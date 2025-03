Nouvelle Audi A6 Avant: la classe à l’état pur

Partager Facebook

La nouvelle Audi A6 Avant est plus dynamique, plus efficace et plus numérique que jamais. Elle se distingue comme aucun autre véhicule dans la catégorie supérieure premium pour des voyages de première classe. Grâce à la technologie hybride légère MHEV plus, les moteurs essence et diesel modernes augmentent les performances et réduisent les émissions de CO2. Sur les longues distances comme dans les grandes villes, le train de roulement à suspension pneumatique et la direction intégrale garantissent un grand confort de conduite et une grande maniabilité. L’excellente valeur cw de 0,25 – la meilleure valeur d’une Audi Avant équipée d’un moteur à combustion – garantit une efficacité élevée et démontre l’interaction parfaite entre forme et fonctionnalité. L’extérieur reflète le caractère sportif et élégant et confère à l’A6 Avant une forte présence grâce à la nouvelle technologie d’éclairage numérique. De plus, le modèle séduit par son concept de commande et d’info-divertissement intuitif et résolument pensé pour l’utilisatrice ou l’utilisateur, avec écran panoramique Audi MMI et écran passager avant.

Gernot Döllner, CEO d’Audi: «Nous écrivons le prochain chapitre de l’histoire des Avant: la nouvelle Audi A6 allie un design élégant et dynamique à un aérodynamisme exceptionnel. Des propulsions à la fois efficaces et performantes ainsi que des technologies de châssis de pointe allient sportivité et grand confort. Elles font des trajets à bord de l’A6 une expérience de première classe.» Avec ce modèle, l’entreprise poursuit la grande offensive produits lancée en 2024. Le renouvellement et le rajeunissement de la gamme de produits font partie de l’agenda Audi qui permettra à la marque aux quatre anneaux de se positionner de manière pérenne face à une concurrence accrue. «Avec l’A6, nous renouvelons désormais une importante série de modèles», explique M. Döllner.

Une interaction parfaite: design et aérodynamique

Avec son langage stylistique minimaliste, l’A6 Avant incarne un caractère fonctionnel et intemporel. Cela se reflète aussi bien dans le design que dans l’aérodynamique: La valeur cw de 0,25 est la meilleure valeur de tous les modèles Avant équipés d’un moteur à combustion chez Audi.

Outre les grands Air Curtains et l’entrée d’air de refroidissement réglable à l’avant, c’est surtout l’imposant becquet de toit et les caches aérodynamiques latéraux de la lunette arrière qui y contribuent. L’arrière sportif doté d’un diffuseur accrocheur incarne les caractéristiques typiques des Avant. Associé aux blisters quattro qui ressortent puissamment de la surface des épaules et à la voie large, il accentue le design dynamique. En même temps, l’empattement long et le capot allongé incarnent l’élégance et complètent les proportions parfaites de l’A6 Avant.

Économiques et performants: les moteurs avec technologie MHEV plus

Les moteurs dotés de la technologie hybride légère MHEV plus contribuent en grande partie à cette expérience de conduite exceptionnelle. Outre le moteur quatre cylindres 2.0 TDI de 150 kW (204 ch), le moteur TFSI 3.0 TFSI de 270 kW (367 ch) dispose également de ce type d’électrification partielle. Le système MHEV plus soutient le moteur à combustion, augmente la performance et le confort de conduite et réduit les émissions de CO2. Il est constitué de trois composants essentiels: une batterie de 48 volts, l’alterno-démarreur à courroie (ADC) et l’alternateur de chaîne cinématique (ACC) avec électronique de puissance intégrée. L’ACC permet de se garer et de manœuvrer de manière entièrement électrique. L’A6 Avant roule également à faible vitesse en ville, au milieu d’un trafic flottant, par exemple sur les routes de campagne, ainsi qu’en chemin jusqu’à la localité la plus proche. En outre, lors des démarrages ou des dépassements, l’ACC génère un couple d’entraînement supplémentaire pouvant atteindre 230 Nm et une puissance pouvant atteindre 18 kW (24 ch). Lors de la décélération, l’ACC se recharge en énergie: jusqu’à 25 kW peuvent être récupérés.

