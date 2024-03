Nouveau trailer pour la Saison 4  de Mortal Kombat 1

Partager Facebook

Peacemaker est disponible dès maintenant pour les détenteurs du Kombat Pack, ainsi que la mise à jour Krossplay

La Saison 4 : La Chasseuse propose de nouveaux défis, éléments d’histoire, combats de boss et plus de 150 récompenses, dont des skins de personnages – Mileena Cœur de Monstre, Liu Kang Chasseur Brûlant, Smoke Chasseur Avec Des Hauts Et Des Bas, et Kenshi Premier Coup D’œil – tous pouvant être obtenus via les Invasions et la Kombat League. La Saison 4 : La Chasseuse est disponible dès maintenant et jusqu’au 16 avril.

​Peacemaker rejoint le roster de Mortal Kombat 1 en tant que personnage téléchargeable. Basé sur la série Peacemaker de DC sur Max, auquel l’acteur John Cena prête sa voix et son apparence, ce nouveau kombattant est désormais disponible durant la période d’accès anticipé pour les détenteurs du Kombat Pack, et sera disponible pour tous à partir du 6 mars. Les fans peuvent découvrir une analyse du gameplay de Peacemaker, du prochain Kombattant Kameo Janet Cage (disponible en mars 2024), ainsi que du contenu saisonnier lors du Kombat Kast de cette semaine. ​

​​

​De plus, la fonctionnalité Krossplay de Mortal Kombat 1 est désormais disponible pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). La fonctionnalité Krossplay permettra aux joueurs de s’affronter dans des matchs classés de la Kombat League et des matchs Kasual Versus, d’inviter des amis à des matchs Versus privés, et de consulter les statistiques des classements sur toutes les plateformes prises en charge.

​​

​Pour les joueurs souhaitant essayer le jeu, un week-end d’essai gratuit de Mortal Kombat 1 est prévu du 7 au 10 mars sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC (Steam). La période d’essai gratuit comprendra tous les personnages principaux et les Kombattants Kameo du jeu de base, tous les modes multijoueur en ligne et en local, les Tours, le mode Histoire (chapitres 1 et 2 uniquement), et le mode Invasions (le Manoir de Johnny Cage uniquement).