Nouvelle bande-annonce de Princess Peach: Showtime!

Peach affrontera ses ennemis sur la scène, du sol au plafond, endossant le rôle d’une épéiste, d’une détective, d’un maître de kung-fu et d’une pâtissière, entre autres. Mais ce n’est pas une aventure ordinaire, et il faudra encore plus de panache à Peach pour mener cette pièce jusqu’au triomphe final.



En tant que ninja, Peach déploiera ses capacités d’infiltration en utilisant les ombres, les arbustes et les tubes de bambou pour surprendre et vaincre ses ennemis. Dans les situations demandant davantage d’audace, Peach western entrera en action. Sa maîtrise de l’équitation n’a d’égale que sa dextérité au lasso, et vous aurez besoin des deux pour vous assurer que Peach puisse s’en tirer en chevauchant vers le soleil couchant… ou du moins jusqu’à la scène suivante.



En même temps que la sortie de Princess Peach: Showtime! le 22 mars, les manettes Joy-Con Nintendo Switch rose pastel seront elles aussi disponibles dans certains points de vente et sur My Nintendo Store.