Nintendo Direct présente Metroid Prime 4 : Beyond et révèle The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

La nouvelle présentation Nintendo Direct a mis en évidence de nombreux jeux qui sortiront sur Nintendo Switch plus tard cette année et au-delà. En plus d’un premier aperçu de Metroid Prime 4 : Beyond et de la révélation de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, de nombreux nouveaux produits provenant des partenaires commerciaux et de développement de Nintendo ont également été présentés.

La bande-annonce de Metroid Prime 4 : Beyond présentait les premières scènes de gameplay de la dernière mission de Samus Aran, qui sortira sur Nintendo Switch en 2025. The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, annoncé lors de la présentation, sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 26 septembre 2024 et permettra aux joueurs de se glisser dans le rôle de Zelda, la princesse d’Hyrule. Dans la continuité de cela, une Nintendo Switch Lite inspirée de The Legend of Zelda sortira également au début de la nouvelle aventure.

La présentation vidéo a également donné un premier aperçu de toute une série d’autres innovations Nintendo, notamment :

Super Mario Party Jamboree , quivous invite à la plus grande fête Mario à ce jour sur une immense station balnéaire du 17 octobre au

Mario & Luigi : Brothership, le nouveau volet océanique de la série de jeux d’aventure et de rôle Mario Bros., disponible le 7 novembre.

Donkey Kong Country Returns HD, une aventure puissante avec des graphismes HD et les niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS , sortira le 16 janvier 2025.

Les partenaires mondiaux de vente et de développement de Nintendo garantissent également des aventures variées. Il y a par exemple

DRAGON QUEST III HD-2D Remake, une aventure fantastique épique qui étend et améliore le classique du jeu de rôle original, disponible le 14 novembre.

LEGO ® HORIZON ADVENTURES, une aventure pleine d’action avec la chasseuse de machines Aloy et son groupe de héros colorés dans le monde d’Horizon – fidèlement recréé à partir de briques LEGO et disponible à partir de l’hiver 2024,

HORIZON ADVENTURES, une aventure pleine d’action avec la chasseuse de machines Aloy et son groupe de héros colorés dans le monde d’Horizon – fidèlement recréé à partir de briques LEGO et disponible à partir de l’hiver 2024, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, qui sortira plus tard cette année et proposera des affrontements de style super-héros à travers sept jeux d’arcade classiques.

Les points forts de la présentation en un coup d’œil :

Metroid Prime 4 : Beyond: Le plus grand chasseur de primes de la galaxie se lance dans une nouvelle mission. Metroid Prime 4 : Beyond , le nouveau volet de la série Metroid Prime , sortira en 2025 sur Nintendo Switch .

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom: Dans cette nouvelle histoire de la série The Legend of Zelda , c’est à Zelda et à sa sagesse de sauver le royaume d’Hyrule. Ses habitants ont été emportés par des fissures menaçantes – et avec eux un épéiste très spécifique. Pour aller au fond de cet événement, les joueurs font équipe avec Tri, une mystérieuse fée. Elle leur accorde le pouvoir du Tri-Staff, qui leur permet de créer des échos – des imitations d’objets dans leur environnement. En recréant ces échos, ils peuvent résoudre des énigmes et affronter des ennemis. Les possibilités sont nombreuses : grâce aux échos des blocs d’eau, les aventuriers atteignent de nouveaux sommets, tandis que plusieurs vieux lits peuvent former un pont ou que les pierres sont idéales pour combattre les ennemis. Des combinaisons créatives d’échos permettent aux joueurs de terminer l’aventure comme ils le souhaitent. Ils peuvent même créer des échos de monstres pour combattre à leurs côtés. Le voyage de la princesse Zelda commence le 26 septembre avec le lancement de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch .

