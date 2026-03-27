Nouvelles missions et récompenses de Battle Pass sont au programme de la saison 3 de Rematch

cedric 27 mars 2026 Epic Store, Games, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Rematch, la sensation du jeu de football en ligne signée Sloclap, le studio derrière Sifu, marque une nouvelle fois les esprits aujourd’hui avec le lancement de sa Saison 3 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

  • Missions Quotidiennes et Hebdomadaires : la Saison 3 offre de nouvelles récompenses pour celles et ceux qui cherchent à maintenir un rythme de victoire régulier – tout en accumulant un maximum de Jetons !
    • Défis Quotidiens : connectez-vous chaque jour pour compléter un nouvel objectif et gagner un Jeton
    • Défis Hebdomadaires : de plus gros défis pour de plus grosses récompenses. Gagnez deux Jetons ou plus avec chaque série hebdo accomplie
    • Défis répétables : disputez cinq matchs pour gagner un jeton, puis recommencez le défi pour rafler cette récompense encore et encore.
  • Nouveau Battle Pass : de nouveaux équipements, tenues et éléments cosmétiques sont disponibles pour appuyer votre style sur la pelouse. Très sobre ou super flamboyant, c’est ici que ça se passe !
  • Team Up : vous souhaitez garder la même équipe toute la saison ? Team Up vous permet de former une escouade avec vos coéquipiers préférés, parce que la grandeur peut perdurer après le coup de sifflet final !
  • Retour à durée limitée du matchmaking en 1 contre 1 : la possibilité de faire des duels revient, du 3 au 13 avril. L’occasion de régler quelques comptes avec vos rivaux ou de se détendre le temps de quelques matchs amicaux 
  • Améliorations sur le terrain : Sloclap a raffiné le « beautiful game » de Rematch, avec des ajustements pour les reprises de volée, les dribbles, les gestes défensifs et plus encore.

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