Nouveau trailer pour Fate/Samurai Remnant

Dans cette nouvelle vidéo, les joueurs découvriront les différentes activités qu’ils pourront faire à Edo et auront également un aperçu de la profondeur de l’histoire de ce nouvel épisode de la série Fate au rythme du thème principal, « Zanya Gensou feat. LICCA / Spiral Radder ». Fate/Samurai Remnant est en cours de développement et sera disponible le 29 septembre 2023 sur PS4/5, Nintendo Switch et PC Steam.

A travers la série Fate, des duos de Master et d’Heroic Spirits, aussi appelés Servants, se sont affrontés au cours de l’histoire dans une série de Guerres du Saint Graal, avec à la clé un ancien artefact capable de réaliser les vœux. Fate/Samurai Remnant poursuit la Guerre du Saint Graal au Japon de la période Edo alors que les joueurs incarnent un jeune samurai du nom du Miyamoto Iori, accompagné de son Servant Saber. Une bataille entre sept paires de Masters et Servants est sur le point de commencer alors que le Waxing Moon Ritual se déroule dans l’ombre.

En incarnant Iori, les joueurs pourront explorer la ville d’Edo et effectuer de nombreuses activités telles que flâner dans les rues en compagnie de divers Servants, faire du shopping dans la mystérieuse boutique Babyloni-ya ou bien visiter de célèbres lieux disséminés dans la ville. Accompagné de Saber, qui se montrera particulièrement enthousiaste à l’idée de découvrir la vie à Edo, Iori pourra compléter diverses quêtes secondaires qui lui permettront de gagner de l’argent et divers matériaux. Il sera également amené à arbitrer des combats qui se déclencheront ici et là. Les joueurs auront aussi la possibilité de se rendre dans la maison de Iori où ils pourront jouer à des mini-jeux et renforcer leur équipement.

Edo étant composée de nombreux quartiers, les joueurs pourront se déplacer de l’un à l’autre en utilisant la carte qui leur indiquera ou se rendre pour progresser dans l’histoire du Waxing Moon Ritual, Saber indiquera également des endroits suscitant son intérêt. Certains Rogue Servants proposeront des sous-quêtes appelées « Digressions ». En progressant dans ces sous-quêtes, les joueurs tisseront des liens avec les Rogue Servants qui accompagneront Iori.

En tant que participant au Waxing Moon Ritual, Iori devra se préparer à affronter de puissants adversaires au cours de terribles batailles avec l’aide de Saber et des autres Rogues Servants. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les joueurs pourront améliorer l’arbre de compétences de Iori, mais aussi ceux de Saber et des autres Rogue Servants, pouvant débloquer diverses compétences et capacités, qu’ils pourront équiper. En tant que samouraï, Iori, lui, pourra également utiliser divers matériaux pour renforcer ses katanas et, ainsi, ses compétences.

Au fur et à mesure que les joueurs exploreront la ville d’Edo et progresseront dans l’histoire, ils renforceront le lien unissant Iori et Saber, représenté par le Memento Ring. En remplissant cette jauge, les joueurs pourront augmenter leurs chances d’utiliser les Link Strikes en combat ou bien débloquer de nouvelles compétences sur l’arbre de Saber.

Dans les combats de Fate/Samurai Remnant, les joueurs auront trois différentes jauges à surveiller s’ils souhaitent triompher de tous leurs adversaires, mêmes des plus redoutables : l’Affinity Gauge, la Substitution Gauge et la Hidden Sword Gauge. La première jauge indique aux joueurs quand ils peuvent utiliser les Affinity Techniques et ordonner à leur Servant de réaliser une attaque spécifique. Cette jauge se remplit lors d’un combat lorsque Iori effectue des attaques, mais peut également se remplir lors de l’exploration lorsque les joueurs effectuent diverses activités comme interagir avec les points suscitant l’intérêt de Saber.

En utilisant la seconde jauge, la Substitution Gauge, les joueurs peuvent temporairement et directement prendre le contrôle du Servant accompagnant Iori. Enfin, la dernière jauge indique aux joueurs quand ils peuvent déclencher une attaque spéciale avec Iori, attaque qui dépendra du nombre d’épées utilisées au combat.