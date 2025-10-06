Partager Facebook

Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif de votre passé. Sarah et David, deux inconnus célibataires, se rencontrent lors du mariage d’un ami commun et, par un incroyable coup du sort, se lancent ensemble dans une aventure où ils revivent des instants marquants de leurs vies respectives. Ces souvenirs retracent leurs parcours et pourraient bien leur offrir une chance de transformer leur avenir.

Entre romcom, film fantastique et comédie musicale, cette romance feel good proposée par Kogonada est portée par Margot Robbie et Colin Farrell. Le casting cinq étoiles et la beauté de la photographie constituent les principaux atouts du film. L’émotion peine pourtant à percer. Dommage !

A big bold beautiful Day

Un film de Kogonada

Avec Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline

Distributeur : Sony Pictures

Durée : 109 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 1er octobre 2025