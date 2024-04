Partager Facebook

Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870, mais elle n’est pas une jeune femme comme les autres. Elle cache un secret : depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. Elle est ce qu’on appelle une femme à barbe mais n’a jamais voulu devenir un vulgaire phénomène de foire. De peur d’être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu’au jour où Abel, un tenancier de café acculé par les dettes, l’épouse pour sa dot sans savoir son secret. Mais Rosalie veut être regardée comme une femme, malgré sa différence, qu’elle ne veut plus cacher. Abel sera-t-il capable de l’aimer quand il découvrira la vérité ?

Porté par les excellents Nadia Tereszkiewicz et Benoît Magimel, le film offre une réflexion sur l’apparence et le regard des autres. La cinéaste s’est librement inspirée de la vie de Clémentine Delait, atteinte d’hirsutisme pour réaliser le film. Un portrait de femme touchant et émouvant.

Rosalie

Un film de Stéphanie di Giusto

Avec : Nadia Tereszkiewicz, Benoît Magimel, Benjamin Biolay

Distributeur : JMH Distributions

Durée : 1h55

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 10 avril 2024