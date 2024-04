Ultrabasses, Vibrations Ultimes: Sony présente ULT POWER SOUND, une nouvelle gamme d’enceintes et de casque

Partager Facebook

La nouvelle série ULT POWER SOUND est taillée sur mesure pour les fans de musique qui aiment un son puissant et profond avec un effet à donner la chair de poule. ULT est synonyme de1 représente un son puissant ultime pour les obsédés de la ligne de basse. Elle se compose de trois haut-parleurs – ULT TOWER 10, ULT FIELD 7 et ULT FIELD 1 – et du casque sans fil ULT WEAR. Le line-up fournit une énergie inébranlable, d’énormes basses résonnantes et des détails cristallins – même au volume maximal.

Sony annonce le lancement de la gamme ULT POWER SOUND1 une nouvelle série d’enceintes et d’un casque qui vous plonge au premier rang d’un concert live. Faits pour les fans de musique, ils produisent un son profond et puissant.

La nouvelle gamme se compose des enceintes sans fil ULT TOWER 10, ULT FIELD 7 et ULT FIELD 1, et du casque sans fil ULT WEAR.

Tous ces modèles disposent d’un bouton ULT, qui offre une qualité sonore reconnaissable avec un ou deux modes différents d’amélioration de la musique

ULT TOWER 10 – Des sons comme dans un club live

Un simple endroit se transforme en fête avec des basses puissantes, le 360° Party Sound, la 360° Party Light et le karaoké, grâce au micro sans fil fourni. Il y a même la possibilité de connecter l’enceinte à la TV pour booster le son des contenus regardés.

Caractéristiques clés de la ULT TOWER 10 :

ULT POWER SOUND – Le bas du spectre de fréquences peut être renforcé par des basses exceptionnelles. Il y a également deux modes sonores renforçant les basses en pressant le bouton ULT, Deep Bass & Attack Bass : le mode Deep Bass fera vibrer les utilisateurs en boostant les basses fréquences pour un son profond, et le mode Attack Bass fournit des basses puissantes qui font sentir le rythme et donnent envie de danser.

– Le bas du spectre de fréquences peut être renforcé par des basses exceptionnelles. Il y a également deux modes sonores renforçant les basses en pressant le bouton ULT, Deep Bass & Attack Bass : le mode Deep Bass fera vibrer les utilisateurs en boostant les basses fréquences pour un son profond, et le mode Attack Bass fournit des basses puissantes qui font sentir le rythme et donnent envie de danser. Sound Field Optimization – Détecte les bruits ambiants et ajuste automatiquement les réglages sonores pour fournir une musique claire dans toutes les situations.

– Détecte les bruits ambiants et ajuste automatiquement les réglages sonores pour fournir une musique claire dans toutes les situations. 360 ° Party Sound et 360 ° Party Light – Un son festif à 360° envoyé puissamment jusque dans les recoins de la pièce. Avec ses jeux de lumière, la ULT TOWER 10 illumine chaque recoin. L’éclairage est synchronisé avec la musique pour créer une véritable ambiance de fête.

° ° – Un son festif à 360° envoyé puissamment jusque dans les recoins de la pièce. Avec ses jeux de lumière, la ULT TOWER 10 illumine chaque recoin. L’éclairage est synchronisé avec la musique pour créer une véritable ambiance de fête. Karaoké, Guitare, et TV Sound Booster – S’éclater en chantant avec le micro sans fil intégré, en profitant d’un contrôle complet du son avec les réglages Echo et Key sur le panneau supérieur. ​ Il est aussi possible de brancher un second micro pour un duo ou également une guitare, en utilisant la ULT TOWER 10 comme ampli. Le TV Sound Booster améliore aussi le son des TV.

– S’éclater en chantant avec le micro sans fil intégré, en profitant d’un contrôle complet du son avec les réglages Echo et Key sur le panneau supérieur. ​ Il est aussi possible de brancher un second micro pour un duo ou également une guitare, en utilisant la ULT TOWER 10 comme ampli. Le TV Sound Booster améliore aussi le son des TV. Party Connect – Jusqu’à 100 enceintes compatibles2 peuvent être reliées pour synchroniser la musique et l’éclairage grâce à la fonction Party Connect : ​ la salle se remplie d’un son puissant pour créer une ambiance festive absolue.

