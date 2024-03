Le cross-play dans REMNANT II est désormais disponible

« Le cross-play est l’une des fonctionnalités les plus demandées pour REMNANT II, et notre communauté a été d’une patience admirable en attendant son ajout. Nous sommes ravis de proposer aujourd’hui cette mise à jour sur laquelle nos équipes ont travaillé dur, et davantage de contenu arrivera prochainement sur REMNANT II, en particulier le deuxième DLC ! » – David Adams, président de Gunfire Games et game director de REMNANT II