L’ édition Nintendo Switch Lite – Hyrule de couleur dorée, décorée de l’écusson Hylian et présentant le design de la série The Legend of Zelda , sortira également le 26 septembre . Avec l’abonnement de 12 mois inclus au Nintendo Switch Online + Expansion Pack,les joueurs européens peuvent découvrir une large gamme de jeux classiques The Legend of Zelda pour NES , Super NES , Game Boy , Nintendo 64 et Game Boy Advance .

Mario & Luigi : Brothership: « Larguez les amarres ! » est la devise du dernier jeu de rôle aventure de la série Mario & Luigi . Les deux naviguent vers Kapitarbora (moitié navire, moitié île) pour explorer le vaste monde de Konektania. Dans le rôle des deux frères, les joueurs explorent des îles où ils trouvent tantôt des forêts tropicales humides, tantôt des villes animées. En chemin, ils rencontrent d’anciennes connaissances du Royaume Champignon comme Peach et Bowser, mais aussi de tout nouveaux amis. Il est important de renforcer la fraternité des deux héros pour qu’ils ne subissent pas le naufrage. Ils utilisent des actions fraternelles pratiques pour surmonter les obstacles et utilisent de puissantes attaques par paires pour remporter la victoire dans des batailles dynamiques au tour par tour. Mario & Luigi : Brothership pour Nintendo Switch lève l’ancre le 7 novembre .

Championnats du monde Nintendo : édition NES : Ce jeu fait entrer le frisson des Championnats du monde Nintendo dans votre maison. Plus de 150 tâches speedrun tirées de 13 classiques de la NES attendent les joueurs. Si vous souhaitez mettre vos compétences à un test très spécial, vous pouvez vous attaquer aux tâches ultra difficiles de « Légende » et, par exemple, terminer Super Mario Bros. du Monde 1-1 au Monde 8-4 (avec des tubes de distorsion) dans le temps le plus rapide possible. Ou bien ils s’affrontent en mode survie avec les fantômes de joueurs du monde entier. Quiconque a des difficultés avec le niveau de difficulté « Légende » trouvera exactement les bons trucs et astuces dans la section Conseiller en jeu . Les Speedrunners peuvent jouer seuls, grimper dans le classement en ligne 1 ou inviter jusqu’à sept autres amis et membres de leur famille à des compétitions locales 2 sur une seule console. Le signal de départ des Nintendo World Championships : NES Edition sera donné le 18 juillet . La version numérique peut être précommandée surle Nintendo eShop.

Mise à jour gratuite de basket-ball pour Nintendo Switch Sports: Grâce à une mise à jour gratuite 3 , les joueurs de Nintendo Switch Sports pourront bientôt vivre des matchs de basket passionnants à Spocco Square. À l’aide de commandes de mouvement, ils peuvent tenter l’exercice à trois points et tirer autant de paniers que possible dans un temps imparti. Cependant, si vous avez envie d’un match amical contre d’autres athlètes, jusqu’à quatre joueurs peuvent se réunir et s’affronter localement dans la série à cinq ou dans le drame à trois. En outre, ils peuvent s’affronter et marquer des points dans des matchs à deux contre deux via une connexion locale ou en ligne 1 . La mise à jour gratuite débarquera dans le panier Nintendo Switch Sports cet été .

Donkey Kong Country Returns HD: Donkey Kong et Diddy Kong sont de retour. Et dans cette version HD de Donkey Kong Country Returns, initialement publiée sur Wii , ils proposent une action impressionnante. La méchante tribu Tiki Tak a volé les réserves de bananes de Donkey Kong, et les Kongs partent à sa recherche. Les joueurs peuvent s’attendre à une aventure mouvementée, qu’ils jouent seuls ou avec un ami en mode coopératif local 2 . Ils aplatissent les obstacles, sautent de rail en rail avec des charrettes, volent sur des barils de fusée ou risquent une chevauchée sur Rambi, le rhinocéros. Vous découvrirez 80 niveaux variés, dont des supplémentaires issus de la version Nintendo 3DS du jeu. Dans Donkey Kong Country Returns HD, vous ferez une course à travers la jungle de la Nintendo Switch à partir du 16 janvier 2025 .

