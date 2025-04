Nouveau C5 Aircross maintenant disponible en électrique

Partager Facebook

Avec la présentation du nouveau C5 Aircross, Citroën réalise le renouvellement complet de sa gamme, réalisé en moins de deux ans. Nouveau vaisseau amiral de la Marque il représente le meilleur savoir-faire d’une gamme faite de modèles faisant valoir chacun dans leur territoire distinctif les mêmes valeurs : des produits accessibles, polyvalents, offrant le choix de l’énergie, tout en affichant une identité forte, un confort distinctif, et une grande simplicité d’utilisation.

Avec le nouveau C5 Aircross, Citroën prend une autre dimension sur le marché des C-SUV, un segment clé en Europe. Spectaculaire, ce nouveau modèle tient toutes les promesses du C5 Aircross Concept dévoilé à l’automne 2024 au Mondial de l’Automobile de Paris. Cette deuxième génération de C5 Aircross progresse en tous points et répond de façon intelligente et complète aux attentes des clients de ce segment.

Son design est puissant et musclé tout en étant élancé et multipliant les astuces pour favoriser l’aérodynamisme. Son confort fixe une nouvelle référence parmi les C-SUV, avec le sentiment de voyager en classe confort dans une cabine qui offre un espace immense au rang 2 et un volume de coffre généreux et identique quelle que soit l’énergie. A bord il donne l’impression de rouler dans un cocon high-tech avec les suspensions à butées hydrauliques progressives, les sièges Advanced Comfort évolués, ou encore la conception de la planche de bord mettant en scène un Écran Cascade tactile de grande dimension simple d’utilisation.

Nouveau C5 Aircross propose une sérénité étendue en intégrant des aides à la conduite qui simplifient la vie comme les Citroën Matrix Leds ou le pack Drive Assist 2.0, et en offrant le choix de plusieurs énergies électrifiées adaptées selon les besoins, établissant de nouvelles normes en termes de liberté de mouvement : plus de 100 km d’autonomie en mode électrique en version hybride rechargeable pour les déplacements du quotidien en ville, jusqu’à 680 km d’autonomie (cycle mixte WLTP*) en version électrique, et plus de 950 km en hybride (cycle mixte WLTP*).

La plupart des gains du nouveau C5 Aircross sont issus de la plateforme STLA Medium de Stellantis qu’il inaugure chez Citroën. Cette plateforme offre une grande flexibilité tant en dimensionnement – avec ici un empattement allongé au bénéfice de l’habitabilité – qu’en motorisation, permettant d’accueillir idéalement de l’hybride comme du tout électrique. Son intelligence de conception lui permet d’implanter les différentes batteries sans perdre de place dans l’habitacle ou d’intégrer de grandes roues de 740 mm de diamètre associées à des jantes pouvant atteindre jusqu’à 20 pouces. La plateforme STLA-Medium permet enfin de proposer au client de nombreuses aides à la conduite ainsi que les dernières générations d’interface de connectivité et d’info-divertissement, pour une conduite toujours plus agréable et sereine.

Développé en France et assemblé dans l’usine Citroën de Rennes, le nouveau C5 Aircross sera commercialisé sur les principaux marchés européens au deuxième semestre 2025.

01. SUV PUISSANT, GÉNÉREUX, SCULPTE POUR L’AÉRODYNAMIQUE

Nouveau C5 Aircross, propose un style affirmé avec une posture puissante sur la route conjuguée à un aérodynamisme et une habitabilité optimisée . Il poursuit et valorise le renouveau du design Citroën. Dans un marché du SUV où les contraintes d’architecture et les modes engendrent des modèles au design exacerbé, massif et peu efficace, Citroën bouleverse la donne en alliant la puissance d’un style musclé et dense à l’aérodynamisme de lignes tendues et fluides.

Design : expression de puissance et recherche aérodynamique

Les designers Citroën ont pensé chaque partie, chaque élément, chaque pièce du nouveau C5 Aircross en ayant pour objectif d’optimiser à la fois le design et l’efficacité.

Le nouveau C5 Aircross rompt avec les rondeurs pour adopter les lignes plus tendues et tranchées du nouveau langage de design Citroën. La silhouette repose sur des voies élargies avec des épaules marquées qui lui donnent une posture pleine d’assurance sur la route. Il se présente comme un bloc dense aux volumes généreux, mettant en avant une simplicité dans le traité global de la silhouette.

