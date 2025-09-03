Nouvelle mise à jour de contenu gratuite pour Farming Simulator 25

Partager Facebook

GIANTS Software à lancé la troisième mise à jour de contenu gratuite de Farming Simulator 25, enrichissant le jeu avec une large sélection de machines issues de fabricants renommés. Une vidéo de gameplay met en avant ces nouvelles machines. Publié en parallèle de cette mise à jour, le patch 1.11 introduit diverses améliorations en termes de stabilité et de performance.

Liste des nouveaux équipements :

Fliegl Vario Chassis V2

KRONE GX AgriLiner 520

LEMKEN Juwel 6 M V

STREUMASTER FW 212 TD PROFI

Berthoud Vantage 4300

HORSCH Avatar 12.25 SD

Schwarzmüller Timber Trailer

Lizard Shipping Container

AGI Batco BCX³ 1549 – MY2022

AGI STORM FX Seed Treater

AGI Westfield MKX 13-94 – MY2022

AGI Westfield STX² 10-51

AGI Westfield UTX 44

AGI Flat Bottom Bin + NECO Dryer

AGI SENTINEL Garage

AGI Westeel Flat Bottom Bin

AGI Westeel Hopper Bin

AGI Westeel Smoothwall Bin

La sélection introduit des solutions polyvalentes de transport et de logistique, des outils avancés de semis et de travail du sol, du matériel professionnel pour la pulvérisation et l’épandage, ainsi qu’un écosystème AGI enrichi pour la gestion, le traitement et le stockage des grains, élargissant ainsi les processus agricoles à toutes les échelles.

Patch : améliorations graphiques et de performance

Le patch 1.11, inclus dans la mise à jour de contenu, améliore la stabilité et les performances sur l’ensemble des systèmes. Notamment, les joueurs PC peuvent désormais activer la DLSS Frame Generation (série RTX 40) et la Multi Frame Generation (série RTX 50) afin d’augmenter leur nombre d’images par seconde. De plus, la mise à jour intègre divers ajustements visuels, dont la diminution des défauts d’affichage liés aux Screen Space Reflection et une meilleure lisibilité des andains.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un Year 1 Season Pass est également proposé, incluant Farming Simulator 25 : Highlands Fishing qui sera lancé le 4 novembre, ainsi que trois autres packs, permettant aux fans d’économiser jusqu’à 25% par rapport à un achat séparé des contenus.