Nouvel Aygo X hybride: encore plus ludique et efficient

L’audacieux crossover urbain compact Aygo X franchit un cap en matière de plaisir de conduite et d’efficience: pour la première fois, un véhicule du segment A adopte une motorisation tout hybride.

Avec les émissions de CO2 les plus basses parmi les véhicules hybrides non rechargeables, le nouvel Aygo X allie accessibilité, plaisir de conduite, design et systèmes de sécurité avancés.

Conçu et fabriqué en Europe pour apporter une réponse élégante aux exigences de la vie urbaine et périurbaine, le Toyota Aygo X est un crossover unique dans le segment A dont la popularité ne s’est jamais démentie. Inspiré de l’espiègle Aygo, le modèle le plus abordable de Toyota en Europe depuis son lancement en 2005, l’Aygo X séduit des conductrices et conducteurs soucieux de leur style, à la recherche d’un véhicule compact et polyvalent adapté à la frénésie du quotidien.

Fidèle à cet héritage, l’Aygo X s’est déjà écoulé à plus de 287’000 exemplaires depuis son arrivée en Europe en 2022. Aujourd’hui, le nouvel Aygo X hybride démocratise la célèbre technologie hybride de Toyota avec une solution accessible, flexible, efficiente et sans compromis.

La dernière technologie hybride Toyota offre à l’Aygo X davantage de puissance et des accélérations plus franches pour une expérience de conduite plus exaltante et une sobriété exemplaire. Le design gagne en modernité avec une nouvelle calandre distinctive et une posture affirmée idéale pour affronter la ville avec style.

Outre son agilité et son look revisité, l’Aygo X hybride affiche également les émissions de CO2 les plus basses parmi les véhicules hybrides non rechargeables, ainsi qu’une empreinte carbone réduite sur l’ensemble du cycle de vie par rapport à son prédécesseur grâce à sa motorisation efficiente et des processus repensés dans le domaine de la production et de la logistique.

Le lancement pour fin 2025.

Le plus petit véhicule tout hybride de Toyota

Le nouvel Aygo X intègre pour la première fois une motorisation tout hybride dans le segment A, étendant l’électrification au véhicule le plus petit et le plus abordable de la gamme Toyota, tout en conservant son design de crossover compact distinctif.

La nouvelle motorisation Hybrid 115, désormais disponible sur Yaris et Yaris Cross, remplacera entièrement le moteur essence 1,0 l de son prédécesseur. Conserver l’empattement de 2430 mm de celui-ci ainsi que le volume de son coffre tout en intégrant les composants hybrides a nécessité des choix d’ingénierie audacieux. Les deux cellules de la batterie sont logées côte à côte sous les sièges arrière, dans une configuration longitudinale inédite sur un hybride Toyota, contrairement aux autres hybrides de la marque avec un agencement parallèle nécessitant davantage d’espace dans le sens de la longueur. La batterie auxiliaire prend désormais place sous le coffre, sans incidence sur la capacité de stockage.

Le porte-à-faux avant allongé de 76 mm permet l’intégration de la motorisation hybride plus grande grâce à une optimisation minutieuse de l’agencement, tout en préservant les proportions de l’Aygo X.

La dernière mouture offre une conduite plus dynamique et exaltante, avec une puissance accrue et des accélérations plus franches grâce à la technologie hybride qui a déjà fait ses preuves sur la Toyota Yaris.

Les avantages du tout hybride font du nouvel Aygo X une citadine par excellence. Parfaitement adapté aux zones à faibles émissions avec une efficience record à seulement 86 g/km*, sa puissance accrue rend les trajets plus confortables et moins fatigants en cas d’escapades plus longues.

L’Aygo X affiche jusqu’à 116 ch DIN de puissance totale, soit 44 ch DIN de plus que la version essence précédente. Résultat: une agilité optimale pour une conduite urbaine dynamique et des accélérations de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes.

Grâce à la plateforme GA-B de la Toyota New Global Architecture (TNGA) et à la rigidité élevée de sa carrosserie et son centre de gravité abaissé rendus possibles grâce au positionnement bas de la batterie hybride, l’Aygo X se montre parfaitement à l’aise en ville. Son rayon de braquage de 4,7 m garantit par ailleurs une maniabilité optimale dans les espaces restreints.

Plus réactif et plus exaltant à conduire, le nouvel Aygo X gagne également en silence et en souplesse pour l’ensemble des passagers grâce à de nouveaux composants d’insonorisation. Les insonorisants au niveau du tableau de bord et du capot ainsi que la plaque de protection sous le moteur, combinés à un système d’échappement et de silencieux repensé, garantissent davantage de sérénité. Les versions haut de gamme vont encore plus loin en ajoutant des vitres plus épaisses et une insonorisation renforcée de l’ensemble de la carrosserie.

La sécurité est une priorité pour l’ensemble de la gamme Toyota. Le nouvel Aygo X ne déroge pas à la règle et hérite du meilleur de la technologie Toyota Safety Sense avec un pack de sécurité et d’assistance à la conduite comprenant un système précollision optimisé, l’assistance au maintien dans la voie et la reconnaissance de la signalisation routière, ainsi que le nouveau système d’aide à l’arrêt d’urgence et l’assistant de conduite proactive. Et pour la première fois sur un Aygo X, Toyota Safety Sense bénéficie de mises à jour over-the-air pour garantir une sécurité optimale.

