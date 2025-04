Nintendo sera présent au Polymanga avec Donkey Kong Country Returns HD

Partager Facebook

Du 18 au 21 avril 2025, en plus d’une foule d’autres activités, ce seront de nombreux jeux Nintendo Switch qui pourront être testés à Lausanne

Polymanga, l’une des plus grandes conventions de Suisse consacrées à la pop culture, aux jeux vidéo et aux mangas, se tiendra à nouveau à Beaulieu Lausanne, durant les fêtes de Pâques 2025. À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir différents jeux Nintendo Switch, dont des titres récents comme Donkey Kong Country Returns HD et Super Mario Party Jamboree. En plus d’offrir de nombreuses opportunités de photos, le stand Nintendo proposera également le Pokémon Battle Lab et bien d’autres surprises.

Jeux Nintendo à tester sur place

Les adeptes des affrontements au coucher du soleil et des courses de wagonnets endiablées, entre autres choses, ne pourront qu’adorer Donkey Kong Country Returns HD. Ce classique de l’aventure peut désormais compter sur des graphismes HD améliorés et propose aux joueur·euses neuf mondes différents, soit un total de 80 niveaux, à explorer en solo ou à deux, en coopération locale.

Autre incontournable: Super Mario Party Jamboree, où jusqu’à quatre joueurs pourront prendre part à la fête et s’affronter sur sept plateaux de jeu et dans plus de 110 mini-jeux différents, le tout en se glissant dans la peau d’une multitude de personnages du Royaume Champignon. Ceux qui préfèrent défier leurs ami·es sur un circuit pourront s’élancer sur les 96 pistes de Mario Kart 8 Deluxe, y compris celles du Pass circuits additionnels.

Enfin, de nombreux autres titres Nintendo Switch attendront également les visiteurs, dont Princess Peach: Showtime!. Dans cette aventure théâtrale, vous pourrez vous glisser dans la peau de la princesse Peach et vous associer avec Stella, la scintillante gardienne du Théâtre de l’Étincelle, pour sauver le Théâtre de l’Étincelle des griffes de la Grappe maléfique.

Autres jeux des partenaires de Nintendo

Les visiteurs passionnés de danse pourront, cette année encore, se déhancher ensemble sur Just Dance 25 Edition, qui contient 40 nouvelles chansons. Ceux qui préfèrent récolter les fruits de leur travail et incarner un agriculteur moderne pourront quant à eux découvrir Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition, de GIANTS Software, et piloter plus de 100 machines authentiques pour accomplir une large gamme de tâches agricoles.

Dans Fortnite, ce sont à nouveau d’innombrables expériences de jeu qui attendent les fans, dont le célèbre mode Battle Royale, dans lequel les joueurs pourront se mesurer à leurs ami·es pour remporter des victoires épiques. Enfin, Warner Bros. Entertainment Inc. viendra compléter le programme avec Hogwarts Legacy et divers jeux LEGO.

Un programme-cadre particulièrement varié

Cette année encore, le stand de Nintendo proposera bien plus que des stations de jeu. Ainsi, dans l’espace dédié à Pokémon, les visiteurs pourront découvrir non seulement Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, mais aussi le Pokémon Battle Lab, un lieu idéal pour tous ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas dans l’univers des jeux de cartes à collectionner et des jeux vidéo Pokémon.

La communauté organisera chaque jour des tournois ludiques, avec des prix à gagner offerts par différents partenaires. Ceux qui se présenteront au comptoir d’enregistrement My Nintendo recevront un sac en cadeau et se verront créditer 100 points platine, qu’ils pourront échanger contre des récompenses sur la page My Nintendo.

Les visiteurs qui souhaitent prendre un photo souvenir pourront compter sur la présence de Mario et Luigi, qui les attendront chaque jour au stand. Quant aux fans de Pikmin Bloom, ils pourront s’offrir une photo ou une vidéo souvenir en réalité augmentée en compagnie des petites créatures végétales, qui apparaîtront numériquement à l’écran. Un code QR leur permettra d’enregistrer l’image et la vidéo sur leur propre écran, et ils recevront en cadeau une visière pare-soleil Pikmin. S’ils se présentent au stand Nintendo entre le 18 et le 21 avril, les utilisateurs de l’application Pikmin Bloom, ainsi que les visiteurs qui souhaitent le devenir, pourront en outre obtenir un «Déco Pikmin – Autocollant de cadeau (Doré)» pour l’application Pikmin Bloom.