Luigi’s Mansion 2 HD: Une aventure effrayante est sur le point de commencer. Les fans de jeux vidéo doivent rassembler tout leur courage pour explorer des lieux hantés aux côtés de Luigi aux pattes de lapin, qui regorgent de fantômes agités, de vilains pièges et de phénomènes paranormaux. Le 27 juin marque l’heure des sorcières pour Luigi’s Mansion 2 HD sur Nintendo Switch . Les précommandes sont possibles sur le Nintendo eShop.

Game Boy Advance – Nintendo Switch Online 5: Avec The Legend of Zelda : A Link to the Past Four Swords, les joueurs peuvent se plonger dans deux des aventures classiques de Link – l’une d’entre elles avec le mode multijoueur en ligne 4 . Vous pouvez également vous attendre à un remake de la première aventure de Samus dans Metroid : Zero Mission . Les deux jeux Game Boy Advance seront disponiblesaujourd’hui pour les membres Nintendo Switch Online + Expansion Pack 1 .

Nintendo 64 – Nintendo Switch Online : Mature 5: De plus , les membres Nintendo Switch Online + Expansion Pack 1 auront accès à une nouvelle collection de jeux pour adultes initialement sortis pour Nintendo 64 . Vous maîtriserez les dangers des terres perdues dans Turok : Dinosaur Hunter et enquêterez sur une conspiration extraterrestre dans PERFECT DARK , développé par Rare et maintenant étendu pour inclure un mode multijoueur en ligne 4 . Les deux jeux seront accessibles plus tard dans la journée .

Super Mario Party Jamboree: Dans le dernier opus de la série Mario Party , Mario et ses amis visitent une immense station balnéaire. Les joueurs les utilisent pour explorer cinq nouveaux plateaux de jeu. Entre autres choses, ils empruntent des escalators à travers le Rainbow Shopping Palace, doivent rester sur la bonne voie dans le Master Dice Motodrome et doivent affronter un volcan actif dans la lagune de Gumba. Il existe également deux plateaux de jeu issus des précédents jeux Mario Party , ainsi que plus de 110 mini-jeux. Cette plus grande sélection à ce jour dans un jeu de la série Mario Party comprend des mini-jeux bourrés d’action ainsi que des énigmes et des défis délicats qui peuvent être maîtrisés à l’aide des commandes de mouvement. Et ce n’est pas tout. Dans le Bowserathlon, jusqu’à 20 joueurs peuvent s’affronter en ligne. Avec Super Mario Party Jamboree, la plus grande Mario Party jamais organisée arrivera sur Nintendo Switch à partir du 17 octobre .

DRAGON QUEST III HD-2D Remake: Dans ce remake du jeu de rôle classique, les joueurs découvrent le début chronologique de la trilogie Erdrick – avec des graphismes HD-2D dynamiques et une histoire étendue. Ils se lancent dans une aventure fantastique épique pour sauver le monde des forces obscures de leur ennemi juré, Baramos. Vous explorez un monde immense rempli de villes, de donjons et de grottes, rencontrez des personnages nombreux et divers et participez à des batailles modernisées au tour par tour contre des créatures sauvages. DRAGON QUEST III HD-2D Remake sortira le 14 novembre sur Nintendo Switch .

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Cette collection comprend deux autres classiques du jeu de rôle mis à jour et complète la trilogie Erdrick sur Nintendo Switch en 2025 .

LEGO ® HORIZON ADVENTURES: Dans LEGO® HORIZON ADVENTURES , les joueurs explorent un monde inspiré des événements de la série de jeux vidéo Horizon et fidèlement recréé à partir de briques LEGO. Vous accompagnez le chasseur de machines Aloy et explorez la nature sauvage luxuriante où errent des machines impressionnantes. Avec son groupe coloré de héros, elle entreprend de sauver le monde et de découvrir les secrets de son passé. Les joueurs se plongent dans une aventure sans limites, conçoivent à leur guise et vivent des batailles pleines d’action, seuls ou avec un ami via la connexion locale 2 et en ligne 1 . LEGO® HORIZON ADVENTURES arrive sur Nintendo Switch cet hiver .

