Nouvelles missions et récompenses de Battle Pass sont au programme de la saison 3 de Rematch

Rematch, la sensation du jeu de football en ligne signée Sloclap, le studio derrière Sifu, marque une nouvelle fois les esprits aujourd’hui avec le lancement de sa Saison 3 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.
- Missions Quotidiennes et Hebdomadaires : la Saison 3 offre de nouvelles récompenses pour celles et ceux qui cherchent à maintenir un rythme de victoire régulier – tout en accumulant un maximum de Jetons !
- Défis Quotidiens : connectez-vous chaque jour pour compléter un nouvel objectif et gagner un Jeton
- Défis Hebdomadaires : de plus gros défis pour de plus grosses récompenses. Gagnez deux Jetons ou plus avec chaque série hebdo accomplie
- Défis répétables : disputez cinq matchs pour gagner un jeton, puis recommencez le défi pour rafler cette récompense encore et encore.
- Nouveau Battle Pass : de nouveaux équipements, tenues et éléments cosmétiques sont disponibles pour appuyer votre style sur la pelouse. Très sobre ou super flamboyant, c’est ici que ça se passe !
- Team Up : vous souhaitez garder la même équipe toute la saison ? Team Up vous permet de former une escouade avec vos coéquipiers préférés, parce que la grandeur peut perdurer après le coup de sifflet final !
- Retour à durée limitée du matchmaking en 1 contre 1 : la possibilité de faire des duels revient, du 3 au 13 avril. L’occasion de régler quelques comptes avec vos rivaux ou de se détendre le temps de quelques matchs amicaux
- Améliorations sur le terrain : Sloclap a raffiné le « beautiful game » de Rematch, avec des ajustements pour les reprises de volée, les dribbles, les gestes défensifs et plus encore.