Sa face avant exprime de la force et de la fluidité. Elle accueille en son centre le nouveau logo Citroën qui s’affiche fièrement. La nouvelle signature lumineuse Citroën à 3 points est ici interprétée avec des segments horizontaux particulièrement fins qui soulignent l’élégance de la partie avant et renforcent l’expression de largeur de la voiture. Les projecteurs Citroën Matrix LED sont reliés par un bandeau noir brillant, chic et discret. Autre élément de distinction et souci du détail, les stries moulées dans le bouclier qui viennent animer une surface plane et font échos aux motifs de la calandre qui reprennent le thème des chevrons. L’ensemble dégage une expression très statutaire, mêlant modernité, technologie et caractère. A noter que sur la version électrique la partie avant est complètement fermée afin d’optimiser l’efficacité aérodynamique.

Sa silhouette est sculptée au service de l’efficacité. Latéralement, le nouveau C5 Aircross exprime la fluidité avec une ligne de carre tracée d’un seul geste, de l’avant vers l’arrière, de la calandre jusqu’au hayon. Elle apporte de la tension et de l’énergie, sans fioritures superflues. Le nez de capot plongeant exprime le dynamisme et favorise la pénétration dans l’air. La ligne de toit s’incline légèrement après le rang 2 pour optimiser l’aérodynamisme tout en préservant le volume de l’habitacle, affirmant clairement la vocation familiale du nouveau C5 Aircross. Grâce à la plateforme STLA Medium, la hauteur de C5 Aircross est contenue à 1,66m, favorisant ainsi la pénétration dans l’air, tout en améliorant l’habitabilité à l’intérieur du véhicule et préservant une garde au sol de 200mm. Le pavillon est quant à lui fuyant toujours dans l’optique d’une meilleure efficacité aérodynamique, Enfin des déflecteurs et entrées d’air sont intégrés à différents endroits du véhicule pour optimiser davantage encore sa performance aérodynamique.

Un arrière fuselé et spectaculaire. Clin d’œil à la partie avant, l’arrière du C5 Aircross adopte un bandeau noir brillant horizontal sophistiqué. Il souligne un hayon très vertical, conçu pour augmenter le volume du coffre. Ce bandeau contribue à renforcer visuellement la largeur du véhicule alors que l’arrière est cintré dans sa partie haute pour optimiser l’aérodynamisme et laisser découvrir les épaules musclées. Au niveau de la custode sur note des annexes aérodynamiques. Leur dessin est inspiré du monde de la technologie et des appareils électroniques. La présence de ces éléments striés biton sur le panneau de garde permet de guider le flux d’air.

Promesse tenue : dévoilées sur C5 Aircross Concept, les Citroën Light Wings sont bien présentes sur C5 aircross.

La signature lumineuse caractéristique à 3 points est ici particulièrement spectaculaire, les deux points lumineux extérieurs étant désolidarisés de l’embouti, semblant flotter comme deux ailettes sur le flanc du véhicule. Cette innovation poursuit à la fois des objectifs esthétiques – une signature lumineuse unique sur le marché, un positionnement qui élargit la posture de la voiture – et aérodynamiques. Ces feux associent une section creusée et les deux déflecteurs qui ressortent du véhicule pour guider le flux d’air dans cette zone de la carrosserie.

Les résultats de l’ensemble de ces travaux sur l’aérodynamisme sont tangibles et limitent l’impact de la silhouette. Le SCX est en net progrès par rapport à la génération précédente à 0,75 (contre 0,84 pour le précédent C5 Aircross). Une performance au bénéfice des clients qui se traduit par un gain d’autonomie électrique supplémentaire de plus de 30 km sur autoroute si on devait comparer les deux générations.

Des proportions généreuses et une signature graphique

Grâce aux possibilités offertes par la plateforme STLA-Medium de Stellantis, Citroën a donné un parfait équilibre au nouveau C5 Aircross tout en favorisant des dimensions particulièrement généreuses : 4 652 mm de long (+150 mm) et 1 902 mm de large. L’empattement atteint 2 784 mm, soit 60 mm de plus que le précédent C5 Aircross, un allongement presque intégralement mis à disposition des jambes des passagers arrière pour un espace exceptionnel, identique par exemple à celui offert par la C5 X qui fait référence dans ce domaine.

