Noël est la fête préférée de Vincent. Malheureusement, toute la famille a annulé à la dernière minute. Alors que sa femme se réjouit de passer une soirée agréable, lui ne peut pas s’imaginer un Noël en tête-à-tête. Il décide d’aller à la maison de retraite et d’y inviter une pensionnaire. Monique, 85 ans, se présente, bientôt suivie par Jeanne. La journée promet d’être explosive.

Cette comédie de Noël, à la fois cocasse, caustique, drôle et tendre, part joyeusement en vrille. On s’amuse de voir ces deux mamies hautes en couleur partager le Noël du couple bourgeois formé par Franck Dubosc et Emmanuelle Devos, tous deux hilarants. Un excellent divertissement.

Noël joyeux

Un film de Clément Michel

Avec Franck Dubosc, Emmanuelle Devos, Danièle Lebrun

Distributeur : Ascot Elite

Durée : 87 min.

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 6 décembre 2023