Nouveau mode coopératif, chat vocal et bien plus encore dans la saison 2 de Skate.

Cette saison met l’accent sur le côté social du skate en facilitant plus que jamais les interactions entre les joueur·euse·s grâce au tout nouveau mode coopératif. S’inspirant de la culture emblématique du skate des années 80, la Saison 2 ajoute de nouveaux spots de skate, de nouveaux défis, de nouvelles façons de coordonner votre équipe, des événements saisonniers, des éléments cosmétiques et un tout nouveau mode de jeu.
- Mode de jeu Prends le quartier : inspiré d’un classique de la série, Prends le quartier invite les joueur·euse·s à faire équipe avec leurs ami·e·s pour relever des défis communs et prendre le contrôle des rues. Faites équipe avec jusqu’à trois ami·e·s pour remplir autant de critères que possible avant la fin du temps imparti. Plus vous remplissez de critères, plus le niveau de complétion et les récompenses associées seront élevés.
- Chat vocal et balises : La coordination entre membres d’une équipe n’a jamais été aussi simple. Discutez directement en jeu grâce au chat vocal de groupe et placez des balises via la roue de communication pour trouver et rejoindre plus facilement des groupes.
- Améliorations de l’éditeur de rediffusion : l’éditeur de rediffusion bénéficie de sa première mise à jour majeure avec le mode éditeur avancé, qui inclut des outils de découpe améliorés, des images clés et des options de cadrage étendues telles que le roulis, l’inclinaison ou encore le décalage.
- Mises à jour visuelles du monde et des personnages : la Saison 2 apporte la deuxième mise à jour visuelle du monde ainsi que la toute première mise à jour dédiée aux personnages, offrant des détails plus précis et un éclairage amélioré pour San Van et ses skateur·euse·s. Les mises à jour concernant les piétons rendent la ville plus vivante que jamais, tandis que trois nouvelles coiffures et deux nouvelles options de barbe permettent de personnaliser davantage son look.
- Nouveaux spots de skate : San Vansterdam fait peau neuve avec de nouveaux spots de skate et des spots retravaillés, dont le toit de l’hôtel Casper, le tunnel routier, le patio d’un immeuble et les bâtiments du canal. Ceux-ci resteront accessibles même après la fin de la Saison 2.
- Nouvelles figures : la Saison 2 introduit les Impossibles et améliore les Handplants à travers San Van, offrant encore plus de techniques à maîtriser. Tous les détails sur les nouvelles figures sont disponibles dans la dernière mise à jour de Skatepedia.
- Nouvelles marques partenaires et ajouts à la bande son : de nouvelles marques rejoignent la boutique du jeu, notamment OJ, Ricta, Scifi et Adidas. La Saison 2 apporte également 25 nouveaux morceaux, incluant des titres de Public Enemy, Motörhead, The Bombay Royale et bien d’autres. La liste complète des titres sera bientôt disponible !