En termes de style, cette plateforme permet d’adopter une enveloppe de roues de 740 mm (+20 mm), associée à des jantes pouvant atteindre jusqu’à 20 pouces, une première chez Citroën. Ces roues procurent pleine de puissance au style latéral de la voiture. Les jantes spectaculaires du nouveau C5 Aircross bénéficient d’une conception modulaire, comme souvent chez Citroën. Ces jantes sont dessinées pour augmenter l’efficacité aérodynamique et des parties ajourées causent le refroidissement des freins.

Nouveau C5 Aircross reçoit des color-clips, signatures design de la dernière génération de modèles Citroën. Ces pièces de personnalisation sont interchangeables et permettent de signer graphiquement la voiture. Ces fins éléments verticaux, de couleur or ou noir brillant, sont situés sur les portes avant et la proue du véhicule. Ils ajoutent une touche d’élégance dans un jeu sophistiqué avec l’horizontalité de la calandre d’une partie, et avec les bas de caisse ainsi que la partie supérieure des passages de roue d’autre partie.

02. EXPERIENCE ULTIME DE CONFORT : UN SUV LOUNGE

Avec le nouveau C5 Aircross, Citroën propose le SUV familial électrifié du segment C le plus confortable du marché. L’habitacle du C5 Aircross a été conçu en appliquant les préceptes de l’architecture C-Zen Lounge de Citroën qui a pour objectif d’offrir un espace de bien-être dans un esprit lounge pour les passagers comme pour le conducteur dont la tâche est facilitée au maximum.

Un intérieur pensé comme un salon zen Advanced Comfort®

« Sofa Design » et éclairage d’ambiance intérieureétendu

Dans le nouveau Citroën C5 Aircross, les passagers sont installés comme dans un salon , avec un mobilier et des tissus qui rappellent l’aménagement intérieur, et offrent le même confort douillet.

Le « Sofa Design » Citroën, c’est une planche de bord aérienne, toute en longueur et en horizontalité , imaginée comme un meuble de salon. Elle est recouverte dans sa partie basse d’un tissu moussé de haute qualité qui se prolonge jusque sur les panneaux de portes ainsi que les sièges créant une ambiance homogène et agréable comme dans un véritable cocon ! Plusieurs ambiances sont proposées – claire ou foncée.

L’atmosphère chaleureuse de l’habitacle est réhaussée par l’Eclairage d’ambiance étendu qui offre le choix entre huit couleurs différentes, là aussi une première chez Citroën. Il souligne avec raffinement l’horizontalité de la planche de bord et se retrouve également sur les tweeters situés à ses extrémités, sur les portes ainsi que sur la partie inférieure de la console centrale. Autre élément distinctif et clin d’œil à l’extérieur du véhicule, des ponctuelles colorées situées sur la planche de bord et sur les sièges rappellent les couleurs-clips extérieurs par leur design.

Le meilleur des sièges Citroën Advanced Comfort®

Les nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort® sont un élément clé du bien-être à bord du C5 Aircross. Leur design à effet matelassé est à lui seul une invitation à venir s’y blottir ! À propos de la recherche Citroën et de l’expérience acquise sur les autres modèles de la marque, les sièges Citroën Advanced Comfort® atteignent un niveau de confort inédit sur le nouveau C5 Aircross .

L’assise et la partie basse du dossier sont particulièrement accueillantes avec des éléments de mousse texturés très épais. La partie haute du dossier enveloppe comme un châle les épaules des passagers puis descendent le long de leur dos pour former des supports latéraux qui sont pour la première fois réglables électriquement : un système pneumatique permet de les ajuster parfaitement à la morphologie de chacun pour un maintien et un confort optimal. Expression ultime du confort, les sièges avant peuvent également recevoir un réglage électrique jusqu’à 10 positions, une fonction chauffage, ventilation et massage qui offre cinq programmes différents.

Les passagers arrière bénéficient également de toutes les qualités Citroën Advanced Comfort® avec notamment une banquette et des dossiers qui reçoivent une mousse de grande qualité. Les dossiers sont inclinables entre 21° et 33° pour une posture idéale, notamment sur les longs trajets. Sur les finitions supérieures, les sièges arrière sont chauffants.

