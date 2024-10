Nouveau trailer pour Farming Simulator 25

Partager Facebook

Les anciens agriculteurs virtuels, tout comme les nouveaux joueurs, profiteront bientôt de Farming Simulator 25 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités améliorées. Que ce soit dans les champs, les granges ou les garages, les fermiers auront encore plus de diversité à leur disposition : ils pourront cultiver 25 types de cultures (en plus des cultures sous serre et des arbres), incluant deux variétés de riz, des épinards, des pois et des haricots, en utilisant plus de 400 machines authentiques issues de 150 marques internationales réputées. Un vaste choix d’activités s’offre à eux, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie de l’Est.

Nouvelles constructions : des fermes aux monuments !

Les nouvelles chaînes de production permettront de fabriquer divers produits rentables, comme de la mozzarella ou du fromage de chèvre. Les agriculteurs virtuels particulièrement impliqués dans la vie communautaire de leur village découvriront de nombreuses nouvelles possibilités de construction. Les fermes et les granges ne sont qu’un simple début.

Un artisan local, spécialisé dans la fabrication de calèches historiques, ainsi qu’un constructeur de terrains de jeux, auront besoin de votre aide pour mener à bien leurs projets, notamment en matière d’approvisionnement en bois. À une plus grande échelle, les agriculteurs pourront également s’investir dans la construction de monuments communautaires : un temple asiatique, la restauration d’un ancien silo à grain, et un vaste terrain de jeux qui redéfinira tout le paysage pour ceux qui s’engagent sur le long terme.

Événements météorologiques et PNJ : défis et assistance

Si de nombreuses nouvelles activités se déroulent au sol (désormais déformable), d’autres défis viendront d’en haut : les tornades et la grêle obligeront les agriculteurs virtuels à se préparer, car elles pourront endommager les ballots non abrités ainsi que les cultures se trouvant sur le passage d’une nature déchaînée.

Un petit groupe de PNJ (personnages non joueurs) apportera de l’aide dans leurs domaines de compétence respectifs. Grand-père Walter et son fidèle assistant joueront les mentors, tandis que le voisin David, tout aussi novice que les nouveaux joueurs, offrira une perspective citadine comparée à celle de la campagne. L’éleveuse d’animaux partagera son expérience avec le bétail et le bûcheron parlera de ses projets de sculpture sur bois, souvent loin d’être pratiques. Avec une touche de personnalité, ces personnages apporteront des conseils, des dialogues légers ainsi que de nouvelles missions sous contrat.

Farming Simulator 25 sera disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 12 novembre. Le jeu propose 25 cultures, dont des nouveautés comme le riz et les épinards, plus de 400 véhicules et outils authentiques ainsi que 150 marques réelles. Les précommandes sont déjà disponibles.