occasion de progresser, et des mises à jour de contenu seront introduites tout au long de l’accès anticipé.

Les développeurs de Nine to Five lisent avec attention les retours de la communauté. Lancer l’accès anticipé est une étape importante et Redhill Games compte bien améliorer et faire évoluer Nine to Five régulièrement pour en faire une expérience agréable pour tous les fans de FPS tactiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Nine to Five.