ULT FIELD 7 – Emmenez la fête partout

La journée devient plus vivante avec des basses accrocheuses et un éclairage dynamique. La ULT FIELD 7 permet d’emporter la fête n’importe où grâce à sa résistance à l’eau et à la poussière. Sa batterie endurante permet de faire la fête plus longtemps. Il est même possible de brancher un micro pour faire un karaoké sur place.

Caractéristiques clés de la ULT FIELD 7 :

ULT POWER SOUND – La ULT1 promet des basses encore plus graves et profondes, et la ULT2 des basses puissantes et accrocheuses.

– La ULT1 promet des basses encore plus graves et profondes, et la ULT2 des basses puissantes et accrocheuses. Sound Field Optimization – Détecte le bruit et ajuste automatiquement les réglages sonores pour offrir une expérience musicale optimale.

– Détecte le bruit et ajuste automatiquement les réglages sonores pour offrir une expérience musicale optimale. Party For Longer – La fête dure encore plus longtemps grâce à une durée de vie de batterie pouvant atteindre 30 heures 3 . De plus, la recharge rapide permet trois heures de musique en 10 minutes 4 . La résistance à l’eau et à la poussière IP67 5 permet de faire la fête en plein air, même sur la plage : l’enceinte résiste également à l’eau salée.

– La fête dure encore plus longtemps grâce à une durée de vie de batterie pouvant atteindre 30 heures . De plus, la recharge rapide permet trois heures de musique en 10 minutes . La résistance à l’eau et à la poussière IP67 permet de faire la fête en plein air, même sur la plage : l’enceinte résiste également à l’eau salée. À emporter n’importe où – La ULT FIELD 7 peut être déplacée facilement grâce à ses poignées de transport et elle est conçue pour fonctionner parfaitement que ce soit en position horizontale ou verticale.

– La ULT FIELD 7 peut être déplacée facilement grâce à ses poignées de transport et elle est conçue pour fonctionner parfaitement que ce soit en position horizontale ou verticale. Entrées Karaoké et Guitare, et Eclairage – Le branchement d’un micro est idéal pour des soirées mémorables. Elle dispose même de réglages Echo et Key sur le panneau arrière. Il est aussi possible de connecter une guitare pour transformer votre ULT FIELD 7 en ampli. Et pour rendre les choses plus amusantes, l’éclairage d’ambiance créer une illumination subtile, parfaite pour les fêtes et pour la vie quotidienne.

– Le branchement d’un micro est idéal pour des soirées mémorables. Elle dispose même de réglages Echo et Key sur le panneau arrière. Il est aussi possible de connecter une guitare pour transformer votre ULT FIELD 7 en ampli. Et pour rendre les choses plus amusantes, l’éclairage d’ambiance créer une illumination subtile, parfaite pour les fêtes et pour la vie quotidienne. Party Connect – Jusqu’à 100 enceintes compatibles6 peuvent être reliées pour synchroniser la musique et l’éclairage grâce à la fonction Party Connect.

ULT FIELD 1 – Son puissant, Format compact

Des morceaux incontournables emportés n’importe où avec des basses puissantes dans une enceinte compacte grâce à la ULT FIELD 1. Fournie avec une lanière ​ adaptable pour une utilisation facile, il est possible d’emporter cette enceinte résistante à l’eau, à la poussière et même aux chocs, pour profiter plus longtemps grâce à son excellente autonomie.

Caractéristiques clés de la ULT FIELD 1 :

ULT POWER SOUND – pour des basses renforcées.

– pour des basses renforcées. Partout, comme vous voulez – La ULT FIELD 1 est le partenaire idéal, ​ conçu pour être portable tout en profitant de votre musique plus longtemps grâce à une autonomie de 12 heures 7 . De plus, sa lanière ​ adaptable, sa résistance à l’eau et à la poussière IP67 8 , sa résistance aux chocs 9 et à l’eau salée permettent d’emporter cette enceinte n’importe où, en intérieur comme en extérieur.

– La ULT FIELD 1 est le partenaire idéal, ​ conçu pour être portable tout en profitant de votre musique plus longtemps grâce à une autonomie de 12 heures . De plus, sa lanière ​ adaptable, sa résistance à l’eau et à la poussière IP67 , sa résistance aux chocs et à l’eau salée permettent d’emporter cette enceinte n’importe où, en intérieur comme en extérieur. Des couleurs ​ variées adaptées à tous – Noir, Blanc Cassé, Gris Forêt ou Orange 10 , tout le monde y trouvera son bonheur.

