Notre avis sur la TV QLED TCL 65C745 165 cm 4K UHD Google TV

TCL vient de commercialiser sa toute nouvelle série de téléviseurs de milieu de gamme qui combine le QLED avec la technologie Full Array Local Dimming, la 4K HDR Pro 1000 (3840×2160 ) et une dalle VA Ultra HD 144 Hz Motion Clarit Pro. Cette série, dont fait partie la C745, se décline en trois tailles : 55′, 65′ et 75′. Des modèles 86′ et 98′ devraient voir le jour plus tard dans l’année. Pour notre part, nous avons réaliser le test sur le modèle 65′.

Après avoir périlleusement déballé le carton, on découvre une grande dalle VA Ultra HD 144 Hz de 65 pouces (165,1 cm) pour un poids de 19,60 kg. Elle vient s’installer sur un support central métallique, coutumier chez TCL, qui lui permet de prendre place aisément sur votre meuble TV. Rapidement câblée (avec un cache en plastique à l’arrière du téléviseur pour y mettre vos câbles) et tout aussi rapidement installé, le téléviseur se dévoile avec un design premium sobre au coloris aluminium brossé aux finitions parfaites. Quasiment dénué de cadre, avec une taille d’écran visible de 64,5 pouces (164 cm), la C745 vous permet une excellente immersion dans l’action.

Côté connectiques, la C745 offre tout ce qu’un téléviseur actuel peut proposer : 4 x HDMI 2.1 certifiés HDCP 2.3, avec les compatibilités HFR 4K/120, eARC (HDMI 4), VRR (de 48 Hz à 144 Hz), FreeSync et ALLM. Sont également présentes une entrée Composite, une sortie optique, un port USB 2.0, un port Ethernet, plus un port CI+.

Des images aux couleurs vives et un rétroéclairage au top.

Dotée de la technologie Quantum Dot (technologie QLED) , qui permet un niveau de reproduction des couleurs cinématographiques authentiques (plus d’un milliard de couleurs et de nuances) et une profondeur remarquable, associé à un pic lumineux de 1000 nits, au HDR Pro, la dernière norme pour les contenus UHD, et au processeur propriétaire AiPQ 3.0 pour le traitement des images, la C745 délivre un contraste de toute beauté, des couleurs vives, des détails plus fins et des noirs précis. Quant au système de rétroéclairage, ce modèle embarque le TCL Full Array Local Dimming pour un rétroéclairage Full-Led (220 zones sur 75′ ; 160 zones sur 65′; 120 zones sur 55′) qui permet une excellent gestion des hautes et basses lumières pour coller au plus proche de la réalité.

Une fluidité réaliste avec l’affichage natif 144 Hz Motion Clarity Pro

Avec une capacité de rafraîchissement d’affichage natif 144 Hz, la technologie TCL Motion Clarity Pro et le support de la fonctionnalité VRR permettent à la C75 de traiter un signal 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz ou 144Hz. Elle offre ainsi le rafraîchissement d’affichage le plus élevé possible et donne aux films d’action, aux événements sportifs (mode Sport) ou à vos parties de jeux vidéo une fluidité d’image réaliste et de détails plus nets.

Elle supporte tous les HDR

HDR10, HDR10 +, HLG, HDR DOLBY VISION, la C75 les supporte tous et prendra toujours en charge le meilleur format. TCL propose donc aussi le HDR Dolby Vision IQ pour optimiser la qualité de l’image à l’éclairage de la pièce où se situe votre téléviseur. Cette prouesse est rendue possible grâce à un capteur le lumière qui s’adapte à tous moments aux fluctuations lumineuse de la pièce. Avouons-le, ce n’est pas forcément flagrant à l’œil. La C75 comprend également un nouveau traitement antireflet et un mode anti lumière bleue.

Un téléviseur conçu pour les gamers !

Lorgnant du côté des gamers, notamment les possesseurs des dernières consoles de Sony et Microsoft, la C74 est estampillée Game Master Pro 2.0, une collection de fonctions logicielles TCL conçues pour optimiser votre expérience.



