Nouvelles missions et récompenses de Battle Pass sont au programme de la saison 3 de Rematch

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Rematch, la sensation du jeu de football en ligne signée Sloclap, le studio derrière Sifu, marque une nouvelle fois les esprits aujourd’hui avec le lancement de sa Saison 3 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.