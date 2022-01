Nouveau vidéoprojecteur «The Freestyle»: un modèle portable et polyvalent

Partager Facebook

Samsung a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau vidéoprojecteur portable de divertissement «The Freestyle». «The Freestyle» offre une technologie et une flexibilité inédites, afin de proposer une télévision et un divertissement optimisés aux utilisatrices et utilisateurs souhaitant accéder à des contenus vidéo et audio, où qu’ils se trouvent.

Destiné à la génération Z et aux millennials, le vidéoprojecteur The Freestyle allie un haut-parleur intelligent à un éclairage d’ambiance au sein d’un appareil convivial. Priorité à la portabilité: «The Freestyle» ne pèse que 830 grammes et permet de transformer n’importe quel lieu en salle de cinéma, en toute simplicité. Contrairement aux vidéoprojecteurs conventionnels aux lignes anguleuses, la conception polyvalente du «The Freestyle» permet une rotation jusqu’à 180 degrés, offrant ainsi la possibilité aux utilisatrices et utilisateurs de projeter des vidéos de haute qualité sur toutes les surfaces – tables, sols, murs ou même plafonds – sans nécessiter d’écran dédié.



«The Freestyle est le premier vidéoprojecteur axé sur la polyvalence et la flexibilité, afin de répondre à l’évolution du style de vie des utilisatrices et utilisateurs», explique Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. «Sans limitation de lieu ou de format, The Freestyle est un appareil ludique qui sait s’adapter à l’usage des utilisatrices et utilisateurs.»



Grâce à une technologie intelligente, «The Freestyle» dispose d’une correction de perspective et d’une fonctionnalité de réglage des niveaux entièrement automatiques. Ces fonctionnalités permettent à l’appareil d’adapter automatiquement l’affichage à n’importe quelle surface, quel que soit l’angle, pour présenter en permanence une image aux proportions adéquates. De plus, la fonction autofocus du «The Freestyle» permet d’afficher une image d’une grande clarté jusqu’à 100 pouces de diagonale, sur n’importe quelle surface et sous n’importe quel angle. Par ailleurs, «The Freestyle» est équipé d’un double radiateur passif garantissant des basses claires et profondes sans distorsion. La diffusion du son à 360 degrés offre aux utilisatrices et utilisateurs une expérience sonore de qualité cinéma, peu importe où ils se trouvent.



L’alimentation électrique du «The Freestyle» est assurée par des batteries externes[1] USB PD de 50 W/20 V ou plus, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de disposer d’une alimentation électrique autonome en déplacement, par exemple en camping. Unique en son genre, «The Freestyle» est également le premier vidéoprojecteur portable qui, en dehors de l’alimentation électrique classique via prise murale, peut se brancher sur une douille d’éclairage E26 standard[2] sans autre câble d’alimentation.



Lorsqu’il n’est pas utilisé comme vidéoprojecteur, «The Freestyle» peut également générer des effets lumineux d’ambiance grâce à son mode dédié et à son cache-objectif translucide. «The Freestyle» fait aussi office de haut-parleur intelligent, combinant la musique à divers effets visuels pouvant être également projetés. En outre, «The Freestyle» dispose de fonctionnalités de télévision connectée, de duplication et de diffusion d’écran compatibles avec les appareils mobiles sous Android et iOS.



Ce vidéoprojecteur portable est le premier modèle approuvé par plusieurs partenaires internationaux majeurs de TPC (télévision par contournement) et offre aux utilisatrices et utilisateurs une expérience de visionnage optimale. «The Freestyle» est également le premier vidéoprojecteur doté de commandes vocales en champ lointain, afin de permettre aux utilisatrices et utilisateurs d’accéder à leurs assistants vocaux préférés lorsque l’appareil est utilisé en mode mains libres.



«The Freestyle» sera présenté lors du CES 2022 du 5 au 7 janvier et pourra être précommandé en ligne sur le marché suisse à partir du 5 janvier. Sa disponibilité sera étendue à d’autres marchés mondiaux au cours des mois suivants.