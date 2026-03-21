BYD accélère le développement de son réseau de concessionnaires en Suisse

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

BYD, premier constructeur mondial de véhicules électriques et hybrides rechargeables, poursuit l’expansion de son réseau de concessionnaires en Suisse. De nouveaux partenaires ont ouvert leurs portes en février et au cours du mois de mars, tandis que d’autres ouvertures sont prévues au printemps et à l’automne. L’entreprise renforce ainsi sa présence dans toutes les régions du pays et élargit la disponibilité de ses véhicules et de ses services. Avec les sites existants et les nouvelles ouvertures, BYD compte désormais un total de 26 partenaires : 9 en Suisse romande, 15 en Suisse alémanique et 2 au Tessin.

BYD Suisse poursuit de manière soutenue le développement de son réseau de partenaires. Neuf nouveaux sites de vente et d’après-vente ont été inaugurés en février et en mars, et cinq autres suivront dans les mois à venir. Avec actuellement 26 partenaires, BYD couvre environ 60 % du territoire suisse. L’objectif est d’atteindre 50 partenaires d’ici la fin de l’année.

« Nous élargissons continuellement notre présence à l’échelle nationale et rendons l’expertise technologique de BYD encore plus accessible à nos clientes et clients dans toute la Suisse. Notre priorité reste claire : offrir des expériences clients de premier ordre, garantir un fort ancrage local et assurer une croissance durable à long terme – toujours aux côtés de nos partenaires officiels », déclare Dimitris Chanazoglou, Country Manager de BYD Suisse.

Parmi les sites ouverts en février et mars figurent :

Garage Oberlin AG à Freienbach (SZ)

Garage Martin Müller AG à Niederurnen (GL)

By My Car à Meyrin (GE) et Gland (VD)

Harmony New Energy Auto Service Swiss GmbH à Petit-Lancy (GE) ainsi qu’à Schlieren (ZH)

Schloss-Garage Winterthur AG à Winterthur (ZH)

Garage Stahel AG à Oberaach (TG)

Bühler R. AG à Neuenegg (BE)

D’autres partenaires ouvriront en avril :

Auto Kämpf AG à Heimberg (BE)

Elojul’s SA (Autocorner Gruppe) à Romanel-sur-Lausanne (VD)

Keigel AG à Basel (BS) et Pratteln (BL)

Zünd MobilCenter AG à Widnau (SG)

Un site supplémentaire de City-Garage AG à Saint-Gall (SG) est prévu pour septembre.

Avec l’extension de son réseau de concessionnaires, BYD poursuit sa stratégie à long terme visant à construire un réseau de partenaires solide à l’échelle nationale, afin d’offrir à ses clientes et clients un accès généralisé à la mobilité électrique.