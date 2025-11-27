Nouveau mode coopératif, chat vocal et bien plus encore dans la saison 2 de Skate.

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette saison met l’accent sur le côté social du skate en facilitant plus que jamais les interactions entre les joueur·euse·s grâce au tout nouveau mode coopératif. S’inspirant de la culture emblématique du skate des années 80, la Saison 2 ajoute de nouveaux spots de skate, de nouveaux défis, de nouvelles façons de coordonner votre équipe, des événements saisonniers, des éléments cosmétiques et un tout nouveau mode de jeu.