– Noir, Blanc Cassé, Gris Forêt ou Orange , tout le monde y trouvera son bonheur. Choix de position – La ULT FIELD 1 est conçue pour fonctionner posée sur son extrémité à la verticale ou couchée horizontalement sur le côté afin d’optimiser l’utilisation de l’espace, même lorsque celui-ci est réduit.

– La ULT FIELD 1 est conçue pour fonctionner posée sur son extrémité à la verticale ou couchée horizontalement sur le côté afin d’optimiser l’utilisation de l’espace, même lorsque celui-ci est réduit. Pratique – Facile à utiliser et à connecter, avec un micro intégré pour passer des appels sans fil, grâce à la technologie Echo Cancelling pour des communications plus claires.

ULT WEAR – Un son puissant et de la réduction de bruit : le match parfait pour les fans de basses

Avec des basses exceptionnelles et une réduction du bruit améliorée, le nouveau casque ULT WEAR vous donne la sensation d’être en festival ou en soirée, où que vous alliez.

Caractéristiques clés du ULT WEAR:

ULT POWER SOUND – Le bouton ULT active deux nouveaux modes sonores : le mode Deep Bass ajoute de la profondeur aux basses fréquences, tandis que le mode Attack Bass amplifie l’énergie.

– Le bouton ULT active deux nouveaux modes sonores : le mode Deep Bass ajoute de la profondeur aux basses fréquences, tandis que le mode Attack Bass amplifie l’énergie. Conçu pour la puissance – Dotés du processeur Sony Integrated Processor V1, identique à celui qui équipe les casques premiums de la gamme 1000X, et de haut-parleurs spécifiquement conçus pour les séries ULT POWER SOUND, le ULT WEAR offre une énergie impressionnante, des basses puissantes et résonnantes avec des détails d’une extrême clarté.

– Dotés du processeur Sony Integrated Processor V1, identique à celui qui équipe les casques premiums de la gamme 1000X, et de haut-parleurs spécifiquement conçus pour les séries ULT POWER SOUND, le ULT WEAR offre une énergie impressionnante, des basses puissantes et résonnantes avec des détails d’une extrême clarté. Réduction de bruit – Avec sa technologie de réduction de bruit associée aux deux micros de chaque côté et équipé du même processeur V1 que les casques premiums de la série 1000X, ULT WEAR amène la réduction de bruit au niveau supérieur. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre musique.

– Avec sa technologie de réduction de bruit associée aux deux micros de chaque côté et équipé du même processeur V1 que les casques premiums de la série 1000X, ULT WEAR amène la réduction de bruit au niveau supérieur. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre musique. Design confortable – Agréable, avec des coussinets souples et englobants, tout en fournissant un son puissant d’excellente qualité, le ULT WEAR est pliable et fourni avec une housse de transport rigide.

– Agréable, avec des coussinets souples et englobants, tout en fournissant un son puissant d’excellente qualité, le ULT WEAR est pliable et fourni avec une housse de transport rigide. Utilisation au quotidien – Le ULT WEAR associe parfaitement fonctionnalité, design et caractéristiques. La détection de port met la musique en pause lorsqu’il est retiré et la relance lorsque qu’il est remis sur vos oreilles. Le Bluetooth® multipoint lui permet également de se connecter à deux appareils en même temps.

Conçus en pensant à l’environnement

En utilisant des matériaux en plastique recyclé11, la gamme ULT Power Sound conservent une faible empreinte environnementale. Cela reflète l’engagement de Sony à réduire l’impact environnemental de ses produits et de son fonctionnement.

Prix et disponibilité

La ULT TOWER 10 sera disponible en noir à partir d’avril 2024 pour un prix public conseillé d’environ 1.199,00 CHF.

1.199,00 CHF. La ULT FIELD 7 sera disponible en noir à partir d’avril 2024 pour un prix public conseillé d’environ 449,00 CHF.

La ULT FIELD 1 sera disponible en noir, gris forêt, blanc cassé et orange à partir d’avril 2024 pour un prix public conseillé d’environ 149,00 CHF. ​

le casque ULT WEAR sera disponible en noir, gris forêt et blanc à partir d’avril 2024 pour un prix public conseillé d’environ 199,00 CHF

[1] ULT POWER SOUND est une marque de Sony Corporation.