Un design de SUV compact qui en impose

Avec son nouveau look avant affirmé, la dernière version de l’Aygo X arbore un design high-tech, tout en soulignant son identité de SUV compact.

Un nouveau capot, de nouveaux projecteurs et une nouvelle calandre renforcent la posture du véhicule et donnent l’impression d’un centre de gravité bas. Des jantes en alliage léger 17″ ou 18″ (selon les versions d’équipement) et des passages de roue évasés noirs accentuent sa présence.

Le raffinement a été accentué en avançant le bout du capot, créant une sensation plus haut de gamme, ainsi qu’en déplaçant les clignotants au niveau des rétroviseurs pour un rendu plus discret et moderne.

Les combinaisons de couleurs bi-ton en option accentuent audacieusement la présence dynamique du véhicule, avec un noir contrastant qui s’étend harmonieusement du toit jusqu’à l’arrière et aux jupes latérales, tandis que les teintes extérieures raffinées, inspirées d’un concept «mellow spice», se déclinent en Cinnamon, Jasmin, Tarragon et Lavandula. Un toit en toile exclusif, doté d’un motif dégradé original inspiré de la calandre, est également proposé en option sur les versions d’équipement supérieures.

Malgré les dimensions extérieures compactes du nouvel Aygo X, l’habitacle est optimisé pour offrir un maximum d’espace et de visibilité avec une position de conduite surélevée. Il accueille confortablement quatre passagers, et son coffre d’une capacité de 231 l permet de transporter aussi bien les objets indispensables du quotidien que des bagages volumineux.

L’intérieur repensé, épuré et moderne, offre une expérience plus agréable, pratique et connectée. Un nouveau combiné d’instruments numérique 7″ et le panneau de contrôle du chauffage redessiné apportent une touche moderne plus sophistiquée. Toutes les versions sont désormais équipées de série d’un frein de stationnement électronique et de deux ports de charge USB-C. Les versions d’équipement supérieures proposent également un nouveau chargeur sans fil pour smartphone, une clé numérique, des rétroviseurs rabattables par commande électrique et la technologie nanoeX™ pour améliorer la qualité de l’air.

Toyota présente l’Aygo X GR SPORT

Pour la première fois, une version GR SPORT fait son entrée dans la gamme Aygo X, pour une conduite plus exaltante et un style sportif percutant.

Inspirée des écuries TOYOTA GAZOO Racing, plusieurs fois championnes du monde, la version GR SPORT se distingue par sa peinture bi-ton exclusive Mustard avec capot noir, pour un look dynamique saisissant.

La calandre de l’Aygo X, déjà audacieuse, arbore le motif de maillage en G distinctif que l’on retrouve sur d’autres modèles de la gamme GR, complété par des jantes en alliage léger GR SPORT exclusives. Dans l’habitacle, les finitions noires et grises ainsi que le logo GR brodé renforcent l’impression de sportivité.

Le plaisir de conduite est également au rendez-vous grâce à un réglage dédié des amortisseurs et des ressorts qui améliorent la maniabilité et optimisent le roulis, ainsi qu’à une direction assistée électrique retravaillée pour davantage de réactivité. Autant d’améliorations qui garantissent une conduite urbaine plus exaltante, sans incidence sur le confort.

Une empreinte carbone réduite

L’Aygo X hybride répond spécifiquement aux attentes de la clientèle d’aujourd’hui, qui est de plus en plus attentive à l’impact environnemental de son véhicule tout en recherchant un mélange d’exaltation, de praticité et d’efficience.

L’approche multi-technologique de Toyota en matière de neutralité carbone vise à proposer des solutions durables adaptées à chaque marché et chaque profil d’utilisateur. Avec le nouvel Aygo X hybride, Toyota rend l’électrification accessible à un public plus large dans tous les segments de véhicules.

En adoptant une approche écologique de la production du véhicule à son utilisation en passant par sa commercialisation, Toyota estime que l’empreinte carbone du nouvel Aygo X hybride sur l’ensemble du cycle de vie est réduite de 18%* par rapport à la génération précédente. Une réduction qui repose principalement sur la motorisation hybride ultra-efficiente, ainsi que sur l’emploi de matériaux innovants et des processus de fabrication et de logistique allégés.

Par exemple, la technologie de coloration dans le moule de certains composants, qui consiste à appliquer la couleur directement pendant le moulage par injection, permet de garantir un rendu visuel saisissant et de réduire les émissions de CO2 liées au processus d’application du revêtement par rapport à la peinture.

L’utilisation de plastiques et de textiles recyclés pour la sellerie, notamment le nouveau SakuraTouch® haut de gamme pour un intérieur sans matière d’origine animale, contribue également à réduire l’empreinte carbone.

SakuraTouch contient plus de 40%** de PVC d’origine végétale issu de résidus de pâtes kraft, et intègre également des copeaux de liège provenant de l’industrie vinicole et du PET recyclé, sans pour autant compromettre la durabilité. Ce mélange de matériaux novateur permet de réduire de 95% les émissions de CO2 lors de la fabrication des garnitures par rapport au cuir véritable.

Par ailleurs, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic à Kolín, qui assemble l’Aygo X, mise de plus en plus sur l’énergie verte (sources renouvelables, panneaux solaires installés sur le toit de l’usine) ainsi que sur une logistique de production rationalisée pour les pièces et les véhicules.