Just Dance Édition 2025: Just Dance est de retour et dans le dernier volet de la populaire série de jeux vidéo de danse, 40 nouvelles chansons attendent les joueurs – des hits pop aux chansons pour toute la famille. Il est maintenant temps de déballer vos meilleurs mouvements et de défier vos amis, votre petite amie ou votre famille. Just Dance 2025 Edition , qui arrivera sur Nintendo Switch en octobre , a quelque chose pour tous les goûts musicaux.

Hello Kitty Island Adventure: Hello Kitty et d’autres personnages populaires du monde de Sanrio vous invitent à une aventure câline qui apparaît comme un titre de console exclusif pour Nintendo Switch . Les joueurs explorent une île mystérieuse et nouent des liens avec des personnages mignons comme Hello Kitty, Kuromi ou Cinnamoroll. Pour ce faire, ils doivent découvrir ce qu’ils aiment, vivre des aventures avec eux et devenir les meilleurs amis du monde. Vous pouvez également créer votre propre personnage et faire équipe avec vos amis pour explorer le vaste monde du grand parc aventure. Ils fabriquent des objets, résolvent des énigmes anciennes, décorent des cabanes et créent leur île paradisiaque ultime. Hello Kitty Island Adventure, une charmante aventure insulaire, arrive sur Nintendo Switch l’année prochaine .

Stray: L’aventure féline acclamée par la critique et primée , Stray, fait son chemin sur Nintendo Switch . Dans ce document, les joueurs incarnent un chat errant qui a été séparé de sa famille et doit résoudre un ancien mystère afin d’échapper à une cyber-ville oubliée depuis longtemps. Ils parcourent les environs sombres et éclairés par les néons de la ville dans tous ses hauts et ses bas, explorant l’endroit désolé habité par des robots curieux et des créatures dangereuses. Développée par BlueTwelve Studio et éditée par Annapurna Interactive, l’aventure démarre cet hiver avec le lancement de Stray sur Nintendo Switch .

Tales of the Shire : Un jeu du Seigneur des Anneaux : Bienvenue chez vous, Hobbit !Dans ce jeu convivial du Seigneur des Anneaux , les joueurs peuvent mener la vie idyllique d’un hobbit dans la Comté, que JRR Tolkien a déjà décrite dans ses livres. Pour ce faire, ils installent leur maison, entretiennent leur jardin, pêchent de gros poissons et récoltent des herbes et des fruits sauvages pour cuisiner de délicieux repas. Ils peuvent les partager avec d’autres hobbits et nouer avec eux des relations qui contribuent à rassembler la communauté. Des hobbits amicaux et des visages familiers attendent les joueurs lorsque Tales of the Shire : A The Lord of the Rings Game sortira sur Nintendo Switch cet hiver .

MIO : Memories in Orbit: MIO, un androïde agile aux capacités extraordinaires, se réveille dans un gigantesque vaisseau spatial abandonné rempli de végétation luxuriante et de machines voyous. Dans son rôle, les joueurs explorent un univers passionnant plein de merveilles et de curiosités artistiques. C’est le seul moyen d’acquérir les compétences dont MIO a besoin pour se frayer un chemin dans ce monde complexe. Pour ce faire, les joueurs affrontent plus de 30 unités ennemies et 15 boss gardiens, améliorent leurs manœuvres de combat avec des modificateurs et font de MIO un combattant puissant adapté à leur style de jeu. Vont-ils surmonter ce défi et sauver le navire de la destruction ? Vous obtiendrez la réponse l’année prochaine lorsque MIO: Memories in Orbit sortira sur Nintendo Switch .