Une meilleure filtration grâce aux suspensions Citroën Advanced Comfort®

Autre clé du confort exceptionnel du nouveau C5 Aircross : les suspensions à Butées Hydrauliques Progressives® qui absorbent les imperfections de la route, procurant ainsi une sensation de tapis volant . Elles permettent d’assurer un contact optimal entre les roues et la surface de la route, et de définir un niveau de confort parfait pour les passagers, tout en offrant de l’agrément de conduite. A l’avant il y a même deux butées progressives par amortisseur, une pour la compression et l’autre pour la détente. Cette construction de suspension assure une plus grande souplesse et un confort sur les petites irrégularités, sans perturber l’amortissement nécessaire pour maintenir la carrosserie en place lors de la conduite sur une route accidentée. Dans ce dernier cas, le système ralentit progressivement le mouvement à la fin du débat. Contrairement à une butée mécanique dans un amortisseur conventionnel – qui absorbe l’énergie et réduit le confort en libérant une partie sous forme de choc – la butée hydraulique progressive absorbe et dissipe cette énergie.

Poste de conduite : clarté et mise en scène de l’information

L’optimisation de l’ergonomie du poste de conduite par une intégration idéale des dernières technologies fut une priorité lors de la conception du nouveau C5 Aircross. Avec un objectif simple : faire en sorte que le conducteur ait tous les éléments sous les yeux et à portée de main pour une conduite totalement sereine et une charge mentale allégée, en s’appuyant sur des écrans numériques amenant de la clarté et des graphismes attractifs.

Un Écran Cascade tactile spectaculaire

Le nouveau Citroën C5 Aircross reçoit le plus grand écran central tactile HD jamais proposé au sein de Stellantis . Avec son design spectaculaire tout en légèreté et en verticalité, il flotte véritablement devant la planche de bord , puis descend comme une cascade dans un seul mouvement pour se connecter de façon fluide à la console centrale.

Le nouvel écran Cascade tactile HD du Citroën C5 Aircross offre des parties totalement personnalisables et d’autres permanentes qui permettent d’accéder rapidement et facilement aux fonctions essentielles. De haut en bas, l’écran central propose :

Une barre d’état fixe affichant en permanence les informations essentielles : heure, température extérieure, niveau de charge du smartphone, etc.

Une grande zone personnalisable qui permet d’afficher la navigation 3D, de piloter le système d’info-divertissement ainsi que de programmer des widgets d’accès direct à certaines fonctions et de les positionner selon ses souhaits sur l’écran, dans différentes tailles au choix. Cette zone offre plusieurs pages, permettant de multiplier les contenus et d’afficher jusqu’à 16 widgets par page, facilement accessibles en les faisant défiler du bout du doigt sur l’écran comme avec un smartphone ou une tablette.

Une barre de commandes fixe qui permet d’accéder rapidement et facilement à la page d’accueil de l’écran supérieur, au téléphone, aux principaux réglages du véhicule, etc.

Un accès direct aux commandes de climatisation du conducteur et du passager avant.

Pour une meilleure ergonomie cet écran peut être facilement manipulé avec le coude posé sur l’inclinaison. Il offre un graphisme valorisant et permet de contrôler simplement les fonctions principales de sa voiture.

Dans son salon roulant, connecté avec le monde extérieur

Le nouveau Citroën C5 Aircross reçoit la dernière génération des systèmes d’info-divertissement Citroën intégrant une navigation 3D connectée et un système audio complet. Jusqu’à huit conducteurs peuvent créer un profil personnalisé qui mémorise leurs stations de radio préférées, leurs destinations habituelles, leur configuration préférée pour l’écran central tactile, etc.

L’intégration des smartphones est totalement fluide grâce à une connexion sans fil, compatible Apple CarPlay et Android Auto . Deux smartphones peuvent être connectés simultanément par Bluetooth. Le chargeur sans fil 15 W est intégré à la console centrale dans une position inclinée étudiée pour une ergonomie optimale. En effet ce rangement astucieux s’impose spontanément pour poser son smartphone en entrant dans la voiture et offre un angle judicieux pour surveiller les informations sur celui-ci lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Le système de reconnaissance vocale « Hello Citroën » permet, via des consignes de données en langage naturel, d’ajuster la température intérieure, de lancer le système de navigation vers une destination mémorisée, de sélectionner une station de radio enregistrée, d’effectuer un appel téléphonique, etc.

En complément, Nouveau C5 Aircross propose ChatGPT, développé par OpenAI, directement intégré dans le système d’info-divertissement. Avec ChatGPT, Citroën introduit un nouvel outil d’intelligence artificielle générative qui rend la reconnaissance vocale encore plus fluide et naturelle, et renforce le confort à bord au travers d’un assistant numérique qui favorise un espace de vie intelligent et interactif, au service d’un quotidien plus facile.

