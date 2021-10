Les téléviseurs Sony BRAVIA XR™ sont désormais «Perfect for PlayStation®5»

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les téléviseurs BRAVIA XR deviennent officiellement «Perfect for PlayStation®5»[1] grâce à de toutes nouvelles fonctionnalités exclusives avec la PS5™ pour une expérience ultime de jeu nouvelle génération.



Sony annonce la certification « Perfect for PlayStation®5 » dédiée aux téléviseurs BRAVIA XR[2] spécialement conçus pour fonctionner avec la PlayStation®5 (PS5™) et ainsi offrir une expérience de jeu audiovisuelle extraordinairement immersive.



Les téléviseurs « Perfect for PlayStation®5 » bénéficieront de deux nouvelles fonctionnalités exclusives avec la PS5™ : le mode HDR automatique et le mode d’image automatique, sans oublier la prise en charge des fréquences d’images allant jusqu’à 120 ips avec une résolution 4K ultra nette, selon la norme HDMI 2.1, pour les jeux compatibles[3]. De plus, le temps de réponse de seulement 6,0 ms enregistré sur les modèles Z9J[4] garantit une action instantanée, une fluidité et une réactivité phénoménales dans les jeux de tir ou encore de sport.



Les téléviseurs BRAVIA XR de Sony affichent des images d’un réalisme bluffant, des couleurs éclatantes et un contraste saisissant, renforcées par une technologie unique de son à l’écran qui plonge le joueur au cœur de l’action de ses jeux comme de ses films.





Fonctions exclusives des TV BRAVIA XR « Perfect for PlayStation®5 »

Mode HDR automatique[5]

Grâce au mode HDR automatique*, les paramètres HDR sont optimisés instantanément lors de la configuration initiale de la PS5™. La PS5™ reconnaît automatiquement les différents modèles de téléviseurs BRAVIA et sélectionne le réglage HDR le mieux adapté. Grâce à l’optimisation du mode HDR automatique en fonction des caractéristiques de l’écran BRAVIA, les utilisateurs verront tous les détails et les couleurs essentiels, même dans les scènes très contrastées. Ils pourront ainsi voir des objets bien plus détaillés sur la piste de Gran Turismo™ 7[6] et maîtriser parfaitement leur prochaine manœuvre.Mode d’image automatique[7][8]

Les téléviseurs BRAVIA XR sont capables de détecter si l’utilisateur joue ou s’il regarde des films avec sa PS5™. Avec le mode d’image automatique, le téléviseur passe automatiquement en mode Jeu lorsque qu’il joue, pour réduire le temps de réponse et rendre l’action plus réactive. Il passe en mode Standard pour regarder des films via un service de streaming ou à partir d’un disque Ultra HD Blu-ray™ sur la PS5™, pour optimiser le traitement et donc l’expressivité de l’image.

Le mode d’image automatique sera disponible via de futures mises à jour logicielles des PS5™ et téléviseurs BRAVIA d’ici fin janvier 2022.

Le summum de l’immersion avec les produits audio de Sony

Les téléviseurs BRAVIA XR de Sony s’accordent parfaitement avec les produits audio de Sony, tels que le système Home Cinema HT-A9 ou les barres de son HT-A7000 et HT-A5000 *. Les joueurs peuvent en effet connecter leurs produits directement à leur PS5™ et profiter de fonctions exclusives comme le mode HDR automatique et le mode d’image automatique sur son téléviseur Bravia XR.

*Une mise à jour logicielle est nécessaire. Disponible au printemps 2022.

Du 7 octobre au 30 novembre, une carte cadeau PlayStation™Store de CHF 100 sera offerte à tous les acheteurs de téléviseurs BRAVIA XR

Pour tout achat d’un TV BRAVIA XR (A90J, A80J, Z90J, X95J & X90J), une carte Cadeau PlayStation Store de CHF100 offerte. L’offre s’applique à tous les achats de téléviseurs BRAVIA XRs[ii] effectués chez les revendeurs participants du 7 octobre au 30 novembre 2021[iii].