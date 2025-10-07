Nouvelle bande-annonce de gameplay qui donne un avant gout du quotidien du futur jeu de simulation Ranger’s Path: National Park Simulator

Partager Facebook

Dans Ranger’s Path: National Park Simulator, les joueurs commenceront leur journée dans leur propre cabane qui fait partie du village des gardes forestiers du parc et qui est interdite aux visiteurs ordinaires. De là, ils pourront partir à l’assaut des différentes tâches qui les attendent au cours de leur journée, en voiture ou à pied. Outre les principales missions telles que l’ouverture de sentiers ou la réparation des infrastructures, leur radio ne cessera de retransmettre des appels réguliers pour les informer au sujet des déchets sauvages, des panneaux cassés, des tables ou bancs de pique-nique endommagés et des dégâts causés aux sentiers, notamment par des arbres ou des branches tombés suite à un orage. Lors de leurs déplacements dans le parc, les gardes forestiers seront également sollicités par les randonneurs pour leur indiquer le chemin et les joueurs devront fournir aux visiteurs des informations sur les sites touristiques et la faune sauvage. ​

En route pour le camping

Bien entendu, les campings font également partie intégrante de l’expérience offerte dans un parc national. En tant que garde forestier, les joueurs devront s’y rendre régulièrement pour veiller à leur bon fonctionnement ; en effet, les déchets attirent les animaux sauvages, tels que les ratons laveurs ou encore les ours ! Ils devront également vérifier les permis de camping des visiteurs qui s’apprêtent à passer la nuit sur place.

La préservation de la faune sauvage au profit de tous

Protéger la nature est un autre aspect important du travail d’un garde forestier. À l’aide de leur appareil photo, les joueurs pourront observer et documenter leurs rencontres avec une grande variété d’espèces animales et végétales. Des ratons laveurs espiègles aux aigles majestueux, en passant par les cerfs gracieux et les loups insaisissables, chaque observation constitue une page supplémentaire dans leur répertoire personnel sur la faune sauvage. Compléter ces pages permettra non seulement aux joueurs de répondre aux questions des visiteurs, mais aussi de compléter la collection du musée du parc, situé dans le centre d’accueil près de l’entrée. Par la suite, les gardes forestiers seront également amenés à demander leur permis de pêche aux pêcheurs et à répondre aux appels d’urgence liés à la faune sauvage.

L’accès anticipé commence bientôt

Ranger’s Path: National Park Simulator sera bientôt lancé en accès anticipé sur Steam et l’Epic Games Store avec un ensemble de fonctionnalités déjà très complet, offrant dès le premier jour de nombreuses heures de jeu captivantes. Tout au long de la phase d’accès anticipé, les joueurs pourront profiter de mises à jour régulières et gratuites, avec de nouveaux outils, de nouvelles activités et des améliorations de la faune sauvage prévues. La communauté de joueurs aura un rôle crucial dans le développement futur du titre grâce à ses retours et ses suggestions.

Caractéristiques principales :