Mieux voir pour une conduite plus sûre

Un Affichage Tête Haute étendue: tous les nouveaux C5 Aircross bénéficient d’un combiné d’instruments numériques de 10 pouces, personnalisable et idéalement positionné. Il est complété selon le niveau par l’Affichage Tête Haute étendu, système d’affichage par projection à travers le pare-brise, en couleur et de grande dimension. C’est une technologie immersive, qui procure une conduite plus sereine et plus étendue : le conducteur n’a plus besoin de quitter la route des yeux pour disposer des informations qu’il souhaite. De grande taille – avec une surface supérieure de 30 % à celle de la C5 X – et réglable en hauteur pour une lisibilité parfaite, cet affichage tête haute peut être personnalisé pour afficher les informations privilégiées par le conducteur.

Projecteurs Citroën Matrix LED : confort pour soi et pour les autres . Une vision optimale de nuit est un élément clé du confort de conduite et de la sécurité. Le nouveau C5 Aircross peut recevoir les projecteurs Citroën Matrix LED. Ils permettent de rouler en plein phares en permanence dès que la baisse de luminosité l’exige, sans éblouir les autres usagers de la route. Chaque projecteur contient 20 LED qui s’activent ou s’éteignent automatiquement en fonction des autres véhicules détectés, ajustant le plus finement possible le faisceau lumineux pour offrir une vision optimale au conducteur du C5 Aircross sans risquer de gêner les autres usagers. Particulièrement sophistiqué, le système Citroën Matrix LED détecte les panneaux de signalisation et diminue l’intensité de l’éclairage qu’ils reçoivent pour que le conducteur du C5 Aircross ne soit pas ébloui par le reflet de la lumière de ses projecteurs.

Le C-SUV le plus spacieux à l’arrière, pensé pour les familles

Fidèle à l’ADN de Citroën, le nouveau C5 Aircross a été conçu pour rendre les grands voyages en famille plus faciles et plus confortables. Grâce à son empattement généreux de 2,78 m, le nouveau C5 Aircross offre un espace intérieur qui fait référence sur le segment et marque un net progrès par rapport à son précédent. C’est particulièrement le cas aux places arrière avec une longueur aux genoux identique à celle de l’emblématique C5 X et supérieure de 51 mm à celle du précédent C5 Aircross. Les grands passagers seront également très à l’aise grâce à une garde au toit au rang 2 augmentée de 68 mm par rapport au modèle précédent. Les dossiers sont inclinables entre 21° et 33° pour ajouter à la sensation de voyage en classe confort.

Autre nouveauté de cette deuxième génération de C5 Aircross : un emplacement central intégrant deux porte-gobelets et deux emplacements pour smartphones . Ces derniers pourront être rechargés grâce aux deux prises USB-C situées à l’arrière de la console centrale, qui proposent également une prise 12V. Les passagers avant disposent également de deux prises USB-C et d’une prise 12V situées sur le devant de la console centrale (une troisième prise 12V est installée dans le coffre).

L’ensemble des passagers, à l’avant comme à l’arrière, appréciera également la luminosité apportée par le toit vitré panoramique de grande taille (1 069 x 720 mm). Sa partie avant peut être ouverte électriquement pour favoriser l’aération de l’habitacle et procurer un sentiment de liberté. Un rideau électrique permet de le masquer entièrement.

Grâce à la conception multi-énergies dès l’origine de la plateforme STLA-Medium de Stellantis et à son design efficace, le nouveau C5 Aircross offre un des meilleurs volumes de coffre de son segment, identique quelle soit la motorisation choisie : de 565 dm3 (651 L en eau) avec les sièges arrière en place jusqu’à 1 668 dm3 banquette rabattue . Le fait de ne pas perdre de volume de coffre en version Hybride Rechargeable ou Electrique le place au meilleur niveau par rapport à la concurrence.

Grâce à la modularité 40/20/40 et aux dossiers de sièges arrière réglables, le volume de chargement peut être adapté aux besoins spécifiques. Le couvre-bagage s’articule en deux parties pour faciliter l’accès au coffre. Le C5 Aircross peut bénéficier d’un hayon motorisé avec une commande d’ouverture/fermeture mains libres .

Le plancher du coffre peut être réglé selon deux hauteurs différentes. En position basse, il reste sous le plancher un espace de rangement de 75 L. Des volumes de rangement supplémentaires, pour un total de près de 40 litres – un record sur ce segment – sont disposés dans l’habitacle, de la grande boîte à gants à l’avant qui peut accueillir une bouteille de 1,5 litre jusqu’aux bacs des portes arrière, en passant par l’espace généreusement situé sous la console centrale avant.

