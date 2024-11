Rpg Maker With arrive sur Playstation le 21 février 2025

Partager Facebook

Avec encore plus d’outils et une accessibilité renforcée, RPG MAKER WITH offre une expérience inédite pour tous les créateurs. Grâce à son interface conviviale et ses commandes intuitives, il est plus facile que jamais de choisir entre des options simples ou complexes pour la création de vos ressources et fonctions. Peu importe votre niveau, vous pourrez plonger immédiatement dans l’aventure créative !

Pas encore sûr de savoir quoi réaliser ? Rendez-vous en ligne pour jouer aux jeux d’autres créateurs et vous inspirer, puis inspirez les autres en partageant le vôtre. Et, pour la première fois dans un titre RPG Maker sur console, vous pourrez même partager vos ressources et vos projets inachevés !

RPG MAKER WITH, le dernier opus de la série RPG Maker, arrivera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 21 février 2025