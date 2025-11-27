Une avalanche de contenu arrive pour la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7

Au programme : plus de 6 cartes multijoueur, 7 nouvelles armes et 3 nouvelles aires de jeu pour le mode Zombies ainsi que du contenu inédit pour la Phase finale de la campagne. Rendez-vous dès le jeudi 4 décembre à 18h (heure de Paris) pour profiter de tout ce que la saison 1 a à offrir.

La Phase finale s’ouvre à tous : la Phase finale et la vaste carte d’Avalon sont désormais accessibles instantanément pour tous les joueurs de Black Ops 7, et ce depuis le 21 novembre !

Nouveaux événements mondiaux : participez à plusieurs nouveaux événements mondiaux à travers Avalon. Affrontez un robot géant inspiré du mode Zombies, combattez des hallucinations près d’une épidémie de neurotoxines et, à la mi-saison, préparez-vous à un combat contre un VTOL, initié par la peur.

Nouvelles compétences : renforcez vos pouvoirs grâce à huit nouvelles compétences exotiques obtenues en terminant des événements mondiaux : choisissez de frapper fort avec une attaque de corps à corps mortelle, de vous ressusciter ou d’infliger des dégâts critiques de différentes manières ! Puis, à la mi-saison, accédez à la toute nouvelle série de compétences Phantom.

CODMAS dans la Phase finale : Avalon se met à l’heure des fêtes avec l’arrivée de CODMAS dans la Phase finale. Boules de neige et caisses de ravitaillement proprement emballées dans du papier cadeau seront de circonstances.

Plus de six nouvelles cartes : dès le lancement, déployez-vous sur les toutes nouvelles cartes Fate, Utopia et Odysseus, ainsi que dans une version remasterisée de Standoff. Suivra la variante de la carte Hijacked, décorée au thème des festivités juste avant CODMAS, ainsi que de nouvelles cartes lors de la mi-saison.

Plus de six nouveaux modes : (re)découvrez des modes emblématiques, à l’image de Cache-cache, Cailloux & Bâtons, Tireur d’élite, Une balle chargée et Jeu d’armes.

Contenu supplémentaire : pilotez la nouvelle série de points Deadeye, un drone aérien équipé d’un fusil de précision et découvrez deux nouvelles capacités Surcadencées pour personnaliser davantage votre équipement.

Nouvelle carte Zombies par manches : poursuivez l’intrigue de l’Éther noir sur la nouvelle carte Astra Malorum. Affrontez le nouveau robot d’élite O.S.C.A.R. et maniez la nouvelle arme miracle LGM-1. De nouveaux pièges seront aussi à votre disposition et des récompenses vous attendent une fois les quêtes terminées.

Nouveau contenu de gameplay : combattez la horde dans la carte de survie Exit 115, suivez le guide dans le mode dirigé sur Ashes of the Damned et augmentez la difficulté avec le mode Malédiction sur Astra Malorum.

Retour d’un avantage et plus d’options de personnalisation : équipez-vous d’une troisième arme principale et remportez de nouvelles améliorations majeures et mineures avec la recherche.

Nouveaux GobbleGums, équipements et soutien : pimentez vos parties avec deux nouveaux GobbleGums. Ils seront accompagnés d’une multitude d’équipements issus de Black Ops 6, prêts à être fabriqués grâce à l’établi à la mi-saison.

Classement : affrontez 30 joueurs sur le même tableau afin de remporter des camouflages, des GobbleGums et plus encore.

Nouvelles fonctionnalités de gameplay : Découvrez les changements apportés aux déplacements, à l’arsenal, aux atouts, à l’équipement et plus encore avec l’intégration de la saison 1 de Black Ops 7.

Nouvelle carte Résurgence : Haven’s Hollow : Déployez-vous à Haven’s Hollow, une toute nouvelle carte Résurgence nichée dans les Appalaches et imprégnée du charme rustique à l’américaine.

Nouveaux points d’intérêt à Verdansk : Explorez Sémaphore, une nouvelle installation dotée d’éléments interactifs qui récompenseront les joueurs d’un survol de drone. L’Usine fait aussi son retour après sa première apparition dans Verdansk ’84.

Modes : Que ce soit en Battle Royale ou en Résurgence, de nouveaux modes, y compris un mode temporaire CODMAS, sont au programme.

Détails sur les armes : affrontez vos ennemis avec un arsenal renouvelé qui arrivera tout au long de la saison : mitraillette Kogot-7, fusil d’assaut Maddox RFB, mitrailleuse Sokol 545, arbalète NX Ravager, mitraillette Sturmwolf 45, fusil de précision Hawker HX et couteau balistique vous attendent.

Nouveaux événements et récompenses : participez à de nouveaux événements et gagnez des récompenses. Un événement communautaire est aussi au programme et mettra à contribution l’ensemble des joueurs pour accomplir les défis proposés.

Passe de combat et Black Cell : la saison 1 propose un tout nouveau Passe de combat avec de nouveaux plans d’armes, de nouvelles apparences d’opérateurs, cartes de visite, exécutions, emotes, et plus encore à travers des paliers gratuits et premium. Obtenez le Black Cell pour bénéficier de récompenses supplémentaires, notamment l’opérateur Scorn.

Opérateurs de la saison 1 : déployez-vous en tant que Dorne via le Passe de Combat et Scorn (Black Cell), et partez équipé et prêt à dominer tous les modes de jeu.

Défis hebdomadaires : relevez les défis hebdomadaires tout au long de la saison pour débloquer de nouveaux objets, des camouflages et de l’expérience supplémentaire.

Nouvelles offres de la boutique : Affichez votre soutien à la Call of Duty League avec le nouveau pack de lancement CDL. Retrouvez également de nouveaux contenus comme le pack Aerial Dominance, Dead Ranger, et plus encore.