[2] Compatible uniquement avec les modèles SRS-XB43, XB33, XB23, XP700, XP500, XG500, XG300, XE300, XE200, LSPX-S3, XV900, ULT FIELD 7 et ULT TOWER 10. Les produits compatibles avec la fonction Wireless Party Chain ne peuvent pas être connectés. Une mise à jour du micrologiciel peut être nécessaire.

[3] Avec ULT1/2 activé, volume 16 et sans éclairage. Les performances réelles peuvent différer du temps indiqué en fonction du volume, des titres lus, de la température ambiante et des conditions d’utilisation.

[4] Avec ULT1/2 activé, volume 16 et sans éclairage. Les performances réelles peuvent différer du temps indiqué en fonction du volume, des titres lus, de la température ambiante et des conditions d’utilisation.

[5] Le haut-parleur est résistant à l’eau avec le capuchon fixé, conformément à l’indice de protection IPX7*1 tel que défini dans « Degrés de protection contre la pénétration d’eau » de la norme IEC60529 « Etendue de la protection contre la pénétration d’eau (code IP) » et résistant à la poussière tel que défini dans IP6X*2 « Protection contre les corps étrangers ». *1 IPX7 signifie : le haut-parleur continue à fonctionner selon les tests, même après avoir été délicatement immergé dans l’eau jusqu’à une profondeur de 1 m et y être resté pendant 30 minutes. *2 IP6X signifie : selon les tests, le haut-parleur continue à résister à la poussière après avoir été déplacé pendant 8 heures dans un appareil de test dans lequel se trouvaient des particules de poussière d’un diamètre allant jusqu’à 75 μm.

[6] Compatible uniquement avec les modèles SRS-XB43, XB33, XB23, XP700, XP500, XG500, XG300, XE300, XE200, LSPX-S3, XV900, ULT FIELD 7 et ULT TOWER 10. Les produits compatibles avec la fonction Wireless Party Chain ne peuvent pas être connectés. Une mise à jour du micrologiciel peut être nécessaire.

[7] Lorsque ULT POWER SOUND est activé et que le volume est de 25. Les performances réelles peuvent différer de la durée indiquée en fonction du volume, des titres lus, de la température ambiante et des conditions d’utilisation.

[8] Le haut-parleur est résistant à l’eau avec le capuchon fixé, conformément à l’indice de protection IPX7*1 tel que défini dans « Degrés de protection contre la pénétration d’eau » de la norme IEC60529 « Etendue de la protection contre la pénétration d’eau (code IP) » et résistant à la poussière tel que défini dans IP6X*2 « Protection contre les corps étrangers ». *1 IPX7 signifie : le haut-parleur continue à fonctionner selon les tests, même après avoir été délicatement immergé dans l’eau jusqu’à une profondeur de 1 m et y être resté pendant 30 minutes. *2 IP6X signifie : selon les tests, le haut-parleur continue à résister à la poussière après avoir été déplacé pendant 8 heures dans un appareil de test dans lequel se trouvaient des particules de poussière d’un diamètre allant jusqu’à 75 μm.

[9] Le système a passé avec succès des tests au cours desquels il a été lâché d’une hauteur de 1,22 m sur un panneau de contreplaqué de 5 cm d’épaisseur, répondant ainsi aux normes MIL-STD 810 H méthode 516.8-Shock. Toutefois, cela n’empêche ni les dommages, ni les défaillances, ni l’altération des propriétés d’étanchéité à l’eau et à la poussière dans toutes les conditions. Les déformations ou les dommages causés par la chute du système ou par un choc mécanique peuvent entraîner une détérioration des propriétés d’étanchéité à l’eau et à la poussière.

[10] La disponibilité des couleurs peut varier selon les régions et les pays.

For The Music

Sony a créé la plate-forme de marque « For The Music » pour ses produits et ses services audio haut de gamme et professionnels. Avec « For The Music », Sony s’impose comme la marque de choix pour relier les créateurs de musique et les passionnés, afin de créer une expérience musicale authentique et de transcender l’émotion des fans en soutenant avant toute chose la vision du créateur. Pour en savoir plus sur la plate-forme « For The Music »