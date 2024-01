Partager Facebook

Mathieu doit tout à son ami Vincent : sa maison, son travail, et même de lui avoir sauvé la vie il y a dix ans. Ils forment avec leurs compagnes un quatuor inséparable et vivent une vie sans nuage sur la côte d’Azur. Mais la loyauté de Mathieu est mise à l’épreuve lorsqu’il découvre que Vincent trompe sa femme. Quand la maîtresse de Vincent est retrouvée morte, la suspicion s’installe au cœur des deux couples, accompagnée de son cortège de lâchetés, de mensonges, et de culpabilité.

Amateurs de thriller psychologique sur fond de drame conjugal et amical, ce film, librement adapté de « Ball Trap » d’Eric Assous est pour vous. Passion dévorante, adultère, secrets, mensonges, jalousie, coup bas, culpabilité, sentiment d’être redevable sont au rendez-vous de cette intrigue captivante et bien ficelée. Yvan Attal (« Mon chien stupide », « Les choses humaines »), à la fois derrière et devant la caméra, donne la réplique à Guillaume Canet. Marie-José Croze et Maîwenn prêtent leurs traits à leurs épouses respectives. Aussi à l’aise dans le polar que dans la comédie, le compagnon de Charlotte Gainsbourg signe un thriller parfaitement réussi !

Un coup de dés

Un film de Yvan Attal

Avec Yvan Attal, Guillaume Canet Marie-Josée Croze,, Maïwenn, Alma Jodorowsky

Distributeur : Pathé

Durée : 1h24

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 24 janvier 2024