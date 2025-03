Nouvel aperçu exclusif des coulisses et des fonctionnalités à venir dans Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game

Réinventant la série en profondeur, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game proposera tous les contenus officiels de la saison du Championnat 2025 et, pour la première fois depuis ses débuts, permettra aux joueurs de parcourir les circuits de la saison en cours avant même les vrais pilotes. En plus de retranscrire l’excitation du championnat en cours, de toutes nouvelles mécaniques de pilotage viendront transformer l’expérience de jeu, aussi bien pour les vétérans que pour les nouveaux venus. Grâce à un système de gestion de l’équilibre de la moto entièrement repensé, les joueurs ressentiront une différence majeure dans la maniabilité générale, avec une plus grande importance accordée au poids du pilote. Cela aura un impact significatif sur les sections rapides et les whoops, où il faudra gérer le placement du corps pour contrebalancer les mouvements de la moto, mais aussi dans les passages techniques, offrant un meilleur contrôle en virage. De plus, l’angle de braquage, la traction et le contact entre les pneus et le sol ont été retravaillés pour une sensation plus réaliste et immersive.

Dans le même esprit, un nouveau système de contrôle du stick permettra de gérer précisément les mouvements en l’air, donnant aux joueurs un contrôle total sur le poids du pilote et de la moto après un saut. Ainsi, exécuter des whips et des scrubs sera plus gratifiant et ceux qui maîtriseront ces techniques en tireront un avantage encore plus grand.

Un point clé de cette évolution est l’adoption de l’Unreal Engine 5, qui a permis à l’équipe milanaise d’introduire un système dynamique de déformation du terrain avec des ornières évolutives, l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté. Pour la première fois, le circuit prendra vie et évoluera au fil de la course, obligeant les joueurs à adapter leur pilotage pour trouver les meilleures trajectoires tour après tour. Le nouveau moteur de jeu a également permis d’implémenter un système d’IA neuronale révolutionnaire qui changera totalement le comportement des adversaires en course, une première dans l’histoire de la franchise. Les pilotes contrôlés par l’IA ajusteront leurs stratégies et leurs trajectoires en temps réel, offrant ainsi une expérience de jeu dynamique et imprévisible.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC dès le 10 avril 2025, avec un accès anticipé à partir du 7 avril 2025.