Synthèse de la sportivité et du confort: train de roulement et direction

La nouvelle A6 Avant réussit la synthèse parfaite de la sportivité et du confort, notamment grâce à des équipements en option tels que la direction intégrale et la suspension pneumatique adaptative qui régule le niveau du véhicule et l’amortissement. De plus, le différentiel sport quattro offre une agilité encore accrue.

La direction progressive de série de la nouvelle A6 Avant séduit encore plus directement. Par rapport au modèle précédent, le trajet complet entre le volant et les roues est plus rigide. Il s’agit notamment de la barre de torsion, du mécanisme de direction à vis rigide et des paliers de bras transversaux rigides. De plus, le carrossage de l’essieu avant a été légèrement augmenté. En définitive, ces mesures se traduisent par une nette amélioration de la réactivité du volant et une réponse améliorée de la route, ce qui, en association avec la motorisation performante, résulte en un comportement de conduite précis et souple.

La direction intégrale est disponible en option. Elle fonctionne avec une fonction dynamique dont la vitesse de réaction a été encore améliorée. À faible vitesse, les roues arrière sont braquées jusqu’à cinq degrés dans le sens opposé à celui des roues avant. En ville et dans les virages serrés, la voiture est plus agile. Cela permet de réduire le rayon de braquage jusqu’à un mètre.

À vitesse moyenne ou élevée, les roues arrière braquent dans le même sens, ce qui permet un comportement de conduite stable et encore plus précis.

Un maximum de bien-être élevé grâce aux fonctions numériques de l’habitacle

Grâce à son espace généreux et à ses technologies de pointe, l’habitacle garantit également des voyages en première classe. Le concept de commande place la conductrice et le conducteur au centre de l’attention et crée une expérience numérique d’un tout autre niveau grâce à l’écran panoramique et à l’écran du passager avant. La personnalisation joue ici un rôle important, y compris pour l’éclairage. Il est ainsi possible de choisir entre sept signatures lumineuses numériques à l’avant et à l’arrière. Des segments actifs, qui augmentent et réduisent intelligemment l’intensité lumineuse, mettent en évidence cette technologie innovante, en particulier lorsqu’elle est associée aux feux arrière OLED numériques de deuxième génération. Ils confèrent une valeur de reconnaissance forte et augmentent en même temps la sécurité au cœur de la circulation routière. La technologie d’éclairage numérique, qui fait partie intégrante de l’ADN d’Audi, contribue ainsi à une expérience de conduite confortable et sûre.

De plus, de nombreux équipements haut de gamme, dont le toit panoramique en verre commutable, renforcent le bien-être. Cela accroît encore la sensation d’espace et permet d’alterner la luminosité de l’habitacle, entre bain de lumière et recherche d’obscurité. Le système audio haut de gamme avec son 3D de Bang & Olufsen garantit une expérience sonore exceptionnelle grâce aux haut-parleurs intégrés aux appuie-tête des sièges avant. La base de ce système est l’acoustique sophistiquée de l’ensemble du véhicule, qui est d’excellente qualité, notamment grâce à une isolation phonique améliorée. De plus, la climatisation automatique quadrizone en option offre un confort particulièrement élevé aux personnes présentes dans le véhicule, à l’avant comme à l’arrière. Pour améliorer la qualité de l’air dans l’habitacle, le pack Air Quality avec ioniseur et capteur de particules fines est disponible en option.

Dès CHF 78 450.–: lancement sur le marché et prix

En Suisse, la nouvelle Audi A6 Avant ne pourra être commandée qu’en version quattro à partir de mars 2025. Le moteur 2.0 TDI quattro 150 kW doté de la technologie MHEV plus est disponible à partir de CHF 78 450.–. Le moteur 3.0 TFSI quattro 270 kW à partir de CHF 93 550.–. Les premières livraisons aux clientes et clients auront lieu fin mai 2025.