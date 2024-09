Monster Energy Supercross 25 se dévoile

Partager Facebook

Le week-end dernier, lors de la finale du championnat du monde de SuperMotocross qui s’est tenue à Las Vegas, Milestone et Feld Motor Sports, Inc. ont dévoilé une bande-annonce pour Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game !

Deux ans après le dernier opus, la vidéo offre un aperçu de ce qui nous attend dans le nouveau chapitre de la franchise. Entièrement reconstruit, il offrira aux fans de Supercross l’expérience de jeu la plus authentique et la plus captivante à ce jour. Pour la première fois, les joueurs pourront vivre les émotions de la saison en cours et même devancer le calendrier officiel en roulant avec les équipes, les circuits et les motos officiels de 2025 tout au long de la véritable saison de championnat. Tirant le meilleur parti de l’Unreal Engine 5, le jeu proposera des graphismes sans précédent ainsi qu’un nouveau système physique pour proposer un niveau de réalisme et de simulation inédit. En réponse à l’une des plus fortes demandes de la communauté, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game introduit un système de déformation dynamique du terrain avec des ornières évolutives. Au-delà de l’aspect visuel, ces éléments ajouteront une nouvelle couche de dynamisme au gameplay, car les pistes changeront à chaque tour, la terre s’accumulant sur le terrain et créant des bosses et des ornières.

« Le fait que la version 2025 du jeu soit disponible pendant la saison 2025 du Supercross est un accomplissement significatif auquel nous sommes fiers de participer » a déclaré Mike Muye, Sr. Director of Operations chez Feld Motor Sports. « Ce sera encore une saison passionnante et nous sommes ravis de la partager en temps réel avec les joueurs du monde entier ».

Prévu pour 2025, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game sera disponible sur toutes les principales plateformes de jeu.