Disney Illusion Island : Mystery of Monoth – Mise à jour gratuite: La mise à jour gratuite 3 Mystery of Monoth pour Disney Illusion Island est disponible à partir d’aujourd’hui . Des indices mystérieux apparaissent partout à Monoth, et Dash Dolphin a besoin de l’aide de Mickey, Minnie, Donald et Dingo pour les trouver. Les joueurs peuvent utiliser leurs talents de détective seuls, à deux, en groupes de trois ou en groupes de quatre en mode coopératif local 2 pour trouver des indices, résoudre des affaires et percer un nouveau mystère dans Disney Illusion Island .

Funko Fusion: Avec Funko Fusion, les joueurs se plongent dans leurs séries préférées du cinéma, de la télévision, des bandes dessinées et des jeux vidéo. Vous explorerez divers mondes inspirés par ceux-ci, résoudrez des énigmes et vivrez des moments inoubliables de plus de 20 franchises sous forme de jeu vidéo, dont Jurassic World, Retour vers le futur, Shaun of the Dead , Chucky et Battlestar Galactica . Vous pouvez débloquer plus de 60 personnages et vous lancer dans un jeu d’action avec eux, agrémenté de l’humour brut des esprits créatifs de 10:10 Games. Funko Fusion arrive sur Nintendo Switch le 13 septembre .

Mise à jour gratuite pour Among Us: Il est temps de rassembler à nouveau votre équipe dans Among Us , le hit mondial sur le travail d’équipe, la confiance et la trahison. Avec la mise à jour gratuite 3 , le jeu s’enrichit de nouveaux rôles et de formes supplémentaires de camouflage et de tromperie 1 . Par exemple, les joueurs peuvent utiliser une bouée hurlante pour avertir les autres des menaces ou placer des dispositifs de suivi sur leurs camarades comme renifleur. Mais ils peuvent aussi provoquer le chaos en tant que fantômes – dans un rôle de traître dans lequel ils peuvent se rendre invisibles. La nouvelle mise à jour pour Among Us infiltrera la Nintendo Switch plus tard dans la journée .

Darkest Dungeon II: Dans ce road trip roguelike des damnés, les joueurs créent un groupe et traversent un paysage désolé en calèche. C’est leur dernière chance d’éviter l’apocalypse. Vous pouvez choisir entre 12 personnages jouables et cinq missions, chacune comportant des défis terrifiants. Heureusement, ils peuvent contrôler leur groupe via l’écran tactile, déterminer eux-mêmes le niveau de difficulté et trouver dix compagnons animaux qui leur confèrent divers avantages. Cela vaut également la peine de jeter un coup d’œil approfondi au vaste centre de progression de l’Autel de l’Espoir . En plus de la version de base du jeu , l’extension The Binding Blade sera disponible dans le cadre de l’édition Oblivion. Cela inclut deux nouveaux personnages jouables, des quêtes spéciales et bien plus encore. Le voyage commence le 15 juillet avec le lancement de Darkest Dungeon II sur Nintendo Switch . Les précommandes sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Looney Tunes : Wacky World of Sports: survolez la région en tant que roadrunner, partez à la chasse en tant qu’Elmer Fudd, déjouez vos adversaires en tant que Bugs Bunny – tout cela et bien d’autres actions sportives sont possibles dans ce jeu coopératif fou 2 . Jusqu’à quatre joueurs contrôlent simultanément leurs personnages préférés de la série Looney Tunes à travers des niveaux emblématiques tels que Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn et Martian Command Center et utilisent leurs atouts respectifs en basket-ball, football, golf ou tennis à leur avantage. Ils doivent éviter les obstacles, sécuriser les power-ups et libérer tout l’arsenal ACME pour faire des ravages contre leurs amis, leurs amis et leur famille. Car seuls ceux qui font tout pour perturber leurs adversaires de la manière la plus sauvage peuvent finalement tout gagner. Mais : faites toujours attention aux enclumes qui tombent ! Looney Tunes : Wacky World of Sports apporte un plaisir de jeu hilarant sur Nintendo Switch cet automne .

