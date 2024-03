The Crew Motorfest, une nouvelle saison et un week-end gratuit

Ubisoft annonce que la saison 3 de The Crew™ Motorfest sera disponible dans le monde entier à partir de demain lors d’une mise à jour gratuite, donnant accès au contenu de véhicules le plus mémorable pour les passionnés de culture automobile, de l’Age d’Or d’Hollywood jusqu’à nos jours. Pour célébrer la sortie de la Saison 3, le premier week-end gratuit sur The Crew Motorfest sera organisé du 14 mars à 19h jusqu’au 18 mars à 13h pour tous les joueurs sur PlayStation, Xbox et PC.

La Saison 3 de The Crew Mortorfest offre de nouveaux contenus exclusifs incluant :

Une toute nouvelle playlist « Hollywood Action ! ». Dans une reconstitution de décor de film blockbuster, les joueurs pourront incarner le rôle principal du prochain film « Hi-Ride » et contribuer à la meilleure production jamais réalisée. Au volant des plus iconiques voitures vues sur grand écran, les joueurs testeront leurs compétences en conduite lors du test « Dirty Driving », détruisant un maximum d’objets et réalisant des scènes spectaculaires. Pour « Video Lane », ils devront rester dans le cadre de la caméra du réalisateur tout en conduisant sur des routes difficiles. Les aspirants stars de cinéma devront maîtriser 9 événements principaux pour avoir la chance de débloquer la voiture d’espion la plus emblématique, l’iconique Aston Martin DB5 (1963).

Le Main Stage sera occupé par des personnalités automobiles de renom, créateurs de contenus et pilotes professionnels, qui ont collaboré étroitement avec Ubisoft Ivory Tower pour créer un excitant programme. Les festivités débuteront en avril avec « Streamers Dream », via des contenus organisés par BlackPanthaa et Stereonline, suivi par « Pro Competitors » en mai et du champion du drift de formule Chris Forsberg, puis de « Creators » en juin avec That Dude In Blue et Shmee150.

L’introduction du « Main Stage Legacy », qui apporte une sélection d’événements et de défis remaniés. Les joueurs pourront rejouer aux meilleurs événements des Main Stages précédents et débloquer d’anciennes récompenses qu’ils auraient manquées. Un nouvel « Main Stage Legacy » sera ajouté toutes les deuxièmes semaines de chaque mois, à partir du 20 mars avec le retour des activités du Main Stage de septembre, octobre et novembre 2023.

Une sélection de 47 nouveaux véhicules exclusifs à The Crew Motorfest ou issus de The Crew 2** sera ajoutée. Le 13 mars, les joueurs pourront conduire la Porsche 911 Director’s Cut Ed. (Street Tier 1), l’Aston Martin DB5 (Street Tier 1) ou l’exclusive Ivory Tower Aezus (Hypercar).

Les détenteurs du Year 1 Pass découvriront 8 nouveaux véhicules qui seront disponibles tout au long de la saison dans leur collection comme la Mini Cooper S 1968 (Street Tier 1) et l’Aston martin DBS 2022 (Street Tier 2) le 13 mars, la Honda Integra 1998 (Street Tier 1) et la Jeep Gladiator 2021 (Rally raid) le 3 avril, la Forsberg Racing Nissan Z 2023 (Drift) et la Forsberg Racing Nissan Altimaniac 2021 (Drift) le 1er mai, la Lotus Emira 2023 (Street Tier 2) et la WMotors Lykan HyperSport (Hypercar) le 5 juin.

The Crew Motorfest est disponible sur PlayStation 4/5, Xbox One & X|S et PC via Epic Games Store et Ubisoft Connect. L’Edition Ultimate est inclue dans l’abonnement Ubisoft+ via Ubisoft Connect, Xbox et Amazon Luna*.