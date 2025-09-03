Activision et Paramount s’accordent pour adapter Call of Duty au cinéma

Partager Facebook

Ce partenariat vise à donner vie à l’univers emblématique de Call of Duty sur grand écran, offrant ainsi un événement cinématographique inoubliable aux fans du monde entier. Call of Duty, l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, est la série de jeux vidéo la plus vendue aux États-Unis depuis 16 années consécutives, avec plus de 500 millions d’exemplaires vendus dans le monde, touchant des centaines de millions de joueurs à travers le globe et influençant de façon majeure la culture populaire depuis plus de deux décennies.



Dans le cadre de ce partenariat d’envergure, Paramount développera, produira et distribuera un film en live-action inspiré de Call of Duty, conçu pour ravir ses nombreux fans à travers le monde en reprenant les éléments emblématiques de la série culte, tout en élargissant audacieusement la franchise à un tout nouveau public. Les deux entreprises s’engagent à respecter la richesse narrative et le style distinctif de la licence, promettant une expérience authentique et passionnante tant pour les fans de longue date que pour les nouveaux venus.



David Ellison, Chairman et CEO de Paramount, société du groupe Skydance, a déclaré : « En tant que fan de longue date de Call of Duty, c’est vraiment un rêve qui devient réalité. Depuis les premières campagnes alliées dans le Call of Duty original, en passant par Modern Warfare et Black Ops, j’ai passé d’innombrables heures à jouer à cette franchise que j’adore. Être chargé par Activision et les joueurs du monde entier de porter cet univers narratif extraordinaire sur grand écran est à la fois un honneur et une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère. Nous abordons ce projet avec le même engagement rigoureux et sans compromis envers l’excellence qui a guidé notre travail sur Top Gun: Maverick, afin de nous assurer qu’il réponde aux normes exceptionnellement élevées que méritent cette franchise et ses fans. Je peux vous promettre que nous sommes déterminés à offrir une expérience cinématographique qui honore l’héritage de cette marque unique en son genre, en captivant les fans de longue date de Call of Duty tout en séduisant une toute nouvelle génération. »



Rob Kostich, président d’Activision, a déclaré : « Tout au long de son histoire, Call of Duty a captivé notre imagination avec des scènes d’action incroyables et des histoires intenses qui ont rassemblé des millions de personnes à travers le monde, et notre volonté de créer des jeux Call of Duty exceptionnels reste inébranlable. Avec Paramount, nous avons trouvé un partenaire fantastique avec lequel nous allons collaborer pour transposer cette action viscérale et époustouflante sur grand écran dans un moment cinématographique déterminant. Le film rendra hommage et développera ce qui a fait le succès de cette franchise, et nous sommes impatients de nous lancer dans cette aventure. Notre objectif commun est très simple : créer une expérience cinématographique inoubliable que notre communauté adorera et qui enthousiasmera et inspirera de nouveaux fans de la franchise. »