ATTAQUE DE METAL SLUG RECHARGEE :METAL SLUG revient sous la forme d’un jeu de tower defense avec des commandes adaptées aux débutants et son aspect distinctif de pixels 2D. Les joueurs constituent l’équipe la plus forte possible et détruisent les bases ennemies en utilisant diverses stratégies et des centaines de personnages. Le jeu comprend également le mode ANOTHER STORY , une collection unique d’épisodes qu’aucun fan de la série ne devrait manquer, ainsi qu’un mode GALERIE . En plus de cela, les joueurs peuvent affronter des adversaires du monde entier en ligne 1 et se battre pour le titre le plus élevé. METAL SLUG ATTACK RELOADED sort aujourd’hui sur Nintendo Switch .

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection : Arcade Classics: Sept classiques d’arcade populaires, dont X-MEN VS. STREET FIGHTER et MARVEL vs. CAPCOM 2: New Age of Heroes – sont de retour et assurent des duels de combat sur Nintendo Switch . La collection brille avec des personnages et des mouvements emblématiques. Il offre des fonctionnalités et améliorations supplémentaires telles que Online Play 1 , des modes d’entraînement, des matchs personnalisés, des fonctionnalités pour les spectateurs, un musée, un lecteur de musique, des filtres à l’écran et des mouvements spéciaux à une touche, pour n’en nommer que quelques-uns. La version arcade du titre beat’em up THE PUNISHER est également incluse. MARVEL vs CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics se frayera un chemin sur Nintendo Switch plus tard cette année .

Phantom Brave : The Lost Hero: Dans ce jeu de tactique au tour par tour dans un monde sans damier des créateurs de la série Disgaea , la devise est : mettre les voiles pour sauver la situation. Les joueurs accompagnent Marona, une jeune fille douée qui peut parler aux fantômes, et son fidèle compagnon fantôme Ash. Ils parcourent le monde marin d’Ivoire pour venir en aide à toute personne dans le besoin. Lorsqu’une flotte de pirates fantômes attaque, Marona et son nouvel ami Apricot doivent réunir l’équipage légendaire qui a déjà vaincu ces ennemis fantomatiques. Les joueurs recrutent des fantômes, les combinent avec des objets et les fusionnent même avec Marona elle-même, ce faisant, ils libèrent de puissantes capacités pour couler la flotte de navires fantômes. Vous rencontrerez plus de 50 personnages, maîtriserez 300 compétences et embarquerez pour un voyage inoubliable. Phantom Brave: The Lost Hero met les voiles sur Nintendo Switch l’année prochaine .

The Hundred Line -Last Defense Academy-: Dans ce nouveau jeu des créateurs de la série Danganronpa , Takumi Sumino mène une vie discrète – jusqu’à ce qu’il soit contraint d’être transféré à la Last Defense Academy. Son travail : protéger l’école contre de mystérieux ennemis, les soi-disant School Invaders, pendant 100 jours. Dans le rôle de Takumi, vous devez découvrir le secret de l’académie – avec 15 compagnons qui veulent tous retrouver leur quotidien perdu. Les joueurs explorent l’école, se préparent aux combats avec leurs amis et s’engagent dans des combats de rôle stratégiques contre les envahisseurs. The Hundred Line -Last Defense Academy- sortira sur Nintendo Switch début 2025 .

Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven: Le jeu de rôle révolutionnaire et non linéaire Romancing SaGa 2 fait son retour triomphal. En tant que remake, il présente un doublage anglais, une musique originale et nouvellement arrangée par le compositeur de la série Kenji Ito et bien plus encore. Enragés que l’humanité ait oublié ses nombreuses victimes, les légendaires Sept Héros reviennent en méchants et cherchent à se venger. Les joueurs choisissent leur personnage principal parmi plusieurs protagonistes, défendent leur empire dans des batailles stratégiques et vivent une histoire qui dépend entièrement de leurs décisions. Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven sortira le 24 octobre sur Nintendo Switch .

