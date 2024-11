Nintendo Music, une nouvelle application dédiées aux musiques Nintendo

Partager Facebook

Les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront utiliser l’application pour écouter en streaming ou en téléchargement la musique Nintendo sans coût supplémentaire.

Nintendo Music est une toute nouvelle application permettant d’écouter les bandes-son Nintendo sur tablettes et smartphones, de la mélodie mythique de Super Mario Bros. aux compositions épiques de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en passant par les musiques frénétiques de Splatoon 3 et bien d’autres. Disponible exclusivement pour les membres Nintendo Switch Online, l’application est téléchargeable sans coût supplémentaire par tout joueur possédant un abonnement. Elle permettra de profiter de près de 40 ans de musique Nintendo.

Avec Nintendo Music, les utilisateurs peuvent accéder à des musiques en streaming ou les télécharger dans l’appli pour les écouter sur leur tablette ou leur smartphone quand ils ne sont pas connectés. Il est également possible de rechercher des chansons par titre de jeu, nom de piste, nom de liste de lecture ou même par capture d’écran. Tout en travaillant ou en étudiant, les utilisateurs peuvent mettre des titres en boucle ou prolonger les pistes sélectionnées jusqu’à 15, 30 ou 60 minutes pour une écoute ininterrompue de la musique d’ambiance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de s’inquiéter des spoilers de jeux, car les bandes sonores susceptibles de dévoiler certains moments peuvent également être filtrées.

Les utilisateurs peuvent trouver leurs chansons préférées et créer des listes de lecture personnelles qu’ils peuvent partager avec d’autres, ou parcourir des listes de lecture créées par Nintendo. Ils recevront également des recommandations basées sur leur activité de jeu sur la Nintendo Switch. De nouvelles musiques seront ajoutées dans l’application au fur et à mesure.