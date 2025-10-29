Police Simulator: Patrol Officers dévoile l’extension Contraband

Partager Facebook

Contraband apporte une extension majeure de la carte dans l’État de Franklin, où les agents interviendront dans deux postes de contrôle reliés à l’autoroute. Les joueurs devront effectuer de nouvelles tâches, notamment de nouveaux types d’inspection, de vérification de documents et de contrôle de cargaisons.

Inspectez, analysez et protégez

Avec l’ouverture des postes d’inspection de Franklin, le service de police de Brighton se voit attribuer de nouvelles responsabilités. Les agents vérifieront les passeports, les permis de conduire et les manifestes de cargaison, à la recherche d’erreurs ou de détails falsifiés. En cas de suspicion, les véhicules pourront être redirigés pour des fouilles approfondies du coffre, de l’habitacle et du moteur afin de détecter toute présence de marchandises de contrebande ou toute infraction à la sécurité.

Le travail ne s’arrête pas à l’extérieur : à l’intérieur du bâtiment administratif, les agents devront procéder à des contrôles et interroger les individus afin de vérifier les détails de leur voyage et de leur cargaison.

Maniez des outils et équipements de pointe

Avec l’extension Contraband, les agents auront accès à des technologies d’inspection avancées, notamment un kiosque biométrique, un miroir d’inspection, un scanner à rayons X et un analyseur de substances. Le SUV de police Titan rejoindra la flotte, prêt pour les patrouilles et les poursuites.

Des tours d’observation et des jumelles permettront de surveiller la zone, tandis que les nouvelles tâches liées aux tours de guet permettront aux agents de surveiller la zone frontalière, de signaler les incidents, d’assurer la sécurité du périmètre et de réparer la clôture si nécessaire.

Des scénarios dynamiques et un gameplay coopératif

Chaque contrôle comportera un risque d’escalade lorsque les suspects tenteront de s’enfuir, de résister ou de se lancer dans une course-poursuite. Combinés à l’extension Highway Patrol, ces moments pourront devenir encore plus intenses, donnant lieu à des courses-poursuites à grande vitesse sur l’autoroute. Les agents pourront également utiliser le nouveau fusil à blanc pour maîtriser en toute sécurité les suspects récalcitrants lorsque cela s’avérera nécessaire.Toutes les nouvelles fonctionnalités peuvent être découvertes en solo ou en multijoueur, avec une prise en charge complète du partage des DLC, garantissant ainsi à chaque joueur de pouvoir participer aux nouvelles missions, qu’il possède ou non le contenu.

Fonctionnalités principales

Une extension de la carte de l’État de Franklin avec deux nouveaux postes de contrôle ​

Le contrôle des documents, des véhicules et des cargaisons à l’aide de systèmes réalistes

Le travail administratif en intérieur pour l’examen des documents et les interrogatoires

Le SUV de police Titan et des équipements de contrôle de pointe

La surveillance depuis les tours de guet, l’utilisation de jumelles et la réparation des clôtures

Des scénarios dynamiques, la résistance des suspects et la prise en charge du mode multijoueur

L’extension Contraband sortira le 19 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Contraband également incluse dans le season pass