FANTASIAN Neo Dimension: Le créateur de la série FINAL FANTASY , Hironobu Sakaguchi, et le célèbre compositeur Nobuo Uematsu se sont une nouvelle fois associés pour créer un jeu de rôle hors du commun. Les joueurs découvrent une version étendue de FANTASIAN avec de nouvelles fonctionnalités telles que le doublage en anglais et en japonais ainsi qu’un niveau de difficulté supplémentaire. Les joueurs incarnent Leo qui tente de retrouver sa mémoire et de résoudre le mystère d’une étrange infection mécanique qui détruit son monde. Vous vous engagez dans des batailles au tour par tour avec une multitude de mécanismes et de stratégies. Cela inclut, entre autres choses, la possibilité de lancer des compétences pour frapper plusieurs ennemis à la fois, ou d’envoyer des ennemis dans une autre dimension où vous pourrez les combattre plus tard. Les aventuriers découvrent un univers multidimensionnel devant plus de 150 dioramas réalisés à la main. FANTASIAN Neo Dimension arrive sur Nintendo Switch cet hiver .

FAIRY TAIL 2 : Ce jeu est un récit de l’histoire dramatique de l’arc narratif « Alvarez Empire » – le dernier chapitre de la célèbre histoire de FAIRY TAIL . Les joueurs rejoignent Natsu et ses amis dans des batailles en temps réel dans un jeu de rôle d’action épique. jeu plein de magie. Vous vous plongerez dans le monde de l’anime FAIRY TAIL et vivrez la finale puissante de l’aventure de l’éditeur KOEI TECMO et GUST 2 sortira cet hiver sur Nintendo Switch .

Ace Attorney Investigations Collection: Les fans de Nintendo incarnent Miles Edgeworth, le procureur respecté qui se bat sans relâche pour la justice. La collection de jeux entièrement remasterisée comprend à la fois Ace Attorney Investigations : Miles Edgeworth et Ace Attorney Investigations 2 : Attorney’s Gambit . Les joueurs entrent dans un monde d’affaires criminelles passionnantes, recherchent des scènes de crime à la recherche de preuves incriminantes, interrogent des suspects et démêlent des réseaux complexes de mensonges et de tromperies. Découvrez les deux jeux en HD, avec des langues supplémentaires – dont l’allemand et le français – ainsi que des personnages et des graphismes repensés. Tous les enquêteurs amateurs devraient avoir leur bloc-notes à portée de main : les enquêtes de la collection Ace Attorney Investigations commencent le 6 septembre sur Nintendo Switch . Les précommandes sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Farmagia: Hiro Mashima, le créateur de Rave Master et FAIRY TAIL , présente une toute nouvelle aventure en compagnie de Marvelous. Il combine des batailles de monstres palpitantes avec l’agriculture. Un dirigeant despotique impose son régime dictatorial au monde. C’est désormais aux fans de Nintendo Switch de l’arrêter. Ils explorent, combattent, collectent des ressources, construisent une armée de monstres et continuent d’améliorer leurs compétences. Farmagia sortira le 1er novembre sur Nintendo Switch .

LES NOUVEAUX DENPA MEN: Les DENPA MEN sont d’étranges créatures qui résident autour des ondes radio. Pour les trouver et les attraper, les joueurs doivent rechercher parmi les signaux invisibles. Dans le jeu de rôle free-to-play 6 THE NEW DENPA MEN , vous devez former des groupes de DENPA MEN et vous plonger dans l’aventure à leurs côtés. En plus de l’aventure principale, le jeu propose de nombreuses autres options. Les joueurs peuvent décorer leur propre île, aller à la pêche, participer à des événements à durée limitée et jouer contre leurs amis . THE NEW DENPA MEN sortira le 22 juillet sur Nintendo Switch .

La présentation actuelle du Nintendo Direct le montre : les fans de Nintendo Switch peuvent s’attendre à un large éventail de nouveaux jeux dans les mois à venir.