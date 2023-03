Nintendo confirme sa présence à Polymanga cette année

Partager Facebook

Rendez-vous au 2m2c de Montreux du 7 au 10 avril pour tester les derniers jeux Nintendo Switch

Plus grande convention de Suisse sur la culture pop, les jeux vidéo et le manga, Polymanga revient une nouvelle fois à Pâques et ouvre ses portes du vendredi saint au lundi de Pâques (7 au 10 avril), au Montreux Music and Convention Center (2m2c). Les visiteurs pourront notamment découvrir les derniers jeux destinés aux consoles de la gamme Nintendo Switch, dont des nouveautés comme Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Metroid Prime Remastered et Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Ils auront également la possibilité de se rendre chez Nintendo et se voir offrir de petits cadeaux, se faire photographier avec leurs personnages préférés ou participer à des tournois.

Un weekend de Pâques aventureux avec les jeux Nintendo

Mélangeant aventure et puzzle, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est un jeu aux allures de conte de fées, disponible dans le commerce depuis la mi-mars. Les joueurs accompagnent l’apprentie sorcière Cereza, qui deviendra un jour Bayonetta, la puissante sorcière de l’Umbra, et son démon Chouchou lors d’un voyage aux mille dangers à travers la forêt féerique d’Avalon. Leur quête consiste à sauver la mère de Cereza.

Samus Aran a, elle aussi, repris du service depuis le mois de mars dans Metroid Prime Remastered, grand classique des jeux d’action quia été remastérisé en HD. Incarnant la chasseuse de primes, les joueurs partent explorer la planète Tallon IV. Cette version offre également une commande à deux sticks plus moderne qui permet simultanément de se déplacer et de modifier le champ de vision.

Dans Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, jusqu’à quatre joueurs volent à la rescousse de Magolor. Lorsque son vaisseau s’écrase sur la planète Pop, le voyageur compte sur l’aide de Kirby pour retrouver les pièces et le réparer. Dans leur quête, les joueurs parcourent des mondes plus différents les uns que les autres, obtiennent toujours plus de pouvoirs et découvrent, au passage, une ribambelle de mini-jeux et un chapitre inédit.

Dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les joueurs se lanceront dans une nouvelle forme d’aventure Pokémon. Ils partent explorer les vastes étendues de la région de Paldea, enchaînent les combats et rencontrent de nouveaux Pokémon.

Peindre des œufs de Pâques ou des paysages entiers? La question ne se pose même pas pour les fans des guerres de territoire de Splatoon 3. Grâce au nouveau Passe d’extension, des contenus supplémentaires hauts en couleur viendront compléter le jeu jusqu’à la fin 2024. Et dans Nintendo Switch Sports, jusqu’à quatre personnes peuvent s’affronter lors d’un match de football, d’une partie de tennis, de badminton, de volley-ball, de bowling ou de golf, ou lors d’un duel à l’épée sur la plateforme chambara.

Polymanga accueillera également d’autres Highlights, tels que les combats épiques de Super Smash Bros. Ultimate, le party-game Mario Party Superstars ainsi que les jeux de plateforme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et New Super Mario Bros. U Deluxe. Sans oublier Mario Kart 8 Deluxe et les parcours déjà sortis de son Passe circuits additionnels.

Les partenaires de Nintendo seront également au rendez-vous

Ubisoft invitera les visiteurs à rejoindre la piste de danse avec la Just Dance 2023 Edition, où ils pourront se déhancher au rythme des derniers tubes, seuls ou avec jusqu’à cinq amis. Dans le jeu de stratégie Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, en revanche, ils entament un voyage galactique pour sauver les Sparks d’une entité malveillante.

Square Enix apportera sa pierre à l’édifice avec quatre jeux de rôle: dans OCTOPATH TRAVELER II, les joueurs incarnent l’un des huit voyageurs et embarquent pour une nouvelle ère absolument passionnante. Remastérisé en HD, CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION débute sept ans avant les événements de FINAL FANTASY VII et raconte l’histoire du jeune guerrier Zack Fair. Il convient également de mentionner DRAGON QUEST TREASURES et HARVESTELLA de Square Enix.

Le studio indépendant suisse Team KwaKwa présentera son jeu d’action roguelite en 2D Helvetii, qui associe l’exploration des mythologies ancestrales des tribus gauloises et helvètes, à des actions dynamiques à la difficulté élevée. Sans oublier Cuphead de StudioMDHR, lui aussi indépendant. Dans ce jeu d’action de course et de tir, inspiré des dessins animés des années 1930, un ou deux joueurs parcourent des mondes fantastiques en affrontant tous leurs dangers pour s’acquitter de leurs dettes auprès du Diable.

Nintendo en a encore sous le pied

Ce vaste programme de jeux, ce n’est pas tout! Les visiteurs de Polymanga pourront également participer à des tournois de Super Smash Bros. Ultimate et Mario Kart 8 Deluxe, organisés par la communauté, et tenter de gagner des prix de Roon, Aquaparc, Pathé et Philips.

Celles et ceux qui se présenteront au comptoir d’enregistrement du stand Nintendo se verront créditer 100 points platine, qu’ils pourront échanger contre des récompenses sur la page My Nintendo. De petits cadeaux, notamment du partenaire Panini, seront également distribués jusqu’à épuisement des stocks.

Pour des photos souvenirs uniques à l’occasion de cette belle journée, Mario et Luigi se tiendront près du stand tous les jours à 10:00, 15:00 et 17:00, et Pikachu répondra présent à 11:00, 14:00 et 16:00.

En bref: les visiteurs ayant décidé de passer Pâques à Polymanga pourront découvrir beaucoup des jeux et bien plus encore.