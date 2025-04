PROJECT MOTOR RACING arrive cet automne

Partager Facebook

Conçu pour les sensations fortes

Des hypercars LMDh d’aujourd’hui aux légendes emblématiques de l’histoire du sport automobile, chaque voiture est méticuleusement recréée sous licence officielle de grands constructeurs mondiaux tels que Lamborghini, Aston Martin ou encore Audi.

Chaque catégorie a été soigneusement sélectionnée afin de garantir des représentations des héros du sport automobile d’hier et d’aujourd’hui : des LMP aux GT des années 1990 et 2000, en passant par les GT3 actuelles et les voitures de sport des années 1970. Avec des courses intenses opposant 4 classes de véhicules sur 27 circuits situés aux quatre coins du globe, Project Motor Racing est une simulation plus que réaliste du sport automobile.

La course pour tous

Que vous soyez un simracer aguerri ou un pilote débutant, Project Motor Racing proposera des modes de jeu pour chacun : du mode Carrière Solo aux courses en ligne, en passant par des classements amusants et des course complètes se déroulant sur un week-end.

Une expérience de course immersive plongera les pilotes au cœur de l’intensité d’un cockpit de course grâce à des effets de forces G visibles, des mirages thermiques, des forces de freinage et de la poussière. Le tout accompagnés d’une conception sonore capturant toute la férocité du sport automobile. Le système « True2Track » permettra de ressentir toute l’authenticité de chaque piste avec des conditions météorologiques dynamiques, une trajectoire sèche évolutive, et un cycle complet jour/nuit sur 24 heures.

Une simulation perfectionnée

Project Motor Racing intégrera également le nouveau moteur physique du simracing, développé à partir de zéro. Fonctionnant sur le moteur de jeu de GIANTS, il offre un réalisme de conduite inégalé en 720 Hz, avec une gestion des gaz plus naturelle et non linéaire avec un retour de force précis pris directement sur les biellettes de direction, et une optimisation des périphériques prête à l’emploi.

Avec le « Factory Driver Program », le comportement de chaque voiture est minutieusement testé et validé par les plus grands professionnels du sport automobile pour garantir une précision de pilotage authentique.

« C’est un nouveau cap pour GIANTS Software ! Dorénavant, nous serons reconnus non seulement comme les créateurs de Farming Simulator, mais aussi comme l’éditeur de Project Motor Racing. » déclare Christian Ammann, CEO de GIANTS Software. « Notre collaboration étroite avec Straight4 me donne toute confiance pour proposer une expérience exceptionnelle à tous les passionnés de simulation de course ! »

Ian Bell, CEO de Straight4 Studios, ajoute : « Ici, il ne s’agit pas simplement de conduire. Il s’agit de faire la course. Avec notre approche épurée et ce que nous considérons être le modèle de pilotage le plus authentique que nous ayons jamais créé, Project Motor Racing est à la fois un hommage à l’héritage riche de notre genre et un grand pas vers la nouvelle ère de la simulation. »

Project Motor Racing sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S cet automne. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur certains canaux avec en bonus le pack GTE Decade, qui propose 7 véhicules d’exception ayant marqué l’une des époques les plus compétitives de l’histoire des courses GT.