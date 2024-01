RIDE 5 fait le plein de contenu

Partager Facebook

Cinq mois après la sortie de RIDE 5, Milestone vient d’annoncer une série de nouveaux contenus, permettant ainsi à la communauté de s’épanouir encore plus ! Une mise à jour sera disponible le 24 janvier 2024 et introduira de nouvelles fonctionnalités, certaines étant parmi les plus attendues comme l’éditeur de courses en ligne ou encore l’école de pilotage.

Pour la première fois dans l’histoire de la série, RIDE 5 introduit l’éditeur de course, permettant aux joueurs de concevoir leurs propres courses et leurs propres championnats. Jusqu’à présent, l’ensemble des fonctionnalités de l’éditeur de course était destiné au mode hors ligne. Avec cette mise à jour, les joueurs vont désormais pouvoir partager leurs circuits avec le reste de la communauté, en ligne, mais aussi télécharger des évènements créés par d’autres.

Conçu pour permettre aux pilotes en herbe d’exprimer leur créativité, les fonctionnalités en ligne de l’éditeur de course comprennent :

Un onglet affichant les évènements les plus téléchargés.

La possibilité de créer et de partager des logos personnalités.

Organiser des évènements avec des tenues spécifiquement créées par la communauté.

Modifier les informations relatives aux pilotes, telles que le nom et la nationalité.

L’éditeur de courses en ligne va donner à RIDE 5 une nouvelle dynamique, mais ce n’est pas tout ! En effet, l’école de pilotage est un autre aspect important de la mise à jour. Il s’agit d’un tout nouveau mode de jeu, dans lequel les joueurs peuvent se tester sur l’ensemble des circuits existants : chaque circuit est divisé en quatre secteurs, comportant les temps respectifs à battre sur chaque circuit et les médailles correspondantes (bronze, argent, or). Après avoir obtenu au moins une médaille de bronze dans chaque secteur, les joueurs pourront débloquer le dernier défi : un tour complet, à faire dans un temps imparti.

Dans ce nouveau mode de jeu, les fans pourront apprendre à maîtriser des tronçons spécifiques de circuits afin de les connaître du début à la fin. Ils pourront alors élever leur compétences de pilotages à un niveau supérieur.

Le nouveau patch sera disponible le 24 janvier 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Epic.