Pokémon l’extension Épée et Bouclier – Évolution Céleste

La nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon de The Pokémon Company International, Épée et Bouclier – Évolution Céleste, est sortie dans les magasins participants du monde entier.

Avec Épée et Bouclier – Évolution Céleste, les joueurs vont pouvoir profiter dans un même set de l’un des Pokémon préférés des fans, Évoli, et toutes ses Évolutions. Certaines Évolutions d’Évoli auront des Styles de Combat, dont Pyroli-VMAX Poing Final, Aquali-VMAX Mille Poings, Nymphali-VMAX Mille Poings et Noctali-VMAX Poing Final.

Les Dresseurs peuvent également se préparer à des parties encore plus stratégiques avec l’ajout de Pokémon de type Dragon, tels que Rayquaza-VMAX et Duralugon-VMAX, qui font leur entrée dans la série Épée et Bouclier.

Disponible dans les boosters, les collections spéciales et deux versions du Coffret Dresseur d’élite, cette extension propose 15 Pokémon-VMAX, 18 Pokémon-V ainsi que 33 Pokémon-V entièrement illustrés, 24 cartes Dresseur avec 5 cartes Supporter entièrement illustrées et une nouvelle carte Énergie spéciale.

De plus, les Dresseurs en France peuvent obtenir un code spécial pour recevoir un Cristal Géant dans leur jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier qui leur permettra de rencontrer et de combattre Duralugon Gigamax dans un raid Dynamax.Les codes seront disponibles chez Micromania-Zing du 27 août au 27 septembre 2021, en ligne ou en magasin (sans obligation d'achat et dans la limite des stocks disponibles).









Pour plus d’informations sur le JCC Pokémon, consultez Pokemon.fr/JCC et retrouvez tous les assets de l’annonce JCC Pokémon ici.