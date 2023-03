Nouvelle série Samsung Galaxy A: l’expérience Galaxy accessible à tous

Partager Facebook

Samsung lance la nouvelle série Galaxy A comprenant l’A54 5G et l’A34 5G. L’A14 5G et l’A14 LTE, dévoilés en janvier, sont également disponibles dès aujourd’hui. Dotée d’un écran plus lumineux, d’une caméra plus sophistiquée et d’une autonomie de batterie supérieure à celle de ses prédécesseurs, la nouvelle série Galaxy A offre un rapport qualité/prix exceptionnel.

Samsung a dévoilé aujourd’hui le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G, deux smartphones qui se démarquent par leur excellent rapport qualité/prix. Nouveaux modèles de la fameuse série Galaxy A, ils permettent aux utilisatrices et utilisateurs de réaliser des vidéos stables et nettes, et de distinguer clairement l’écran, y compris en cas de forte luminosité. Ces nouveaux smartphones sont également dotés d’une batterie d’une autonomie de plus de deux jours.¹



Des photos impressionnantes de jour comme de nuit

Le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G réalisent des prises de vue nettes, même en environnement très lumineux comme en plein soleil, une prouesse rendue possible grâce aux fonctions pilotées par IA et Nightography des Samsung Galaxy. Grâce à sa caméra frontale de 32 mégapixels, le Galaxy A54 capture des selfies étonnamment détaillés et assure des appels vidéo fluides.



Dotés d’une stabilisation optique de l’image (OIS) et d’une stabilisation vidéo numérique (VDIS) améliorées, ces nouveaux smartphones prennent des photos encore plus nettes et exemptes de flou que les modèles précédents. Une fois la nuit tombée et en cas de faible luminosité, le mode nuit permet aux utilisatrices et utilisateurs de saisir plus de détails en augmentant la résolution de la caméra. Les ombres et reflets indésirables sont également plus faciles à supprimer grâce aux outils d’édition améliorés des nouveaux appareils de la série Galaxy A.



Affichage dynamique et batterie longue durée

Les Galaxy A54 5G et A34 5G sont dotés d’écrans Super AMOLED impressionnants, de 6,4 pouces² pour le Galaxy A54 5G et de 6,6 pouces³ pour le Galaxy A34 5G. L’affichage a été optimisé pour une utilisation en extérieur, même en plein soleil. Grâce au Vision Booster et à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ces écrans s’adaptent aux différentes conditions d’éclairage.



Le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G garantissent également jusqu’à deux générations de mises à jour du système d’exploitation, et quatre ans de mises à jour de sécurité.



Une sécurité sans compromis

Dans les Galaxy A54 5G et A34 5G, les données sont verrouillées par Samsung Knox. Les deux smartphones de la nouvelle série Galaxy A permettent aux utilisatrices et utilisateurs d’accéder au tableau de bord de sécurité et de confidentialité, facilitant ainsi la surveillance du suivi des données par les applications et la gestion manuelle de la collecte des données. La fonction Private Share⁴, destinée au partage de fichiers importants contenant des informations sensibles ou personnelles, permet de partager des fichiers uniquement avec certains destinataires, pour un délai déterminé et en désactivant les captures d’écran.



Le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G sont compatibles avec l’écosystème Samsung Galaxy afin de permettre une connectivité sans faille entre appareils comme les Galaxy Buds ou la Galaxy Watch.



Le Galaxy A14 5G, un smartphone à petit prix

Le troisième appareil de la série est le Galaxy A14 5G. Le Galaxy A14 5G offre également une autonomie de plusieurs jours⁵, une amélioration significative de la qualité des selfies, et garantit jusqu’à deux générations de mises à jour du système d’exploitation Android, et jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité.



La caméra frontale de 13 mégapixels et la caméra arrière à triple objectif ultrafine du Galaxy A14 5G donnent de la profondeur aux détails, aux couleurs et aux sujets de chaque scène. Le Galaxy A14 5G a un écran réactif et adaptatif de 90 Hz, d’une diagonale de 6,6 pouces et d’une résolution FHD+ améliorée.



Prix et disponibilité

Le Galaxy A54 5G est disponible en quatre coloris: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet et Awesome White, en version 128 Go pour 459 CHF (PVC) et en version 256 Go pour 499 CHF (PVC).



Le Galaxy A34 5G est disponible en quatre coloris: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet et Awesome Silver en version 128 Go pour 369 CHF (PVC) et en version 256 Go pour 429 CHF (PVC).



Le Galaxy A14 est disponible en quatre coloris: Black, Silver, Dark Red et Light Green. La version 128 Go LTE est disponible pour 209 CHF (PVC) et la version 128 Go 5G pour 239 CHF (PVC).