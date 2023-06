« Drii Winter », le film multiprimé de Michael Koch maintenant en streaming et DVD

Partager Facebook

Dans un village alpin isolé du monde extérieur, un jeune couple est mis à l’épreuve. Anna est originaire du village et a une fille d’une relation antérieure, tandis que Marco est un étranger venu de la plaine, engagé par les fermiers de la montagne pour travailler la terre. Ensemble, ils connaissent la joie d’un nouvel amour et la proximité de la famille. Mais lorsque Marco commence soudainement à perdre le contrôle de ses impulsions et à se comporter de façon erratique, des tensions apparaissent dans la communauté et sa relation avec Anna.

Multiprimé (dont le Prix du cinéma suisse pour le meilleur film de fiction et une mention spéciale du Jury à la Berlinale 2022), ce drame montagnard a été tourné avec des acteurs non professionnels de la région d’Uri où il a été tourné. Histoire d’amour et de mort, « Drii Winter » est un film âpre, rugueux et austère à l’instar du paysage. Avançant à un rythme lent, le nouveau film de Michael Koch (« Marija ») est captivant de bout en bout. On suit au fil des saisons (trois hivers d’où le titre) la vie quotidienne des gens de la montagne entre les journées à l’alpage avec les bêtes et les soirées au café ou en famille ainsi que l’évolution de la relation entre Marco et les gens du village et celle entre Anna et Marco. Ponctué par les chants d’un chœur, le film prend des allures de tragédie grecque. Une œuvre prenante, poétique et puissante.

Drii Winter

De Michael Koch

Avec Michèle Brand, Simon Wisler

Disponible sur blue TV, Sunrise UPC, Sky Store, Net+, MyFilm, Cinefile, Filmingo, iTunes, DVD.

Distributeur : Frénétic

Durée: min.