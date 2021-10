Nouveau trailer pour The Dark Pictures: House of Ashes

Dans l’ombre des montagnes de Zagros, une unité militaire américaine se retrouve sous le feu des forces irakiennes. L’échange de tirs qui s’ensuit provoque une secousse sismique durant laquelle les deux camps tombent dans les ruines enfouies d’un temple sumérien. Nos protagonistes se retrouvent piégés, toute communication coupée, dans un monde souterrain terrifiant dont ils doivent s’échapper. Ils ne savent pas encore que quelque chose d’ancien et de maléfique s’est éveillé dans l’ombre et a trouvé une nouvelle proie à chasser.

Plongez dans ce monde souterrain terrifiant où le sort des personnages est entre vos mains. Leur survie dépend des choix que vous faites et où chaque décision peut déclencher des conséquences terribles et effroyables. Résolvez ces dilemmes qui mettent votre vie en danger et guidez nos protagonistes vers la sécurité, seul ou entre amis, pendant Halloween.

Rachel King, Jason Kolchek, Nick Kay, Eric King et Salim Othman survivront-ils à cet enfer ? Le choix est entre vos mains.

Retrouvez House of Ashes dès le 22 octobre 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Le jeu est disponible en précommande dès maintenant.

The Dark Pictures Anthology est une série de jeux d’horreur cinématographiques indépendants, conçus pour offrir régulièrement une nouvelle expérience terrifiante. Les jeux présentent tous une nouvelle histoire, un nouveau décor et de nouveaux personnages. Les joueurs pourront vivre des moments de tension et de terreur seul grâce au mode solo, jusqu’à 2 joueurs en ligne dans le mode Histoire Partagée ou jusqu’à 5 joueurs en local grâce au mode Soirée TV.