03. TECHNOLOGIE AU SERVICE D’UNE SERENITE ETENDUE

Des technologies pour simplifier la vie

La dernière génération de systèmes Citroën d’aides à la conduite et au stationnement complète l’offre de technologies embarquées du nouveau C5 Aircross, au plus haut niveau du savoir-faire de la marque. Par exemple, le pack Drive Assist 2.0 offre un confort et une sécurité de conduite exceptionnelles en permettant d’accéder à la conduite autonome de niveau 2. Il inclut notamment :

Le changement de fichier semi-automatique. Lorsqu’elle est activée, cette fonction, disponible à partir de 70 km/h sur voie rapide ou autoroute, effectuez automatiquement les changements de fichier après avoir vérifié qu’il n’y pas d’obstacle et demandé confirmation au conducteur par simple pression sur le bouton « OK » situé sur le volant.

L’alerte de trafic arrière. Lorsque la marche arrière est enclenchée, cette fonction avertit de l’approche d’obstacles (piéton, cycliste, véhicule, camion, moto) dans les zones d’angle mort du véhicule grâce aux radars d’angle arrière.

La caméra de surveillance du conducteur. Une caméra surveille en permanence les yeux du conducteur et une autre la trajectoire de la voiture, notamment si elle dévie de sa ligne de circulation. Lorsqu’un risque est détecté, un signal sonore et lumineux se déclenche.

La détection étendue des angles morts. Le système utilise des radars d’une portée allant jusqu’à 75 m au lieu de capteurs à ultrasons d’une portée de quelques mètres.

VisioPark 360°, selon les finitions. VisioPark consiste en une caméra qui s’active dès la marche arrière serrée, en complément des 8 capteurs d’obstacles. Le système affiche sur l’écran central une vue de l’arrière du véhicule avec trois modes au choix : normal avec lignes de guidage, panoramique 180° ou vue du ciel reconstituée. VisioPark 360° associe quatre caméras aux huit capteurs d’obstacles pour donner une vue à 360° de l’environnement immédiat du véhicule.

Motorisations : des capacités étendues pour plus de liberté

La gamme diversifiée de motorisations du nouveau C5 Aircross illustre la stratégie multi-énergies de Citroën qui correspond aux besoins et usages variés des clients européens, les laisse libres de leur choix et les accompagne à leur rythme dans leur transition vers l’électrification.

C5 Aircross Hybride 145 Automatique : la porte d’accès à l’électrification

Cette technologie Hybrid 48V allie une grande simplicité d’utilisation – aucune recharge, autonomie généreuse de plus de 950 km en cycle mixte WLTP combiné – avec une capacité à réduire significativement les émissions de CO2 et la consommation de carburant, donc les coûts d’utilisation. En ville, le nouveau C5 Aircross Hybride 145 peut réaliser jusqu’à 50 % du parcours en mode électrique.

Cette technologie associe un moteur 3 cylindres 1,2 l turbo développant 136 ch (100 kW) de nouvelle génération, développé pour l’hybridation, et un moteur électrique synchrone à aimants permanents de 12ch (9kW – en pic 28ch / 21 kW) alimenté par une batterie de 0,9 kWh située sous le siège du conducteur. Le moteur électrique est directement intégré dans la nouvelle boîte automatique à double embrayage eDCS à 6 rapports.

La gestion des deux moteurs est totalement automatique et transparente pour le conducteur. Lors des accélérations à basse vitesse, le moteur électrique vient en appui du moteur thermique. A vitesse stabilisée, les deux moteurs fonctionnent de concert pour optimiser la consommation. En ville et lors des manœuvres, le nouveau C5 Aircross Hybride 145 peut fonctionner en mode 100 % électrique si le niveau de charge de la batterie le permet. Cette dernière se recharge automatiquement lors des décélérations.

Fort de ces qualités, le nouveau C5 Aircross Hybride 145 limite sa consommation d’environ 15 % de moins qu’un modèle essence non hybride et, grâce également à son aérodynamisme soigné, 4 % de moins que la génération précédente de C5 Aircross Hybride 145.

