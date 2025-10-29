Nouvelles fins, nouveaux monstres : l’horreur de Look Outside n’a plus de limites avec la mise à jour gratuite Final Vision

Look Outside, le RPG horrifique de survie acclamé par la critique du développeur Francis Coulombe et de l’éditeur Devolver Digital, prend une nouvelle forme terrifiante avec l’arrivée de sa mise à jour Final Vision.

Cette version 2.0 est gratuite et disponible pour quiconque possède le jeu. Elle ajoute :

De nombreuses fins inédites

Un mode défi rempli de surprises : Cursed

De nouvelles interactions

De nouvelles zones

De nouvelles quêtes

Des dizaines de nouveaux monstres

Des combats de boss inédits

Des secrets horribles à la pelle

Look Outside, jugé de manière Extrêmement Positive par la communauté sur Steam, est un RPG horrifique qui se déroule dans un immeuble d’habitation.

Explorez les entrailles de la bâtisse pour trouver de la nourriture, des ressources et des armes tout en rencontrant d’étranges personnages. Il vous faudra parfois combattre des créatures monstrueuses qui étaient autrefois vos voisins.

Rentrez ensuite à la maison avec vos précieuses denrées et un semblant d’explications aux nombreux questionnements qui vous hantent. Jouez à des jeux, préparez le dîner, concevez de nouveaux outils et discutez avec les quelques alliés que vous vous ferez en chemin : le calme sera de courte durée.

Cette version finale du jeu est disponible sur PC.