Les innovations Sony au CES 2022

Sony est présent au CES 2022 organisé à Las Vegas, et a présenté ses dernières innovations lors d’une conférence de presse en ligne le mercredi 5 janvier à 17h (PST).

L’objectif de Sony est de « remplir le monde d’émotions grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie ». En accord avec sa politique d’entreprise visant à « se rapprocher des gens », Sony s’efforce d’innover pour émouvoir, en se rapprochant des créateurs et des utilisateurs. Kenichiro Yoshida, PDG de Sony Group Corporation, a pris la parole lors de la conférence de presse de Sony tenue le 4 janvier, en amont de l’inauguration officielle du salon, et a déclaré : « Au cours de ces deux dernières années compliquées, nous avons réaffirmé l’importance de notre objectif. Nous voulons permettre aux gens non seulement d’échanger plus étroitement avec ceux qui partagent les mêmes intérêts, mais aussi de tisser des liens plus forts au sein de leurs communautés. » Il a évoqué la collaboration de Sony avec certains artistes, comme Adèle sur son nouvel album « 30 », et a présenté les dernières technologies et initiatives de la société visant à soutenir les créateurs, avec notamment « Virtual Production » qui repousse les frontières de la production vidéo, le drone professionnel de Sony « Airpeak » qui favorise la créativité, ainsi que son dernier smartphone « Xperia PRO-I ».



Tom Rothman, PDG de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, a ensuite pris le relais pour parler de PlayStation Productions, une collaboration entre Sony Pictures Entertainment et Sony Interactive Entertainment visant à produire des films et des séries TV extraites du catalogue PlayStation « PlayStation IP ». Tom Holland, qui joue dans l’adaptation cinématographique d’Uncharted par PlayStation Productions, et Neil Druckmann, coprésident du studio de développement de jeux Naughty Dog, ont ainsi souligné l’importance de cette collaboration.



Ensuite, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a présenté le système de réalité virtuelle nouvelle génération « PlayStation VR2 » et les nouvelles manettes « PlayStation VR2 Sense » donnant accès à une expérience et une immersion inédites dans l’univers du jeu. De plus, il a annoncé l’arrivée du tout nouveau « Horizon », appelé « Horizon Call of the Mountain » issu de la série au succès planétaire, en tant que titre exclusivement réservé au « PlayStation VR2 ».



Yoshida a ensuite repris la parole pour mettre en évidence la technologie de suivi de la société Hawk-Eye Innovations de Sony Group, ainsi que du partenariat de Sony avec le club de football Manchester City pour la réalisation d’une nouvelle génération de communautés de fans dans l’espace virtuel.

Yoshida a conclu sa présentation en annonçant les derniers progrès et l’orientation future de VISION-S, une initiative visant le développement de la mobilité. Il a ajouté « Sony est positionné en tant qu’entreprise créative de divertissement pour redéfinir la mobilité », et a annoncé que Sony va créer une société d’exploitation « Sony Mobility Inc. » au printemps 2022, à travers laquelle l’entreprise a l’intention de faire son entrée sur le marché des véhicules électriques.