C5 Aircross Hybride Rechargeable 195 Automatique : plus d’autonomie en électrique et en thermique

Avec la technologie hybride rechargeable, le nouveau C5 Aircross passe au niveau supérieur et devient une référence sur son segment pour son confort d’utilisation. Il offre une autonomie en usage électrique de 86 km en moyenne* – soit + 33 % par rapport au précédent C5 Aircross – et même plus de 100 km en ville ! Son grand réservoir de 55 litres – soit + 28 % – lui autorise une autonomie totale de 650 km sur autoroute.

La technologie hybride rechargeable du nouveau C5 Aircross associe un moteur 4 cylindres 1,6 l turbo développant 150 ch (110 kW) à un moteur électrique de 92 kW (125 ch), alimenté par une batterie qui atteint désormais 21 kWh située sous le plancher au centre du véhicule, pour une puissance cumulée de 195 ch (143 kW). Le moteur électrique est intégré dans la nouvelle boîte automatique à double embrayage eDCS à 7 rapports.

Les deux moteurs peuvent fonctionner ensemble ou séparément, selon les conditions de conduite et les besoins du conducteur. Celui-ci a le choix entre trois modes de conduite : Hybride, mode par défaut qui gère automatiquement le fonctionnement des deux moteurs tout en privilégiant l’électrique dès que possible pour réduire la consommation et les émissions ; Electric pour un fonctionnement exclusivement 100 % électrique tant que la charge de la batterie le permet et jusqu’à 135 km/h ; Sport où le moteur électrique vient en appui du moteur thermique pour des performances maximales, favorisées en outre par des réglages spécifiques de l’accélérateur, de la transmission et de la direction.

Le nouveau Citroën C5 Aircross Hybride Rechargeable 195 offre donc le meilleur des deux mondes : une autonomie et des performances qui assurent une sérénité totale sur les grands voyages, et une mobilité zéro émission au quotidien. Avec plus de 100 km d’autonomie électrique en ville, beaucoup d’utilisateurs n’auront pas besoin de recharger leur batterie tous les jours. Une opération rapide : 5h15 pour recharger de 0 à 100 % sur une wallbox 7,4 kW avec le chargeur embarqué de série 3,7 kW et seulement 2h55 avec le chargeur embarqué 7,4 kW en option.

Citroën ë-C5 Aircross : jusqu’à 680 km d’autonomie en électrique

La flexibilité de la plateforme STLA Medium permet à Citroën de proposer une gamme de motorisations électriques qui répondent aux besoins divers des clients européens sur les critères clés que sont les performances, l’autonomie, la rapidité de recharge ainsi que les coûts d’acquisition et d’utilisation.

Le nouveau ë-C5 Aircross est disponible en deux motorisations 100 % électriques :

Jusqu’à 520 km d’autonomie avec une puissance de 210 ch : une offre équilibrée et accessible, avec un moteur de 210 ch / 157 kW associé à une batterie de 73 kWh utiles qui offre une autonomie de 520 km*.

Jusqu’à 680 km d’autonomie avec une puissance de 230 ch : une offre adaptée aux longs trajets, avec une autonomie exceptionnelle de 680 km*, un moteur de 230 ch/170 kW et une batterie de 97 kWh utiles.

Le conducteur peut choisir entre trois modes de conduite. Normal est le mode par défaut, la puissance et le couple sont légèrement limités lorsque la pression sur l’accélérateur est comprise entre 0 et 70 % ; au-delà de 70 % la pleine puissance et tout le couple sont disponibles. Eco permet d’optimiser l’autonomie en particulier les performances de chauffage et de la climatisation, ainsi que la puissance et le couple, qui restent néanmoins entièrement disponibles en cas de besoin avec un « kick-down ». Le mode Sport permet de bénéficier en permanence de 100 % de la puissance et du couple, ainsi que de réglages spécifiques de l’accélérateur, de la direction et de la transmission pour des performances maximales.

Un système de freinage régénératif à trois niveaux permet d’optimiser l’utilisation de l’énergie cinétique de la voiture pour recharger la batterie. Grâce aux palettes situées derrière le volant, le conducteur peut sélectionner l’un des trois niveaux de force de décélération (-0,6 m/s2, -1,2 m/s2 ou -1,8 m/s2) correspondant à trois niveaux de recharge. Les deux modes provoquent les plus fortes décélérations – donc les plus importantes recharges – entraînent l’allumage automatique des feux stop.

