Nouvelle BMW i3. Le cœur battant de la nouvelle ère.

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La BMW Série 3 incarne l’essence même de la marque BMW. Depuis cinq décennies, cette icône symbolise le plaisir de conduire, la sportivité, un design immédiatement reconnaissable et une capacité constante à se réinventer. Un héritage auquel chaque génération de BMW Série 3 reste fidèle. La Nouvelle BMW i3 100 % électrique prolonge cet ADN en enrichissant le caractère emblématique de la BMW Série 3 de qualités inédites.

Deuxième modèle de la Neue Klasse, la BMW i3 marque un saut technologique majeur et ouvre une nouvelle ère pour la marque. La première BMW Série 3 100 % électrique est lancée sous l’appellation BMW i3 50 xDrive, équipée d’un moteur électrique sur chacun des essieux avant et arrière. La puissance combinée du système atteint 345 kW/469 ch¹, pour un couple maximal de 645 Nm¹. La très efficiente sixième génération de la technologie BMW eDrive, associée à la nouvelle interface digitale BMW Panoramic iDrive et à l’unité de commande BMW Heart of Joy, porte le plaisir de conduire à un niveau inédit. Avec le système BMW Symbiotic Drive, l’expérience de conduite assistée entre également dans une nouvelle ère. La BMW i3 propose par ailleurs une interprétation moderne des codes stylistiques emblématiques d’une berline BMW.



Expression du nouveau langage stylistique de la marque, la Nouvelle BMW i3 est immédiatement identifiable comme une BMW Série 3 : affirmée, dynamique et élégante. Les proportions sportives caractéristiques de BMW s’expriment à travers une interprétation modernisée de la berline tricorps. Parmi ses traits distinctifs figurent un empattement long, une surface vitrée élancée s’inclinant vers l’arrière et des porte-à-faux courts. La face avant à quatre optiques reprend une signature familière tout en l’interprétant de manière inédite. La calandre BMW et les doubles projecteurs se fondent dans une signature lumineuse innovante, formant un ensemble puissant et expressif. À l’arrière, les feux horizontaux marqués soulignent la précision du design et l’expression du progrès technologique. Les passages de roues largement évasés mettent en valeur la posture large et sportive de la Nouvelle BMW i3. L’habitacle offre un espace généreux et exploite pleinement les possibilités offertes par une architecture entièrement pensée pour l’électromobilité. Il exprime dans le même temps une sportivité clairement orientée vers le conducteur. L’interface digitale BMW Panoramic iDrive ne se contente pas de définir un intérieur moderne et accueillant : il inaugure également un nouveau niveau d’orientation vers le conducteur, signature emblématique de BMW.



La sportivité et le plaisir de conduire font partie intégrante de l’ADN de la BMW Série 3. La Nouvelle BMW i3 franchit une nouvelle étape et établit de nouveaux standards. En exploitant pleinement les capacités uniques de l’électromobilité, elle offre un comportement routier d’une précision remarquable, à la fois fluide, intuitif et parfaitement maîtrisé. L’unité de commande BMW Heart of Joy façonne l’expérience de conduite de la BMW i3. Ses temps de réaction sont dix fois plus rapides que ceux des systèmes précédents. Associée à trois autres unités de commande haute performance, elle constitue la pièce maîtresse de la nouvelle architecture logicielle et électronique.



La Nouvelle BMW i3 se distingue également par son excellente aptitude aux longs trajets. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 900 kilomètres¹ selon le cycle WLTP. Les puissances de recharge en courant continu pouvant atteindre 400 kW permettent en outre de réduire considérablement les temps de recharge. Sur une borne de recharge rapide en courant continu, il est ainsi possible de récupérer jusqu’à 400 km d’autonomie¹ en seulement 10 minutes. La sixième génération de la technologie BMW eDrive constitue la base de ces performances. Elle comprend des moteurs électriques hautement efficients, une technologie 800 volts ainsi que de nouvelles batteries haute tension intégrant des cellules cylindriques de nouvelle génération. L’architecture « cell-to-pack » permet d’atteindre une densité énergétique élevée au niveau du pack tout en contribuant à une batterie haute tension plus compacte et plus plate. La BMW i3 propose également des fonctions de recharge bidirectionnelle : Vehicle-to-Load (en combinaison avec le Chargeur rapide AC Pro 22 kW optionnel) et Vehicle-to-Home. Elle est également compatible avec la fonction Vehicle-to-Grid (sous réserve de disponibilité sur les marchés).



La BMW i3 est produite dans l’usine BMW Group de Munich, site historique du BMW Group. Depuis plus de cent ans, l’usine de Milbertshofen, située au nord de Munich, produit des véhicules premium. Au cours des quatre dernières années, le site a fait l’objet d’importants travaux de modernisation. Un nouvel atelier de carrosserie ainsi qu’une zone d’assemblage de pointe intégrant des espaces logistiques ont notamment été construits. Les nouveaux bâtiments sont actuellement dans leur phase finale d’extension. La production de la Nouvelle BMW i3 débutera dans ces installations à partir d’août 2026. Les premiers véhicules seront livrés dès l’automne de la même année. Un an plus tard, le site passera à une production exclusivement dédiée aux modèles 100 % électriques de la Neue Klasse. Cette transformation industrielle s’accompagne de nombreuses mesures de modernisation du site.



DIMENSIONS.

Longueur 4,760 mm Largeur 1,865 mm Hauteur 1,480 mm Empattement 2,897 mm Largeur de voie avant 1,606 mm Largeur de voie arrière 1,614 mm



DESIGN HIGHLIGHTS.