Avis – Galaxy S23 Ultra

Samsung, qui compte bien asseoir sa domination dans le haut de gamme propose depuis peu le Galaxy S23 Ultra. Un incontournable de ce début 2023 qui fait son effet.

Du Snapdragon pour tous

Après avoir utilisé ses propres processeurs Exynos en Europe, Samsung décide finalement de fournir sa gamme S23, dont le Ultra dont il est ici question, équipée de processeurs Snapdragon de dernière génération. Autre point, et non des moindres, le constructeur équipe son modèle phare d’un module photo de 200 Mpx, histoire d’en faire la nouvelle référence du marché de la téléphonie. Un positionnement élitiste qui a cependant un prix, puisque pour se doter du S23 Ultra, il faudra débourser près de CHF 1300, prix constaté ce jour sur le web.

Pour ce qu’il en est du design, Samsung continue sur la lancée, avec un aspect global dans la lignée du S22 Ultra, en coupant cependant court à la courbure des tranches, ce qui apporte une préhension améliorée. Un plus pour ce très grand téléphone qui accuse des dimensions de 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, pour un poids de 234 grammes. Le dos du Galaxy S23 Ultra est aussi similaire celui du S22 Ultra, en finition mate et accueillant de nombreux modules photo (cinq au total). Ceux-ci ne sont pas placés dans un îlot, mais directement intégrés au châssis. Un design que Samsung a choisi d’appliquer au reste de la série Galaxy S23 pour lui conférer davantage d’homogénéité.

Le stylet se cache au sein du châssis du smartphone. Reprenant le même concept de la gamme Note, alias le S-Pen, il se cache dans la tranche basse. Un simple appui suffit à l’éjecter de son logement et il fonctionne exactement comme ses prédécesseurs. Le S23 Ultra arbore la norme IP68 qui garantit une protection contre l’immersion. En outre, la connectivité wifi 6/6E, Bluetooth 5.3 et NFC est assurée. Le port USB-C 3.2 permettra pour sa part la recharge rapide, ce qui est appréciable.

Un superbe écran et de belles performances

Peu de changements au niveau de l’écran par rapport à son prédécesseur, et c’est une bonne chose. Ainsi, la dalle de 6,8 pouces est toujours Amoled 2X, conserve le taux de rafraîchissement à 120 Hz (LTPO), tout comme la compatibilité HDR10+. Même la définition de la dalle reste inchangée à un maximum de 3088 x 1440 pixels car, rappelons-le, Samsung permet de modifier la définition de son haut de gamme entre FHD+ et QHD+. La calibration de l’écran est excellente et la luminosité impeccable.

Cette génération Galaxy S23 doit dit adieu à l’Exynos et c’est tout naturellement que le S23 Ultra embarque un processeur Qualcomm. La puce du fondeur étasunien n’est plus réservée à l’Amérique ou l’Asie, et l’Europe peut désormais aussi profiter d’un fleuron à pleine puissance. Mais en choisissant de s’associer à Qualcomm, Samsung a décidé de commercialiser une version un peu différente du Snapdragon 8 Gen 2, puisqu’il s’agit là d’un SoC modifié pour l’entreprise sud-coréenne. Le résultat est sans appel, le mobile dépassant les 1200000 points sur AnTuTu, ce qui le classe dans le haut du panier des smartphones récents. De quoi profiter d’une navigation ultrafluide au quotidien et tout ce qu’il faut pour jouer sans limitations.

Un as en photo

Conçu pour être le roi de la photographie mobile, le Samsung Galaxy S23 Ultra s’est armé en conséquence. Le smartphone rejoint ainsi les modèles à capteur de 200 mégapixels, occupé jusqu’alors par Motorola et Xiaomi. Le mobile est équipé dans son module principal d’un capteur Isocell HP2 de 200 Mpx accompagné d’une optique 24 mm ouvrant à f/1,7 (le tout en équivalent 24×36). Le capteur est au format 1/1,3″, chaque pixel mesurant 0,6 µm de côté. Un capteur relativement grand pour un smartphone donc, mais avec des sous-pixels vraiment petits. Par défaut, le Galaxy S23 Ultra tire des photos de 12 Mpx (4000 x 3000 px), en ayant recours au pixel-binning et en fusionnant 16 pixels en 1. Il existe — comme sur le Xiaomi 12T Pro — un mode intermédiaire de 50 mégapixels regroupant 4 pixels en 1. En mode maximal avec des clichés natifs de 200 millions de pixels, le niveau de détails est très satisfaisant. Le lissage est bien limité et en périphérie, assez logiquement, le piqué est moins marqué. De nuit, le résultat reste satisfaisant, mais on aurait pu s’attendre à mieux. Sous un fort éclairage contrôlé, le module principal du Samsung Galaxy S23 Ultra permet donc de réaliser de très bons clichés en pleine définition. Ce qui s’accompagne toutefois de plusieurs contraintes. Tout d’abord, un temps d’enregistrement un peu plus long. En outre, il faudra se passer des améliorations de l’IA, qui ne sont pas activables dans ce mode, tout comme du suivi autofocus. De même, les clichés pèsent sensiblement plus lourd, environ 25 Mo, contre 2 ou 3 Mo en 12 Mpx, un facteur non-négligeable lorsque l’on est conscient de l’espace disponible par défaut sur un S23. Enfin, dès que la lumière vient à manquer, il vaudra mieux passer à une définition inférieure pour profiter au maximum de ses clichés. Notons enfin que le mode téléobjectif x3 est efficace, tandis que le téléobjectif 10x s’en sort bien, malgré une saturation très prononcée.

Dernier point : l’autonomie. Le Samsung Galaxy S23 Ultra reprend la même capacité de batterie que le S22 Ultra. Un gros bloc de 5000 mAh est donc présent, ce qui permet au smartphone de tenir pendant 21 d’après le test avec SmartViser. Un score en nette hausse par rapport à l’année dernière, ce qui est un excellent point pour Samsung. On peut facilement espérer tenir la charge pendant 2 jours, avec un usage plus ou moins modéré. Avec un chargeur de 45 W, il suffira d’un petit peu plus d’une heure pour le charger, tandis que la charge sans-fil est bien au rendez-vous avec une puissance de 15 W.

Au final, Samsung nous livre donc, avec le S23 Ultra, un excellent mobile qui saura satisfaire les plus exigeants. Puissant, doté d’un écran magnifique, très capable en photo et endurant, il a tout pour plaire et s’inscrit sans soucis dans le top des meilleurs mobiles de ce début 2023.