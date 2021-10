HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! sortira sur iOS et Android le 7 décembre !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SEGA et son partenaire Colorful Palette annoncent aujourd’hui la sortie du jeu de rythme mobile HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! le 7 décembre prochain, sur iOS et Android. Le jeu de rythme le plus attendu de l’année offre un large panel de personnages, musiques et scénarios originaux que SEGA et Colorful Palette dévoileront régulièrement sur les réseaux officiels du jeu jusqu’à sa sortie en décembre.

SEGA a récemment organisé une phase de beta publique couronnée de succès : plus de 60 000 joueurs sur Android et iOS se sont déhanchés pendant deux semaines de folie !

Cette nouvelle bande-annonce de HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! lève le voile sur les cinq groupes de musique dans lesquels se répartissent les 20 personnages du jeu, chacun offrant son propre style musical et sa propre histoire :

Leo/need est le « groupe de rock du lycée ». Formé par quatre amis d’enfance qui ont surmonté leurs différences, le groupe a pour vocation de consolider leur amitié.

est le « groupe de rock du lycée ». Formé par quatre amis d’enfance qui ont surmonté leurs différences, le groupe a pour vocation de consolider leur amitié. MORE MORE JUMP! est le « groupe d’Idols » dans lequel une jeune fille, qui rêve de devenir idol, fait équipe avec trois filles déjà confrontées à la dure réalité de la célébrité. Parviendra-t-elle à réaliser son rêve ?

est le « groupe d’Idols » dans lequel une jeune fille, qui rêve de devenir idol, fait équipe avec trois filles déjà confrontées à la dure réalité de la célébrité. Parviendra-t-elle à réaliser son rêve ? Vivid BAD SQUAD est le « groupe street » : une fille timide entre dans le monde de la musique urbaine et rejoint un groupe qui tente de surpasser une véritable Légende du milieu.

est le « groupe street » : une fille timide entre dans le monde de la musique urbaine et rejoint un groupe qui tente de surpasser une véritable Légende du milieu. Wonderlands x Showtime est le « groupe Entertainment ». Il réunit une bande de musiciens excentriques qui investissent la scène déserte d’un parc d’attraction populaire pour divertir le monde.

est le « groupe Entertainment ». Il réunit une bande de musiciens excentriques qui investissent la scène déserte d’un parc d’attraction populaire pour divertir le monde. Nightcord at 25:00 est le « groupe de musique en ligne ». Ils ne connaissent pas leurs noms ni leurs visages, mais ces amis se retrouvent en ligne pour créer de la musique ensemble dans les heures avancées de la nuit.

Ces cinq groupes proposent une grande variété de pistes musicales, dont les visuels sont entièrement animés en 3D. Le jeu offre également l’opportunité de participer à des performances en direct, d’interagir avec sa communauté, d’assister à des événements en ligne et de gagner des récompenses diverses et variées.

HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! sera téléchargeable gratuitement et proposera des achats intégrés au sein de l’application. Le jeu sera entièrement doublé en japonais et offrira des sous-titres anglais.