Le Citroën ë-C5 Aircross peut être équipé d’une pompe à chaleur qui permet de garantir une température idéale dans l’habitacle tout en consommant sensiblement moins d’énergie qu’un système de chauffage traditionnel. Par exemple, lorsque la température extérieure descend en dessous de zéro, l’économie d’énergie chaleur réalisée en utilisant la pompe à permet d’augmenter de 25 km l’autonomie de la voiture. Le ë-C5 Aircross bénéficie également de sièges et d’un volant chauffant qui permettent d’offrir un confort optimal tout en limitant la consommation d’énergie.

Le système de navigation connecté du C5 Aircross intègre le EV trip Planner, qui programme le trajet le plus efficace pour atteindre la destination souhaitée en fonction de plusieurs facteurs, actualisés en temps réel : distance, état de charge de la batterie au départ (SOC), limitations de vitesse, type d’itinéraire, dénivelé, trafic, bornes de recharge disponibles, etc. En complément l’application e-ROUTE pour smartphone reste disponible pour ceux qui n’auraient pas la Navigation 3D connectée.

Le Citroën ë-C5 Aircross offre des performances de recharge au meilleur niveau du segment pour une facilité d’utilisation optimale. Il est équipé en série d’un chargeur 11 kW triphasé et pourra recevoir en option à compter de 2026 un chargeur 22 kW triphasé bi-directionnel acceptant les charges ultra-rapides permettant de récupérer jusqu’à 160 km d’autonomie en seulement dix minutes.

Les temps de charge de 20 % à 80 % avec le chargeur embarqué 11 kW de série sont particulièrement performants.

Pour la batterie de 73 kWh : 6h45 sur une wallbox 7,4 kW monophasée, 4h30 sur une wallbox 11 kW triphasée, 30 minutes sur une borne ultra-rapide 160 kW.

Pour la batterie de 97 kWh : 8h55 sur une wallbox 7,4 kW monophasée, 6h30 sur une wallbox 11 kW triphasée, 27 minutes sur une borne ultra-rapide 160 kW.

À compter de 2026, le ë-C5 Aircross équipé du chargeur embarqué 11 kW ou 22 kW triphasé bi-directionnel pourra bénéficier de la technologie V2L, ou Vehicle-to-Load. Celle-ci permet au véhicule électrique de fournir de l’électricité à des appareils externes, transformant ainsi la voiture en une source d’alimentation mobile et flexible. La technologie V2L est particulièrement utile dans les situations où l’accès à une source d’énergie est limité, comme lors de déplacements ou d’activités en plein air. Imaginez pouvoir brancher votre ordinateur portable, charger votre vélo électrique, ou même alimenter un petit réfrigérateur directement depuis votre voiture lors d’un pique-nique.

Le nouveau C5 Aircross exprime la qualité du savoir-faire « made in France »

Dessiné et conçu en France, le nouveau C5 Aircross est assemblé dans l’usine historique de Citroën à Rennes (Bretagne). Dans un souci de durabilité et de réduction de l’empreinte carbone, les revêtements de sièges sont réalisés avec des tissus recyclés. Le nouveau C5 Aircross contient 160 kg de métaux issus du recyclage et 47 kg de plastiques issus du recyclage ou bio-sourcés.

A noter que les plastiques clairs des zones de rangement de portes et de console incorporent 20 % de sarments de vigne provenant de vignobles biologiques de Bourgogne et transformés localement. Habituellement, ces sarments sont brûlés après la récolte. Le nouveau Citroën C5 Aircross est la première voiture au monde à intégrer des éléments de vigne dans sa conception. Au global dans C5 Aircross 47 kg de matériaux plastiques sont issus de matériaux recyclés ou bio-sourcés, 160kg de pièces métalliques sont issus du recyclage et 20% des pneumatiques. C5 Aircross ne propose pas de cuir et l’utilisation du chrome est très réduite.

Autre illustration du savoir-faire français : la batterie de 97 kWh du ë-C5 Aircross Long Range est produite dans la gigafactory ACC de Douvrin (Nord). Le pack batterie (73 ou 97 kWh) est assemblé directement dans l’usine de Rennes. Le module d’entraînement électrique (EDM) est conçu et produit en France (Tremery) par la coentreprise NPE. La machine électrique e-Powertrain est un moteur synchrone à aimant permanent produit par la coentreprise STL-NIDEC à Trémery (France). Il est ici proposé dans une nouvelle génération avec plus de puissance et un meilleur rendement. Enfin l’onduleur (onduleur) est positionné entre la batterie et le moteur électrique et il est fabriqué et produit par Stellantis à Valenciennes (France).