Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu’elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l’âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu’invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage : un voyage passant par les endroits clés de l’histoire de leur famille. Un voyage qui ne va pas être de tout repos.

Cette comédie romantique douce-amère sur l’usure du couple est brillamment dialoguée et portée par Charlotte Gainsbourg et José Garcia entourés de leurs enfants de cinéma Lily Aubry et Hadrien Heaulmé. Oscillant entre humour et nostalgie, ce premier film est à la fois délicat, tendre et sensible.

Nous, les Leroy

Un film de Florent Bernard

Avec : Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, Hadrien Heaulmé

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 103 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 10 avril 2024