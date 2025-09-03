Rayman : le grand retour d’une icône du jeu vidéo français se profile à l’horizon

Partager Facebook

Figure majeure du jeu vidéo français, Rayman pourrait bientôt retrouver la lumière. Ubisoft Montpellier et Milan planchent sur un projet encore entouré de mystère, qui pourrait marquer la renaissance d’une licence culte de la plateforme.

Treize ans de silence pour une figure culte

Figure emblématique du jeu vidéo hexagonal, Rayman renaît dans l’actualité après une longue traversée du désert. Treize années se sont écoulées depuis Rayman Legends (2013), dernier épisode canonique salué pour sa direction artistique et son inventivité ludique. Hormis une apparition ponctuelle dans le contenu additionnel de Mario + Rabbids: Sparks of Hope, le héros sans bras ni jambes était resté cantonné au silence. Désormais, Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan confirment travailler sur un projet inédit, ranimer la flamme d’une communauté qui n’a jamais cessé d’espérer une suite ou un renouveau digne de ce nom.

Entre remake pressenti et nouvelle aventure

Pour l’heure, le voile du mystère demeure soigneusement entretenu par l’éditeur. Les indiscrétions recueillies par Insider Gaming évoquent un premier chantier baptisé Steambot, interprété comme un remake prévu à l’horizon 2026. Ce projet servirait de tremplin : son accueil conditionnerait le feu vert à un hypothétique Rayman 4, qui reprendrait le flambeau laissé en suspens depuis Hoodlum Havoc et renouerait avec la plateforme en trois dimensions. Mais à ce stade, aucune confirmation officielle ne permet de trancher entre modernisation d’un opus culte ou véritable aventure inédite.

Un retour placé sous le signe de la prudence

Ubisoft, dans une récente communication vidéo, a d’ailleurs tempéré l’ardeur des fans : il ne faut pas attendre d’annonce formelle dans l’immédiat. Aucun détail n’a filtré ni sur les supports visés, ni sur le calendrier de sortie. Seule certitude : Rayman, icône de plusieurs générations de joueurs, est bel et bien de retour en développement actif au sein des équipes européennes de l’éditeur français.

Héritage et promesses d’avenir

Ce regain d’intérêt pour la licence illustre une stratégie plus large : réactiver des franchises historiques à l’heure où le genre plateforme connaît un regain de popularité. Reste à savoir si le personnage créé par Michel Ancel saura séduire une nouvelle génération de joueurs tout en conservant l’esprit fantasque et l’exigence ludique qui ont forgé sa légende. Entre prudence affichée par Ubisoft et impatience d’une communauté passionnée, le futur de Rayman s’écrit désormais à la croisée des chemins.