Avis – La Galaxy Tab S10 FE : un rafraîchissement mesuré qui cible le milieu de gamme

Samsung vient de dévoiler sa nouvelle tablette Galaxy Tab S10 FE, qui reprend le flambeau de sa devancière en consolidant la présence du constructeur sud-coréen sur le segment des ardoises numériques de milieu de gamme.

Contrairement à sa version Plus, dotée d’un écran plus imposant, la version standard se contente de mises à jour plus modestes : l’adoption d’un nouveau processeur et un léger gain de mégapixels pour son appareil photo principal, sans bouleversement majeur.

Une évolution timide, mais suffisante

Est-ce vraiment un problème ? Pas forcément. Si la Galaxy Tab S10 FE ne brille dans aucun domaine en particulier, elle parvient néanmoins à offrir un ensemble cohérent et satisfaisant pour un usage quotidien. Le rapport qualité-prix reste l’un de ses arguments majeurs, faisant de cette tablette un choix judicieux pour qui recherche un appareil fiable sans ambition démesurée.

Esthétiquement, Samsung n’a pas cherché à réinventer sa recette. On retrouve la silhouette familière des tablettes Galaxy de milieu de gamme : un châssis en aluminium, des bordures d’écran plutôt marquées et un stylet S Pen qui se fixe magnétiquement au dos. Aucun changement notable n’est à signaler du côté du design – et il faut reconnaître qu’aucune révolution n’était réellement attendue pour ce segment.

Avec ses dimensions de 254,3 x 165,8 x 6,0 mm, la tablette s’avère pratiquement identique à la génération précédente, tout en gagnant une demi-millimètre en finesse, un ajustement appréciable bien qu’assez discret à l’œil nu. Par ailleurs, l’appareil conserve la certification IP68, attestant de sa résistance à l’eau et à la poussière.

Une dalle correcte, mais pas transcendante

La façade de la Galaxy Tab S10 FE abrite un écran IPS LCD de 10,9 pouces. Si cette technologie n’offre pas les noirs profonds ni le contraste infini des panneaux OLED, elle reste cohérente au regard du positionnement tarifaire de l’appareil. La résolution s’établit à 2304 x 1440 pixels et la fréquence de rafraîchissement atteint 90 Hz, conférant une fluidité appréciable, bien qu’inférieure à celle des dalles 120 Hz plus haut de gamme. La luminosité maximale annoncée avoisine 800 nits, un niveau correct même si les reflets demeurent gênants en l’absence de traitement antireflet.

Côté sécurité, la biométrie repose sur un lecteur d’empreintes capacitif intégré au bouton d’alimentation. Bien que légèrement proéminent, il demeure de taille réduite, rendant le déverrouillage un peu moins intuitif que les capteurs dissimulés sous l’écran.

Un stylet inclus et une puce plus musclée

Bonne nouvelle : le S Pen est fourni d’office dans la boîte. Il ne bénéficie pas de connectivité Bluetooth, mais reste un stylet EMR, semblable à ceux déjà proposés sur les précédentes itérations de la gamme FE. Il permet de dessiner, annoter et naviguer de manière précise.

Sous le capot, on découvre la puce Exynos 1580, un processeur gravé en 4 nm que l’on retrouve également sur le récent Galaxy A56. Il succède au Exynos 1380, présent sur la génération antérieure, et offre une progression notable des performances, tant sur le plan du CPU que du GPU. Concrètement, la tablette assure sans difficulté les tâches courantes – navigation, réseaux sociaux, consultation de contenu – mais accuse quelques lenteurs dès lors qu’on la sollicite davantage, un compromis logique pour un appareil à ce niveau de prix. Les performances graphiques restent en retrait face à la concurrence, et les benchmarks, tout comme les tests en situation réelle, le confirment.

La Galaxy Tab S10 FE est déclinée en deux configurations : 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go, les deux pouvant accueillir une carte microSD pour étendre l’espace. La tablette bénéficie du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Particularité notable : c’est la seule de cette nouvelle série à proposer une version cellulaire moyennant un surcoût d’une centaine d’euros, alors que la déclinaison Plus se limite au Wi-Fi.

Un logiciel à la pointe et une autonomie bluffante

L’appareil embarque Android 15 et One UI 7, la surcouche maison de Samsung, réputée pour son ergonomie et ses nombreuses fonctionnalités. On y retrouve notamment :

Circle to Search pour rechercher plus facilement des informations en surlignant du contenu.

pour rechercher plus facilement des informations en surlignant du contenu. Solve Math pour résoudre des équations directement dans Samsung Notes.

pour résoudre des équations directement dans Samsung Notes. Handwriting Help qui améliore la lisibilité de vos notes manuscrites.

qui améliore la lisibilité de vos notes manuscrites. Galaxy AI Key , un raccourci clavier pour activer l’assistant vocal de votre choix.

, un raccourci clavier pour activer l’assistant vocal de votre choix. Object Eraser pour effacer des éléments indésirables sur vos photos.

pour effacer des éléments indésirables sur vos photos. Best Face qui sélectionne automatiquement les meilleures expressions sur une série de clichés.

qui sélectionne automatiquement les meilleures expressions sur une série de clichés. Auto Trim qui crée des extraits dynamiques à partir de vos vidéos.

Samsung complète l’offre avec des applications créatives et productives telles que LumaFusion, Goodnotes, Clip Studio Paint ou encore Picsart.

La firme promet également un suivi logiciel sur sept ans, garantissant à la tablette un accompagnement jusqu’en 2032.

Un audio convaincant et une endurance remarquable

Les performances audio de la Galaxy Tab S10 FE surprennent agréablement : le rendu est ample, les basses sont profondes et la distorsion minimale, même à fort volume. Côté endurance, la batterie de 8000 mAh, identique à celle de la génération précédente, bénéficie de l’efficacité accrue de la nouvelle puce. Résultat : des performances impressionnantes. Nos tests témoignent d’une autonomie de près de 7 heures en usage mixte, avec 16h30 en navigation, près de 10 heures en streaming vidéo et 11 heures en jeu 3D. Une autonomie qui surpasse la plupart des concurrentes du même segment et conforte la valeur de la tablette. La charge rapide de 45 W vient parfaire le tableau.

Des améliorations photographiques modestes

La caméra principale passe de 8 à 13 Mpx, probablement identique à celle de la version Plus, avec une qualité d’image très correcte. La caméra frontale reste une 12 Mpx ultra grand-angle, parfaite pour les visioconférences et les autoportraits occasionnels. Les deux modules autorisent la capture vidéo en 4K à 30 images par seconde, offrant une restitution honorable en termes de netteté, de dynamique et de qualité audio.

Verdict : un excellent compromis

En somme, la Galaxy Tab S10 FE ne révolutionne pas la gamme, mais elle peaufine l’ensemble par petites touches : plus fine, dotée d’un processeur plus performant et d’un support logiciel exemplaire. Si l’ancienne Tab S9 FE reste largement suffisante pour qui la possède déjà, cette nouvelle mouture constitue un choix avisé pour les néophytes désireux de découvrir l’écosystème Samsung. À moins de CHF 400 (constaté ce jour sur le web), la Galaxy Tab S10 FE offre un rapport qualité-prix séduisant, porté par une autonomie de référence et un usage équilibré pour le quotidien.