Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Haby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forges, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l’immeuble où Haby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5.

Après avoir traité des rapports banlieue-police dans « Les Misérables » (Prix du Jury à Cannes en 2019 et quatre César dont celui du meilleur film), Ladj Ly confirme son talent avec son deuxième film d’un tryptique sur les banlieues. Il confronte cette fois des élus locaux à une jeunesse exclue qui va exprimer sa colère par la voie des urnes ou de la violence et s’attaque à la question du logement et de ses politiques crapuleuses.

Ce film social est filmé comme un thriller. Nerveux, énergique, puissant, palpitant, pourvu d’un scénario et d’une mise en scène efficaces, il offre un tableau saisissant des fractures sociales. Après cette nouvelle immersion spectaculaire dans une banlieue sous tension, autant dire qu’on attend avec impatience le dernier volet de la trilogie.

Bâtiment 5

Un film de Ladj Ly

Avec Anta Diaw, Alexis Manenti, Jeanne Balibar, Steve Tientcheu

Distributeur : filmcoopi

Durée : 112 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 6 décembre 2023