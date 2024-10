Première mondiale pour le Leapmotor B10 au Salon de l’automobile de Paris

Partager Facebook

Leapmotor International a fait une entrée remarquée, aujourd’hui au Salon de l’automobile de Paris avec la première mondiale du très attendu B10, le premier modèle de sa série B. Ce lancement constitue une étape majeure dans l’expansion mondiale de Leapmotor, au moment ou l’entreprise redouble d’efforts pour fournir des véhicules électriques (VEs) accessibles et high-tech dans toute l’Europe et au-delà.

C’est Zhu Jiangming, le fondateur de Leapmotor, qui a présenté le B10 à l’occasion de cet événement, soulignant son importance en tant que premier modèle mondial de Leapmotor. « Le B10 incarne notre vision d’un avenir électrique, offrant non seulement des performances de premier plan et une connectivité intelligente mais également en rendant cet avenir accessible aux clients du monde entier. »

C-SUV élégant, le B10 est bâti sur l’architecture avancée LEAP 3.5 de Leapmotor, une plateforme hautement intégrée dotée de caractéristiques de pointe comme ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), un cockpit digital personnalisable et des capacités de conduite intelligente. Le B10 est conçu pour répondre aux besoins de clients technophiles et respectueux de l’environnement qui recherchent un véhicule électrique alliant style, performances et technologies avancées.

Tianshu Xin, CEO de Leapmotor International, a profité de l’occasion de la présentation pour souligner la stratégie mondiale ambitieuse de Leapmotor : « Leapmotor International est peut-être une start-up, mais c’est une start-up dont les deux parents sont plein de ressources. L’un amène l’innovation et des prix très compétitifs, tandis que l’autre – grâce à notre partenariat avec Stellantis – nous donne accès à de puissantes ressources au niveau mondial et à une infrastructure sans égal. Ensemble, nous sommes en mesure de proposer à nos clients des produits comme le B10, qui combine technologie de pointe et prix accessible. »

B10: le portail vers l’extension mondiale pour Leapmotor

Le B10 est le premier d’une nombreuse gamme de modèles à venir que Leapmotor lancera dans le cadre de sa série B conçue spécifiquement pour les marchés mondiaux. Ce nouveau C-SUV s’adresse à des clients jeunes, cherchant un véhicule qui n’offre pas seulement une technologie et une connectivité avancées mais également de solides références environnementales, le tout à un prix compétitif.

Avec le B10, Leapmotor entre dans un segment très compétitif du marché mondial. Sa technologie intelligente, son design audacieux et ses fonctions intégrées vont lui permettre de se démarquer dans un secteur où les places sont chères.

Expansion mondiale et engagement pour l’Europe

Ce lancement de Leapmotor au Salon de l’automobile de Paris intervient alors que l’entreprise accélère son expansion au niveau mondial. Leapmotor a commencé à commercialiser ses véhicules en Europe le 23 septembre dernier et compte déjà plus de 200 concessionnaires répartis dans 13 pays. L’objectif est d’étendre son réseau à 500 points de vente en Europe d’ici fin 2025.

Cette expansion rapide reflète une stratégie plus large de Leapmotor qui vise à rendre l’électromobilité accessible à tous, fidèle au slogan « L’excellence à votre portée ».

Les autres modèles exposés à Paris

Aux côtés du B10, Leapmotor présente également d’autres modèles de son portefeuille, parmi lesquels :

Le C16 : un D-SUV dont la plateforme abrite une batterie haute tension de 800V en carbure de silicium , conçue pour une recharge rapide et qui offre un maximum de place pour la famille. Sa configuration de sièges en 2+2+2 et sa capacité de recharge en 15 minutes en font le compagnon idéal pour les longs trajets.

: un dont la plateforme abrite une batterie haute tension de , conçue pour une recharge rapide et qui offre un maximum de place pour la famille. Sa et sa capacité de recharge en 15 minutes en font le compagnon idéal pour les longs trajets. La T03 : un véhicule électrique compact de segment A conçu pour la mobilité urbaine. Avec un prix d’entrée de 18 900 euros, il offre un excellent rapport qualité-prix aux conducteurs citadins à la recherche d’un véhicule électrique abordable et de haute qualité.

: un véhicule électrique compact de conçu pour la mobilité urbaine. Avec un prix d’entrée de 18 900 euros, il offre un excellent rapport qualité-prix aux conducteurs citadins à la recherche d’un véhicule électrique abordable et de haute qualité. Le C10: un D-SUV développé à l’attention des clients modernes et technophiles, doté de l’innovante technologie Cell to Chassis de Leapmotor ainsi que de nombreux dispositifs de sécurité qui simplifient la vie. Disponible à partir de 36 400 euros, le C10 vise la note de 5 étoiles aux tests de sécurité de l’E-NCAP.

Partenariat avec Stellantis et plans pour le futur

Alors que Leapmotor est en pleine croissance au niveau mondial, son partenariat avec Stellantis reste au centre de sa stratégie. Carlos Tavares, CEO de Stellantis, a souligné l’importance de cette collaboration en déclarant : « En collaborant avec Leapmotor, nous rendons l’électromobilité high-tech accessible à tous les clients hors de la Grande Chine. La mise en commun de nos forces nous permet de fournir rapidement et efficacement des solutions innovantes au marché. »

Leapmotor se prépare déjà à lancer d’autres modèles de sa série B en 2025, soulignant ainsi son engagement à élargir sa gamme et à proposer des véhicules électriques à prix accessibles dans le monde entier.