Ce modèle dispose d’une connectique HDMI 2.1 pour supporter la VRR, permettant d’ajuster la fréquence de rafraîchissement dynamique par rapport aux capacités graphiques de la source, ici jusqu’à 144 Hz. Obtenez ainsi un affichage sans déchirure et sans saccade.

Ce téléviseur est bien entendu compatible avec la technologie TV ALLM avec une impressionnant input lag jusqu’à 6 ms.

La technologie AMD Freesync Premium Pro permet, quant à elle, la compensation de fréquence d’images faible et au moins 120 Hz en résolution minimale FHD alors qu’un accélérateur de jeu 240 Hz (technologie DLG) permet un affichage d’écran de 120 Hz d’être boosté jusqu’à un rafraîchissement de 240 Hz. Miraculeux pour améliorer la netteté des mouvements et la sensation de réactivé. Par contre, vous y perdez en définition en passant à du Full HD (1920 X 1080). Mais la fluidité dans une FPS par exemple est bien plus importante. Enfin, vous pourrez retrouver les principaux paramètres et réglages pour les jeux vidéo, et les ajuster, à travers l’interface Game Bar 2.0.



Du son, en veux-tu en voilà !



Pour le son, TCL délaisse cette fois la marque ONKYO. On retrouve deux haut-parleurs large bande placés à l’arrière de l’écran. Ce système 2.0 propose une puissance sonore totale de 30 watts. La C745 est compatible Dolby Atmos et DTS tuner DVB T2, DVB S2 et DVB C. Le son peut sembler parfois un peu étouffé mais s’en sort en général avec les honneurs. Ce n’est pas dans ce domaine que la TCL C745 performe le plus, mais l’expérience sonore peut être enrichie, par exemple en y rajoutant une barre son ou en reliant votre téléviseur à un ampli.



Smart Google TV & Cie



La TCL C745 est bien entendu un Smart Google TV (Android 11) que vous raccorderez à votre câble Ethernet. Pour la connectivité, ce modèle propose également le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0. Les certifications AirPlay 2/HomeKit pour diffuser vos contenus depuis vote iPhone via la TV. Works with Alexa est également de la partie et regroupe les produits connectés compatible avec l’IA d’Amazon Alexa. Il faut toutefois posséder ou se munir d’une enceinte Amazon Echo pour pouvoir en profiter. Par contre, Google Assistant est disponible sans besoin de la télécommande grâce à un micro intégré dans la TV et à la fonction Hands free Voice Control. Ça fonctionne très bien! Ce modèle propose également le navigateur Internet, les fonctions Chromecast et Cast efficient pour les contenus Ultra HD, la gestion multi-compte, le PIP qui permet d’afficher deux sources différentes en même temps sur l’écran. Pour vos visioconférences, l’application Google Meet, qui remplace Google Hangouts, est également présente. Bien entendu, vous avez également accès à la boutique Google Play pour y télécharger toutes les applications que vous souhaitez. Vous pouvez également accéder rapidement à vos contenus favoris via une barre d’information latérale qui apparaît sur l’écran en surimpression. Vous commanderez toutes vos actions grâce à la télécommande fournie. Assez sobre et petite, elle propose un accès rapide aux applications les plus utilisées comme Netflix, Amazon Prime ou encore la chaîne TCL qui propose divers films. On passe facilement de la TV à une application, d’une application à une autre. C’est fluide et rapide !

Pour la modique somme de CHF 1499.- (prix catalogue), le téléviseur TCL C745 offre le meilleur rapport qualité-prix du marché. Pour ceux qui veulent être à la pointe de la technologie, pouvoir jouer à des jeux vidéo ou voir des films et des séries sur un bel et grand écran 4K sans se ruiner ne doivent pas hésiter un seul instant. Pour ceux qui ont un porte-monnaie plus conséquent et qui souhaitent un téléviseur avec des matériaux plus cher ou une télécommande rétroéclairée par exemple peuvent investir plus, jusqu’au double ou plus. Mais finalement pourquoi payer trop cher alors que la TCL C745 offre tout ce qu’un consommateur moderne peut exiger. On est donc bluffé une fois encore, comme pour le test de la TCL C825 , par la qualité du produit. On se pose juste une question : qu’en est-il de la longévité du téléviseur ? Mise à part cette dernière question, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Note : 4 / 5