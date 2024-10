Nubia, la Reine des Amazones de DC arrive dans MultiVersus

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Nubia inflige des dégâts en combat rapproché et dispose d’une panoplie de mouvements remarquables grace à son Bâton de Compréhension, lui permettant d’utiliser une lance à longue portée avec une touche de pouvoir divin. La nouvelle vidéo dévoile en détail les prouesses de Nubia en tant que combattante de classe Assassin. Elle peut trancher, frapper et propulser ses adversaires. Elle peut aussi générer des ondes de choc pour éliminer ses ennemis. Le trailer montre également la variante de personnage Nubia Future State, disponible à l’achat le 15 octobre.

Développé par Player First Games, MultiVersus est disponible en téléchargement gratuit sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store), avec une prise en charge totale du cross-play et de la cross-progression.